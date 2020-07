Comida 4.0: cuál es el "truco" que están usando las cadenas de supermercados para vender más carne vegetal

Los consumidores compraron un 23% más de carne de origen vegetal de media cuando los productos se colocaron en el pasillo de la carne tradicional

Lo que se conoce como "carne de imitación" o también como "carne de origen vegetal", viene experimentando fuertes subas en las ventas en el mercado norteamericano, con más del 260% de incrementos durante el confinamiento.

Ahora, desde el marketing también analizan donde conviene ofrecer este alimento en los supermercados. Y un nuevo estudio de pautas de consumo indica que se vende mucho mejor cuando se coloca en la zona de carne de origen animal, por ser las zonas de alto tráfico en los grandes supermercados.

Los consumidores compraron un 23% más de carne de origen vegetal de media cuando los productos se colocaron en el pasillo de la carne tradicional, según un estudio realizado por Kroger Co. y respaldado por la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal.

Crece el interés por la carne vegetal

Una tendencia que crece

Te puede interesar Barato y personalizable: así promete ser "Tito", el nuevo auto eléctrico de producción nacional

La conclusiones son una bendición para los productores de sucedáneos de la carne, cuyo objetivo es crecer seduciendo a los consumidores carnívoros, ya que los vegetarianos ya están convencidos.

El estudio hizo un seguimiento de las ventas en 60 tiendas estadounidenses de la cadena Kroger en Colorado, Indiana e Illinois durante 12 semanas. La carne de origen vegetal se colocó junto a las carnes de animales, reemplazando los artículos de temporada o de bajo rendimiento, y las ventas se compararon con las tiendas de control donde se mantenían en la sección vegetariana del pasillo refrigerado.

La ubicación de los productos de sucedáneos de la carne en las tiendas ha sido durante mucho tiempo objeto de polémica. La colocación de productos es un aspecto planificado y controlado minuciosamente por los supermercados, y a medida que importantes actores como Beyond Meat Inc. y Impossible Foods Inc. introducen nuevas estrategias de venta minorista, el espacio en los estantes será un elemento clave en la forma en que los clientes eligen qué carne compran.

La pandemia de coronavirus ya está inclinando la balanza. Los trastornos en la cadena de suministro de carne tradicional llevaron a los consumidores a comprar más alternativas a la carne.

Kroger registró un aumento en la cifra de clientes de carne de origen vegetal de más de 50% entre marzo y junio, frente al mismo período del año anterior, y los clientes compraron con mayor frecuencia y en mayores cantidades. Las ventas aumentaron más del 75%, según un comunicado.