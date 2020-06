Busca en la internet y detecta "fake news", ¿cómo es la nueva funcionalidad de WhatsApp?

WhatsApp prueba un botón para buscar en Google los mensajes y fotos más reenviadas, para encontrar más información, y también para detectar falsas noticias

Limitar la difusión de falsas noticias no es tarea fácil en una plataforma donde no es posible verificar el contenido que se transmite entre los usuarios. WhatsApp en los últimos meses ha estado probando e implementando diferentes métodos para frenar la difusión (y le funciona) de mensajes que son enviados con demasiada frecuencia y tienen probabilidades de ser falsos (o no). Lo último es un buscador integrado.

Según recoge WaBetaInfo, la plataforma de mensajería está probando en sus versiones de prueba de la app un nuevo botón dedicado a buscar en Google. Este botón no es tan nuevo, ya en marzo de este año comenzó a mostrarlo en mensajes y ahora se amplia sus posibilidades también a imágenes.

Buscarlo primero en Google antes de reenviarlo

La idea es bastante sencilla, falta ver si también efectiva. Cuando un mismo mensaje o fotografía ha sido reenviada varias veces al final aparecerá un botón con una lupa en vez del botón de reenviar a un lateral. No aparece siempre, sólo para aquellos mensajes que han sido reenviados muchas veces.

¿Significa esto que son falsas noticias? No, simplemente que han sido reenviados varias veces de un usuario a otro. Recordemos que WhatsApp no tiene forma de saber si un mensaje es falso o no porque no puede leerlos al ser un canal de comunicación cifrado de extremo a extremo. Sin embargo sí que puede saber que un mensaje se ha reenviado varias veces (los que aparecen con varias flechas), de ahí que ahora limite su reenvío o por ejemplo muestre este botón de búsqueda en Google.

De esta sencilla forma podrás buscar contenido en internet relacionado con un mensaje en WhatsApp

En el caso de pulsar sobre el botón de búsqueda aparecerá un aviso indicando si queremos buscar dicho mensaje o foto en Google y explicando que se subirá el contenido a Google para ello. Automáticamente se abrirá el navegador y hará la búsqueda del mensaje o la imagen.

¿Para que sirve esto? La idea es que si buscamos en Google el contenido en cuestión, de ser una falsa noticia, es probable que algún verificador de contenido lo haya verificado y aparezca en los resultados de búsqueda. O si no, en cualquiera de los casos al ser algo probablemente ya popular, aparecerá información sobre ello en Google para que el usuario sepa qué está leyendo o qué va a compartir.

El botón de búsqueda de imágenes

De momento este botón en sustitución del de reenviar sólo aparece en versiones beta de WhatsApp y no para todos. Tampoco se sabe si va a ser una funcionalidad que finalmente se vaya a implementar para todos los usuarios o cuándo lo hará, indicó Xataka.