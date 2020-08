Alianza gamer: esta bigtech se unió a una gloria del deporte argentino para desarrollar los eSports en el país

Intel anunció un acuerdo de sponsorship con New Indians, el equipo profesional de eSports argentino creado por el ex NBA Fabricio Oberto

Este martes, Intel anunció un acuerdo de sponsorship con New Indians, el equipo profesional de eSports argentino creador por el ex basquetbolista argentino Fabricio Oberto, campeón de la NBA con San Antonio Spurs e integrante de la "generación dorada" que ganó la medalla olímpica de 2004.

Según indicó la empresa, la unión busca potenciar "a los eSports de Argentina al impulsar una visión integradora y profesional".

"Es un orgullo para nosotros presentar esta unión. Desde el minuto cero, en New Indians eSports apuntamos a ser una organización de primer nivel que busca revolucionar por completo los eSports locales y ayudar a elevar la escena un escalón más", aseguró Oberto, CEO de New Indians eSports.

Los eSports ganan cada vez más adeptos en el país

"Hoy me encuentro como CEO de una organización que apunta a la excelencia y que busca marcar un camino en los eSports de Argentina como lo es New Indians. Por eso, ver que una empresa de tal magnitud y con tanta historia vea potencial en nuestra franquicia y estemos tan alineados con nuestros objetivos, es algo que me enorgullece y me empuja a ir más allá", agregó el deportista argentino.

Mirada estratégica

Por su parte, Marcelo Bertolami, gerente general de Américas para Intel, destacó: "No podíamos perdernos la oportunidad de aliarnos con un equipo que pisa fuerte en la escena de los eSports, con corazón de campeones y que tienen una visión a futuro muy alineada a nuestros objetivos como empresa".

"Ambos, tanto Intel como New Indians, tenemos los objetivos claros: queremos llevar a los eSports a dar un paso más hacia adelante". Marcelo Bertolami, gerente general de Américas para Intel.

"Esta alianza va más allá del apoyo tecnológico y de apuntar a los más alto, queremos que a través del gaming y nuestras tecnologías los jóvenes se formen como personas", concluyó Bertolami.