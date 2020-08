Prepará la billetera: Microsoft confirmó la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X

La plataforma de Microsoft pretende sacarle terreno a la ya clásica rival de Sony y la fecha de lanzamiento está cada vez más cerca

Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, ha confirmado que su consola de nueva generación Xbox Series X se lanzará en el mes de noviembre junto con más de 100 videojuegos optimizados.

Lo nuevo

La nueva consola, que fue anunciada en diciembre de 2019, será la "consola más rápida y potente" de la compañía, con resolución 4K a 60 fps. Xbox ya ha revelado sus principales características técnicas, entre las que destacan una unidad gráfica (GPU) con 12 teraflops de potencia y capacidad para trazado de rayos.

La nueva consola promete varias novedades

Ya se había adelantado que la consola llegaría a finales de 2020 y ahora la compañía estadounidense ha especificado en un comunicado que Xbox Series X se lanzará en noviembre.

Este martes, 343 Industries, desarrollador de Halo Infinite, uno de los videojuegos más esperados para la nueva Xbox Series X, anunció que el lanzamiento de este título se retrasará a 2021, a pesar de que originalmente estaba previsto que llegase a la vez que la consola.

Xbox ha asegurado que su nueva consola se lanzará junto con "miles de videojuegos" gracias a su retrocompatibilidad con las tres generaciones anteriores (Xbox, Xbox 360 y Xbox One).

¿Y los exclusivos?

La consola también llegará junto con algunos títulos nuevos, incluyendo algunos exclusivos -The Medium, Scorn y Tetris Effect: Connected, entre otros- y más de 50 nuevos juegos optimizados para la consola como Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion.

A esto se añaden más de 40 videojuegos ya existentes que se optimizarán para su uso en la nueva consola de Xbox, como son Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps y Madden NFL 21.

La caja de este joystick confirmó la existencia de una Xbox Series S

Asimismo, gracias al servicio de suscripción Xbox Game Pass, los usuarios de Xbox Series X podrán también jugar a videojuegos desde Android con el servicio xCloud de videojuegos en streaming, que estará disponible desde el 15 de septiembre, informó Europapress.

Cabe recordar que una nueva filtración confirmó tanto el nombre como la existencia de la Xbox Series S, la consola de nueva generación "barata" que Microsoft anunciaría junto a la Xbox Series X.

Tras múltiples rumores y especulaciones sobre su posible existencia, una filtración ha revelado que Microsoft está a punto de presentar una versión más barata de su consola de nueva generación, la Xbox Series S.

El reporte inicial ha sido publicado por The Verge, quienes obtuvieron fotos de un nuevo mando en su caja original. Este fue adquirido por el usuario ZakS de Twitter. Su autenticidad, además, ha sido verificada.