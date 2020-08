Mastercard se inspira en Amazon Go: así es su nuevo concepto de local sin empleados ni cajas registradoras

El concepto popularizado por Amazon Go es tendencia en todo el mundo y Mastercard se suma a esta ola de locales sin cajeros ni empleados

Mastercard publicó hoy que se está uniendo al esfuerzo para crear más de este tipo de tiendas sin cajero, presentando una plataforma que llama Shop Anywhere.

La red de pagos asoció con la empresa de tecnología minorista Accel Robotics para crear un puñado de nuevos conceptos de prueba que permitan a los clientes registrarse en una tienda, tomar lo que quieren y salir.

Por ejemplo, el equipo creó una nueva tienda Dunkin' Donuts de autoservicio que permite a las personas registrarse en un quiosco, comprar donas y café y salir sin detenerse en un cajero. La tienda contará con trabajadores para reabastecer los artículos y brindar servicio al cliente, pero no habrá cajas registradoras.

Las pruebas

Se han creado pilotos similares a pequeña escala con Delaware North, que administra estadios y Circle K, un operador de gasolineras. Mastercard dijo que de una a tres ubicaciones piloto llegarán a Dunkin' en el sur de California, Circle K en Arizona y Delaware North en Estados Unidos para luego extenderse a más lugares si tienen éxito.

Mastercard presentó estos conceptos que son más flexibles que Amazon Go, porque Shop Anywhere es capaz de abrir en todo tipo de ubicaciones y adaptarse a las tiendas existentes, algo que Amazon Go aún no ha hecho. Tanto Shop Anywhere como Amazon Go funcionan con una serie de cámaras que están equipadas con visión por computadora e inteligencia artificial.

"Incluso antes de COVID, la evolución de las experiencias sin contacto es algo en lo que ya veíamos a los minoristas invirtiendo y probando", afirmó Stephane Wyper, vicepresidente principal de innovación minorista de Mastercard.

Además, agregó que: "de acuerdo con la demanda que estamos viendo, esperamos que crezca y se expanda. No se trata solo de Estados Unidos, lo vemos como una tendencia global".

Estas instalaciones, aunque serán pequeñas en un inicio, son parte de una tendencia creciente entre los minoristas para reinventar las compras eliminando las cajas registradoras y las líneas que las acompañan.

Ese trabajo podría ayudar a revitalizar el comercio minorista físico, que se ha visto gravemente afectado tanto por el coronavirus como por los clientes que se mueven hacia las compras en línea.

La nueva normalidad

Con la pandemia, este trabajo hacia los pagos contactless adquirió una mayor urgencia para hacer que las compras sean más seguras para los consumidores.

Mastercard señaló que estó poniendo su propio estilo a estos conceptos. Junto con la ubicación de autoservicio de Dunkin', creó máquinas expendedoras mejoradas que ofrecen bebidas frías y alimentos frescos en el interior en Circle K. Solo escaneas tu tarjeta, abres la puerta y recoges lo que quieras.

Delaware North está probando también una tienda sin cajero en un estadio que sería capaz de gestionar grandes picos de clientes sin necesidad de tener cajas registradoras físicas.

Además de eso, Mastercard está trabajando con White Castle en una idea para operar sin efectivo. Primero debes registrarte en el restaurante y mantener tu tarjeta de crédito registrada.

Después de eso, cuando llegues a una White Castle se te ofrecerá un menú personalizado basado en tus pedidos anteriores y se te cobrará automáticamente por la comida. Mastercard afirmó que ya puso a prueba estos menús personalizados con Sonic el año pasado.