YouTube: así es la nueva herramienta que permite a los creadores saber cuánto ganarán con sus canales

Se trata de la métrica RPM, o ingresos por mil, que mostrará la cantidad final que percibirán los propios creadores. Cómo se utiliza

Los creadores de contenidos de YouTube inscriptos al Programa de Socios cuentan actualmente con distintas vías de ingresos acorde a la actividad que realizan. Ahora, estas métricas se verán claramente reflejadas en la nueva métrica de monetización que la plataforma de vídeos de Google acaba de estrenar.

Se trata de la métrica RPM, o ingresos por mil, que mostrará la cantidad final que percibirán los propios creadores, una vez que la plataforma haya descontado el porcentaje correspondiente, y que desglosará la cantidad total entre las diferentes vías de ingresos.

En este sentido, los creadores podrán tener una idea más clara del rendimiento de sus canales, teniendo una vista clara de las vías de monetización que mejor les puedan estar funcionando, lo que les permitirá determinar acciones futuras para tratar de que sus canales sigan creciendo.

Se trata de una métrica que se sitúa del lado de los creadores, diferenciándose de la métrica CPM, o coste por mil, que si bien mantiene su relevancia y su nivel de importancia para los creadores, esta métrica se sitúa más del lado de los anunciantes y del pago que tienen que realizar para insertar sus anuncios en los vídeos en función del alcance de los mismos, y que no tendrá en cuenta el porcentaje que se llevará YouTube antes de destinar la cantidad restante de esta vía de ingresos a los propios creadores.

Mejor monetización

Vale recordar que, además de los anuncios, los creadores también podrán monetizar sus canales vía suscripciones, donaciones o mediante funciones de transmisión en directo, etc. No olvidemos que en estos últimos años, YouTube se ha dedicado a diversificar las fuentes de ingresos para que los creadores no dependan únicamente de los ingresos por publicidad.

En cuanto a la publicidad, a partir de ahora se reduce la duración mínima que tienen que cumplir los vídeos para poder disponer de anuncios mid-roll, pasando de diez a ocho, lo que favorece que los creadores de contenidos puedan conseguir más dinero por esta vía.

YouTube quiere ayudar con la monetización de canales

Más funciones

La plataforma también está probando una nueva función para que los usuarios puedan grabar vídeos cortos de hasta 15 segundos directamente desde la aplicación, al estilo de la red social TikTok.

La compañía ha informado de que hasta el momento está probando esta nueva función en dispositivos móviles tanto con sistema operativo Android como iOS con un pequeño grupo de personas.

"Estamos probando una nueva forma para que los creadores graben fácilmente varios clips directamente en la aplicación móvil de YouTube y los carguen como un solo vídeo", ha indicado la compañía en su apartado de soporte.

Aquellos que tengan disponible esta función, que está en periodo de prueba, podrán ver en su 'app' una opción para 'Crear un vídeo' y al seleccionarla se abrirá la cámara del dispositivo y un botón de grabación.

Los usuarios podrán mantener presionado el botón de grabación para grabar su primer vídeo, que debe tener una duración máxima de 15 segundos.

En caso de que deseen un vídeo más largo, los usuarios podrán grabarlo directamente desde la cámara de su teléfono móvil y luego cargarlo en la aplicación desde la galería, en lugar de utilizar la cámara de YouTube.