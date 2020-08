Un día como hoy: ¿qué pasó el 28 de agosto?

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 28 de agosto de 1963 (hace 57 años) unas 250.000 personas asisten en Washington a la Marcha por el Trabajo y la Libertad, organizada por el activista Martin Luther King, quien pronuncia su famoso discurso "Yo tengo un sueño" (I have a dream) que extendería por Estados Unidos la conciencia pública sobre los derechos civiles.

Con ese discurso, King se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.

King comenzó hablando de la Proclamación de Emancipación que había sido firmada hacía cien años (1863), y de cómo todavía existía la segregación a pesar de lo que ese y otros documentos históricos de su país prometían.

Hizo hincapié en que ese era el momento para hacer el cambio, y si bien aclara que la violencia no es el camino, su mensaje es poderoso y persuasivo. Pidió justicia y cambio, y afirma que es el comienzo de la lucha, aunque descarta la violencia como medio (dedica dos estrofas a prevenir esto).

Describe el padecimiento de la raza negra en ese momento con ejemplo contundentes (no poder parar en moteles, no poder votar, etc.), y les pide que sigan luchando por sus ideales.

El momento más emotivo es cuando describe -con el famoso "Yo tengo un sueño"- el país que imagina para sus hijos con su mujer: uno en el que los chicos blancos y negros convivan sin ningún tipo de prejuicio.

Despide a los asistentes diciéndoles que vuelvan tranquilos a sus lugares, que de algún modo el cambio iba a llegar. Y termina ampliando la visión de una sociedad unida al hablar no sólo de razas que dejen de lado sus diferencias, sino también de religiones.

Además...

El 28 de agosto den 2004 (hace 16 años) fue un día histórico para el deporte argentino. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 la Selección de Rubén Magnano lograría el hito más importante de la historia del básquetbol argentino al conseguir ganar la medalla de oro.

"La generación dorada" conformó el Grupo "A" junto a Serbia y Montenegro, España, Italia, China y Nueva Zelanda. Argentina ganó 3 partidos y cayó en 2 en el grupo, por lo que finalizó 3.ª, y clasificó para la siguiente ronda.

En el cruce de cuartos de final le tocó medirse con Grecia (que era el combinado local), y la derrotó 69 a 64 en un durísmo partido. En la semifinal eliminó a Estados Unidos, cuyo equipo nuevamente estaba integrado por jugadores de la NBA, por 89 a 81.

Argentina es la única selección en el mundo que derrotó 2 veces a una selección de Estados Unidos compuesta por jugadores de la NBA. En la final, el conjunto albiceleste doblegó a Italia por un contundente 84 a 69 y se transformó así en campeón olímpico.