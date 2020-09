Globant prepara un encuentro online con Steve Wozniak sobre "el futuro del trabajo": así podés anotarte gratis

El acontecimiento se llevará en modo virtual el 17 de septiembre 2020 y se presentará un avance que promete revolucionar el futuro de la programación

En el marco de la próxima edición de su evento CONVERGE, se presentará un avance que, promete, revolucionará el futuro de la programación: Augmented Coding, una solución patentada impulsada por IA.

El acontecimiento se llevará a cabo virtualmente el 17 de septiembre de 2020 y contará con la participación de Steve Wozniak como orador principal.

"Estamos llevando el diseño de software a un nuevo nivel. Augmented Coding dará forma al futuro del trabajo ya que, a través del uso de inteligencia artificial, permite que los ingenieros de software trabajen de manera más rápida y creativa", explicó Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant.

"A medida que las organizaciones se enfrentan a una transformación profunda, desde Globant continuamos reinventándonos para seguir siendo los mejores en brindar procesos de transformación digital. Estamos muy emocionados de compartir nuestra visión con el mundo", agregó.

El evento

Con el popular speaker de tecnología y co-fundador de Apple, Steve Wozniak, como invitado especial y con la presencia de oradores de renombre como Michael Feathers (fundador y director de R7K), Brian Elliot (VP de Slack), Tan Le (CEO y fundadora de Emotiv), James Taylor (Creativity Speaker y fundador de C.SCHOOL) y Sanja Licina (Ph.D., Future of Organizations en Globant) se invita a discutir y reimaginar cómo la IA impactará la evolución de los negocios en el futuro.

A su vez, el evento contará con la participación de referentes de Globant como Martín Migoya, Haldo Sponton (Head of AI Development de Globant), Sabina Schenider (Chief Solutions Officer en Globant) y Sanja Licina (PH.D., Future of Organizations en Globant).

El evento contará con el popular speaker de tecnología y co-fundador de Apple , Steve Wozniak.

"Con Augmented Coding, Globant está llevando el desarrollo de software a un nuevo nivel. Augmented Coding puede ser utilizada para impulsar la incorporación de nuevas personas, capacitándolas y permitiendo que rápidamente incorporen nuevas habilidades y lenguajes de programación", afirmó Haldo Sponton, Head of AI Development en Globant.

"A su vez, permite una comprensión clara del código heredado sin tener que pasar cientos de horas revisándolo manualmente. Los desarrolladores podrán trabajar de forma más rápida y creativa, enfocando su atención a la programación de soluciones más elaboradas", concluyó.

Para anotarse solo hay que registrarse gratis en este link.

Globant y la compra de gA

La compañía, que cerró semanas atrás la adquisición de gA (Grupo Assa), una empresa argentina de software y servicios informáticos internacionalizada y enfocada en las exportaciones, había levantado una inyección de capital por u$s 310 millones a finales de junio. Ya en ese entonces, su comportamiento bursátil venía en franco ascenso y con la compra de la compañía argentina se prevé que su curva continuará en crecimiento.

Las perspectivas se plantean optimistas para una compañía que pagó u$s 45 millones en la fecha de cierre, para luego sumar u$s 17 millones en una segunda instancia y, luego u$s 12, 5millones de manera adicional sujeto a los ajustes propios de estas transacciones. En total, terminará desembolsando u$s 75 millones.

Las perspectivas se plantean optimistas para una compañía que pagó u$s 45 millones en la fecha de cierre.

Al buen comportamiento que venía registrando la empresa digital por iniciativa propia se prevé que se sume, ahora, el viento de cola que significará el flamante acuerdo de la Argentina con los acreedores. Ya al inicio de la rueda bursátil de este martes las acciones y bonos argentinos en Wall Street abrían con cifras en alza y renovado optimismo.

Globant, que tuvo entre sus inversores iniciales al recientemente fallecido Marcos Gastaldi, había presentado hace apenas dos semanas un plan de inversión, continuidad y crecimiento en Córdoba, una de las provincias que mantiene desde hace dos década una política continua orientada al desarrollo del sector tecnológico.

En la presentación de este plan estuvo presente el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, con quienes conversaron sobre la búsqueda de unos 1.000 profesionales adicionales, además de emprendimientos en los cuales invertir.