Rompe barreras: por qué los juegos ya no están solo en las consolas y la PC

Rompe barreras: por qué los juegos ya no están solo en las consolas y la PC

El 29 de agosto celebramos el Día Gamer, pero el mayor festejo que tenemos para hacer es haber logrado derribar numerosos prejuicios sobre los videojuegos

Cada persona tiene una pantalla en su bolsillo. Estamos hablando de un total de 3.500 millones de usuarios de smartphones alrededor del mundo. En pleno siglo XXI, además de comunicarnos con otras personas de infinitas maneras, son una herramienta indispensabla la hora de trabajar, estudiar, investigar en internet y crear contenidos. Pero sobre todo, a la hora de entretenernos: 2.600 millones de usuarios de smartphones utilizan su celular para jugar videojuegos en todo el mundo.

El 29 de agosto celebramos el Día Gamer, pero el mayor festejo que tenemos para hacer es haber logrado derribar numerosos prejuicios sobre los videojuegos y quienes los juegan. Por ejemplo, ya no cuestionamos quiénes pueden o deberían jugar y estamos creando una comunidad mucho más diversa.

Un estudio reciente Newzoo realizado en 30 países demuestra que un 46,6% de las personas que juegan videojuegos son mujeres; que un 36,4% de todas las personas que juegan en el mundo tienen entre 26 y 40 años y un 26,8% más de 41 años; y que el 46% del total son madres o padres. Así, dejamos atrás la idea de que solo los niños y jóvenes varones disfrutan de la diversión electrónica.

Lo que no sucedía desde nuestra infancia, volvió a ser parte de nuestro día a día. Gracias a la fácil accesibilidad a un smartphone, volvimos a jugar. Ya sea de forma individual o colectiva, volvimos a desafiarnos, a comprometernos con una historia, a encariñarnos con un personaje, a reirnos cuando ganamos y a motivarnos ante el Game Over. Y las personas adultas en Argentina no somos la excepción: el 68,8% jugamos en nuestro celular un promedio de 4,5 horas por día.

El 29 de agosto celebramos el Día Gamer.

Y este es el motivo por el que amamos desarrollar videojuegos en Wildlife: queremos crear juegos que marquen a muchas generaciones. Desde el primer minuto, el principal objetivo que perseguimos es ofrecer una experiencia de juego sin comparación, divertida y memorable que genere en los usuarios una conexión emocional. Lo que creamos, al fin y al cabo, es una pequeña parte de su vida.

Pero todo esto es posible gracias al talento de clase mundial que forma nuestros equipos. Estamos hablando de más de 800 personas en el mundo apasionadas por la creación de experiencias de juego para los cien millones de usuarios activos que tenemos por mes. Y por eso, en el Día del Gamer, también queremos celebrar a las personas que hacen posible que sigamos jugando.

Dentro de nuestro proceso de desarrollo de un nuevo juego, nos preocupamos mucho por saber qué quiere el público, qué les gusta y qué esperan. Por eso, nuestros títulos se hacen, se mejoran y se distribuyen en base a datos. Aspiramos a tener el mejor equipo de data science y data engineering del mundo.

En ese proceso, dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo a confirmar una y mil veces a través de numerosas pruebas que la hipótesis del juego, su premisa y su mecánica sean las indicadas para ofrecer una experiencia original y divertida. Aquí es donde nuestros equipos de arte, game engineering, player experience, producto y control de calidad trabajan en conjunto y se lucen para optimizar cada componente del juego. Desde su fundación en 2011, Wildlife es una empresa que pone la mecánica de juego en el centro. Y las más de 2.000 millones de descargas que tuvimos en tan pocos años nos demuestran que estamos en el camino correcto.

Los títulos que amamos y jugamos a diario no son creados solamente en el exterior del país. Argentina protagoniza en Latinoamérica la producción de videojuegos y, con numerosos estudios en el país, más del 70% de los videojuegos que se desarrollan localmente son móviles, es decir, para jugar en smartphones o tablets.

Y desde Wildlife tenemos ansias de formar parte de esa industria nacional. La semana pasada, inauguramos un nuevo Game Studio en Buenos Aires y su equipo será de al menos 30 personas en su etapa inicial. Para antes de fin de año, ya estaremos diseñando nuevos prototipos de juegos y mejorando los títulos existentes.

Tenemos muchas expectativas de ver las creaciones de talentos nacionales. Nos emociona potenciar sus desarrollos con nuestra ingeniería de clase mundial. Sigamos desarrollando juegos. Sigamos jugando.

*Darío Simonassi es Vicepresidente de Ingeniería de Wildlife en Argentina