Apple lanza cursos de programación gratuitos: cómo son y qué herramientas vas a poder aprender

Los cursos tendrán el nombre "Desarrollo en Swift" y "Todos pueden programar" y estarán diseñados para educadores de ciencias informáticas

Apple anunció que en las próximas semanas lanzará cursos y plataformas gratuitas para enseñar Swift y Xcode, el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo para apps de la firma.

Los cursos tendrán el nombre "Desarrollo en Swift" y "Todos pueden programar", y estarán diseñados para respaldar la necesidad de educadores en ciencias informáticas del sistema educativo de Estados Unidos en estas áreas del conocimiento.

Según indicó la empresa, estos estudios ayudarán a que los profesores "tengan conocimiento de base que les permita enseñar a sus alumnos el desarrollo de aplicaciones con el lenguaje de programación de Apple". Además, con esto los alumnos comenzarán a entender más profundamente estas aplicaciones.

En rigor, los cursos de "Todos pueden programar" están destinados para la iniciación, mientras que los de "Desarrollo en Swift" tienen temas mucho más avanzados.

Esta iniciativa estará disponibles a través de Apple Books, donde se encontrarán los títulos Develop in Swift Explorations, Develop in Swift AP CS Principles y Develop in Swift Fundamentals, así como Develop in Swift Data Collections, los cuales están dentro de la tienda de Apple.

Le dice no a las "cámaras tapadas"

Por otro lado, la empresa ha recomendado a los usuarios de MacBook, MacBook Air y MacBook Pro que no tapen la cámara de las computadoras portátiles con protectores adicionales. A su vez, si lo hacen, la compañía aconseja evitar el cierre de los equipos con este accesorio, ya que podrían dañar la pantalla.

La compañía ha afirmado en su página de soporte que la separación entre la pantalla y el teclado no es suficiente para añadir un accesorio, como un protector de la cámara .

Asimismo, Apple ha indicado que al cubrir la cámara también se podrían dañar los sensores de luz ambiental , lo que afectaría a funciones como el brillo automático o la tecnología True Tone , que hace que las imágenes de la pantalla parezcan más naturales.

Proteger la privacidad

Como alternativa a los protectores para tapar la cámara, Apple recomienda a los usuarios utilicen de referencia la luz indicadora de la cámara que incluye el dispositivo para saber si la cámara está activa .

La compañía aconseja no utilizar los protectores en sus computadoras MacBook y pide que los usuarios utilicen como referencia la luz de encendido para saber si la cámara está en funcionamiento

La cámara integrada en las computadoras portátiles de Apple cuenta con una luz que se ilumina de color verde cuando la cámara está activa . En este sentido, la cámara no podrá activarse sin que la luz también se encienda.

Las MacBooks de Apple no están preparadas para cubrir su cámara.

La compañía también recomienda a los usuarios que decidan qué aplicaciones pueden usar la cámara en los ajustes de configuración. Para ello, los usuarios deberán seleccionar el menú Apple y hacer clic en Preferencias del Sistema .

Después deberán entrar en Seguridad y privacidad , hacer clic en Privacidad y seleccionar Cámara . Una vez dentro de este apartado, los usuarios podrán marcar la casilla que se encuentra junto a las aplicaciones para permitirle acceso a la cámara.

Además, para aquellos que tienen que cubrir la cámara en todo momento por trabajo, Apple recomienda que el protector no tenga un grosor mayor de 0,1 milímetros y en caso de que sea mayor, retirarlo antes de cerrar la MacBook. También aconseja usar un protector que no deje residuos adhesivos .