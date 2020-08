Galperin, imparable: así es el acuerdo que firmó con HBO para ofrecer entretenimiento en Mercado Libre

La compañía liderada por Marcos Galperin hace distintos movimientos en un mercado donde la convergencia se amplía cada vez más. Entretenimiento y rating

Mercado Libre avanza en el segmento del entretenimiento y lo hace con dos movimientos bien concretos: por un lado, confirmó que en septiembre lanzará en la Argentina el acuerdo de servicios con HBO GO, por el otro, este miércoles por la noche y en el marco de las acciones solidarias que viene realizando por la pandemia inició un ciclo de shows musicales que se transmiten tanto por su plataforma como por la televisión abierta en donde Abel Pintos le brindó un show exclusivo y privado a una docente voluntaria que está en la primera línea de batalla con el covid-19.

Si bien se trata de dos movimientos distintos ambos se vinculan con las evoluciones y modalidades que toman no sólo los jugadores del sector del entretenimiento en el mundo sino también las compañías digitales y hasta las de consumo masivo. La convergencia es un concepto que se amplía cada vez más.

Hace unos días Mercado Libre y HBO Latin America anunciaron una alianza estratégica donde los usuarios de Mercado Libre de Argentina, México y Brasil accederán a contenidos premium de la productora. El servicio para la Argentina estará disponible a partir de septiembre, aseguraron fuentes de la empresa a iProfesional, aunque todavía no está definida la fecha concreta.

Mediante este acuerdo los susuarios de la plataforma de comercio electrónico podrán suscribirse de manera directa y con descuentos especiales a la plataforma de streaming de HBO GO sin necesidad de usar una tarjeta de crédito o débito.

La alianza entre HBO y Mercado Libre dará beneficios a los usuarios de la plataforma que se suscriban al servicio de contenidos

Esta convergencia de servicios que inauguran ambas empresas se habilitará para nuevos clientes de HBO Go, es decir, para aquellos que no cuentan con el servicio de manera independiente. No están incluidos, al menos en esta primera etapa, aquellos usuarios de los servicios premium de HBO que consumen a través de prestadores de televisión. Si quisieran acceder a estos beneficios, deberían darse de baja de su operador de televisión y activarse de manera independiente en HBO Go, explicaron desde la empresa.

¿Qué beneficios tienen los usuarios que opten por adherir de manera directa al servicio stand alone de la productora? Ttendrán descuentos exclusivos, según su nivel en el programa de lealtad Mercado Puntos, y podrán disfrutar de acceso ilimitado a las producciones originales de HBO.

Los usuarios podrán registrarse a través de Mercado Libre y abonar mediante redes de cobranza, sin necesidad de contar con tarjeta de débito o crédito y habilitar, así, a los consumidores que solo manejan efectivo. También quedará habilitada la opción de Mercado Pago.

Te puede interesar Autos eléctricos: así es el modelo 100% eléctrico de Sony que quiere competirle a Tesla

Debut on line y en televisión abierta

Por otro lado, anoche Mercado Libre fue protagonista de la primera transmisión de televisión abierta en simultáneo con su plataforma del ciclo de recitales Codo a Codo orientado a recaudar fondos para el Banco de Alimentos y la Cruz Roja Argentina en donde un artista le ofrece un show privado a un voluntario que esté luchando contra el covid-19.

Se trata de una serie de recitales que tendrán el mismo objetivo: recaudar fondos para las entidades mencionadas. Para ello, se acudirá a un artista reconocido y a un voluntario tomado como referente de todas las personas que están luchando contra la pandemia en distintos frentes para homenajearlas y reconocerlas.

La transmisión se hace en simultáneo en la plataforma con la televisión abierta, en este caso, la pantalla de Telefé. Una vez finalizado, el recital se sube al canal que Mercado Libre tiene en Youtube. También se puede acceder a él desde la misma página principal de

Te puede interesar Tiembla Netflix: Disney+ ya tiene fecha de lanzamiento para la Argentina

La transmisión de anoche en televisión tuvo 8 puntos de rating y se impuso en ese horario. El recital comenzó a las 23.30 y ganó en esa franja, inclusive a programas ya instalados en el imaginario argentino.

Amazon comenzó vendiendo libros y no sólo incursionó en la provisión de contenidos sino también en la transmisión en vivo y en directo

La producción de los recitales está a cargo de Lab, de Juan Cabral, y de la agencia Gut. Mercado Libre es quien motoriza la acción solidaria. Esto también es convergencia. Desde la compañía digital negaron que se esté incursionando en el negocio de los recitales. Sin embargo, hay que mirar a las principales compañías de este sector en el mundo para advertir cómo fueron diversificándose a partir de alianzas y de la convergencia misma.

Los grandes jugadores del comercio electrónico del mundo como Amazon y Rakuten son un ejemplo de ello. Y dejaron hace tiempo de ser empresas sólo de comercio electrónico. Sin dejar de lado que otras empresas, como Movistar, también se orientan cada vez más en esa dirección.

El Movistar Arena comenzará a hacer streaming de recitales a partir de septiembre. Dado que los shows presenciales no tienen aún fecha de retorno el espacio, dotado de alta tecnología, se utilizará para incursionar también en los vivos on line. Sin dejar de lado que Telefónica en España integró su servicio Movistar+ en Apple TV. Una convergencia cada vez más amplia.