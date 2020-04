¿El 5G genera el coronavirus?: otra teoría conspirativa sin sustento que cruza las redes

¿Son más noticias falsas, campañas de desinformación coordinadas, o un poco de todo?: crecen las teorías sobre el coronavirus que nos sorprenden

Estudios recientes han encontrado evidencia de que podría ser una campaña coordinada con bots.

En semanas recientes, diversas teorías sobre la supuesta relación entre el coronavirus y las redes 5G han comenzado a atraer los reflectores en varias regiones del mundo. Unas afirman que el 5G puede inhabilitar el sistema inmunitario para facilitar los estragos del COVID-19 en el cuerpo; otras aseguran que el virus se está propagando a través de la susodicha tecnología. Durante la presente semana se quemaron 20 antenas 5G en el Reino Unido debido a las noticias falsas.

Por más ridículas que sean las afirmaciones, cada vez son más personas las que irresponsablemente difunden su contenido. El propósito, claro está, es crear pánico y desinformación en medio de la pandemia. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que podríamos estar frente a un esfuerzo coordinado para difundir desinformación, una práctica que ya es bastante común en la actualidad.

Marc Own Jones, investigador especializado en redes de desinformación de la Universidad de Hamad Bin Khalifa, de Catar, ha encontrado evidencia de que se trata de una campaña coordinada. A través de Twitter, Jones analizó cerca de 22.000 publicaciones recientes con las palabras "5G" y "corona", descubriendo que gran parte de las cuentas pueden clasificarse como "actividad no auténtica". Dicho de otro modo: bots.

Aunque el investigador no ha podido encontrar el origen de la operación, explicó a Bloomberg que la campaña usa una estrategia parecida a la que empleó la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, a la cual se le acusa de haber liderado la ola de desinformación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. No obstante, por ahora no ha sido posible afirmar que el mencionado país está detrás de las teorías.

Jones no es el único que se ha involucrado en la investigación. Blackbird.AI, empresa dedicada al análisis de desinformación en internet, informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron más de 50.000 publicaciones sobre el 5G y el coronavirus en Twitter y Reddit. Ellos la describen como "amplificación no auténtica", lo cual demuestra que son bots los encargados de iniciar la difusión de las noticias falsas.

El mayor problema, sin embargo, es que el número de personas reales que comparten las teorías sigue en aumento. Astroscreen, una compañía británica dedicada al monitoreo de información manipulada en redes sociales, dice que las cuentas sospechosas se han mezclado con "un mayor número de cuentas auténticas", incluso con gente famosa. Actores como John Paul Cusack y Woody Harrelson realmente creen que el coronavirus es debido al 5G y están hablando de ello en sus perfiles.

"La idea de que el COVID-19 es causado por señales de teléfonos móviles 5G es una total basura. Las señales del 5G son ondas electromagnéticas, muy similares a las que ya usan los teléfonos móviles. Las ondas electromagnéticas son una cosa, los virus son otra y no se puedes contagiarte de un virus desde la antena del teléfono", afirmó a la BBC Simon Clarke, profesor de microbiología celular en la Universidad de Reading, indicó Hipertextual

Finalmente Clarke agregó: "Las ondas de radio pueden interferir en tu fisiología porque te calientan, lo cual hace que tu sistema inmunitario no pueda funcionar. Pero los niveles de energía de las ondas de radio 5G son diminutos y no son en lo más mínimo lo suficientemente fuertes como para afectar al sistema inmune".