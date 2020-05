Cómo fue que Samsung perdió su oportunidad con Android y le dejó el campo abierto a Google

Samsung no sólo rechazó la idea del sistema operativo, sino que llegó a burlarse del creador de Android, perdiéndose un negocio millonario

Si bien a día de hoy nadie puede entender Android sin Samsung, una de las firmas baluarte del sistema operativo de Google. Pero es que Android podría haber sido muy diferente a lo que es ahora si la firma surcoreana hubiese tomado una distinta decisión de la que tomó en su momento.

Un poco de historia. Android fue presentado en 2007 y su creador es Andy Rubin. Antes de todo eso, en 2005, Google adquirió Android Inc. Pero todavía antes de todo eso y más concretamente en 2004, Samsung tuvo la oportunidad de comprar Android si bien descartó la idea. ¿Por qué?

Aunque Samsung e saca buen provehco a Andoir, en su momento perdió la oportunidad de comprarlo

Samsung pudo haber comprado Android, ¿qué es lo que pasó?

Antes de que Google comprará definitivamente Android, Samsung pudo haberlo hecho. Así lo cuenta uno de los escritores de Wired, Fred Vogelstein, en su libro titulado Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution. La historia es que en 2004, un año anterior a que Google comprase Android, Andy Rubin mostró la idea a varios ejecutivos de Samsung en una reunión en Seúl.

Según Android Authority, a Samsung no le gustó nada lo que Rubin les mostró. La cuestión es que en vez de desechar la idea de forma cortés, los ejecutivos de la firma surcoreana tras un incómodo silencio se burlaron del creador de Android. Siempre según lo explicado en el libro, uno de los ejecutivos pensó que Android era una broma y expresó lo siguiente: "You and what army are going to go and create this? You have six people. Are you high?" lo que traducido al castellano sería algo así como: ¿Tú y con qué ejército vais a crear esto? Solo sois 6 personas. ¿Estás drogado?

Android se ha convertido en el sistema operativo de celulares por excelencia, y reforzará su posición con su nueva versión

Cómo siguió la cosa

La historia después de esto ya es conocida. Google entró en escena y compró Android por 50 millones de dólares. A día de hoy Android es el sistema operativo para móviles más utilizado en el mundo con miles de millones de dispositivos activos, muy por encima de iOS –aunque el iPhone 11 sea el líder de ventas durante 2020-. Sin duda alguna Google acertó con dicha adquisición. ¿Y Samsung?

Es evidente que la compañía surcoreana cometió un error al no adquirir Android en su momento. Es cierto que Android no sería igual a lo que es ahora y es posible que no hubiese tenido el mismo éxito que tiene en la actualidad. También es verdad que a Samsung no le están yendo nada mal las cosas habiendo adoptado Android como sistema operativo para sus teléfonos móviles. Un claro ejemplo es su actual tope de gama, el Galaxy S20. Ahora bien, en su historial no solo quedará haber descartado Android sino también de haberse burlado de su creador, indicó Andro4all.