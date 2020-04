Bancos: por la falta de efectivo, las estaciones de servicio son utilizados como puntos de retiro alternativos

Ante la necesidad de dinero líquido para afrontar sueldos entidades financieras salieron a buscar efectivo en expendedoras y grandes supermercados

Ante la necesidad de dinero para afrontar los sueldos estatales, jubilaciones y planes sociales, las entidades financieras de algunas provincias salieron con los camiones de caudales a buscar efectivo en las expendedoras y los grandes supermercados.

Asediados por la urgencia e impedidos de habilitar los carriles tradicionales de depósito por caja y falta de compensación de cheques, el Banco de Chaco salió a la búsqueda de dinero.

"Los estacioneros nos vimos en la disyuntiva de no poder ejecutar los pagos y depósitos de más de 30 o 40 mil pesos a través de los autoservicios o cajeros automáticos, ya que la capacidad de las máquinas actuales se ve superada en cantidad de billetes que pueden recibir", dijo el dirigente de la Cámara de Chaco de Estaciones de Servicio, Miguel De Paoli al sitio surtidores.com.ar.

"En mi caso particular, a principios de este mes, me sucedió hacer una larga fila para llegar al cajero automático con el efectivo encima y darme cuenta cuando me tocó el turno que se me tornaba imposible depositar", agregó De Paoli a la vez que criticó el hecho de que "no solamente se expone la salud en las colas del banco, sino que se genera un clima de inseguridad muy fuerte".

A su vez comentó que recientemente el Banco de su Provincia se fue comunicando con sus clientes más grandes, entre los que se encuentran las operadoras de combustibles de la región, para ofrecer que un transporte de caudales pase por las Estaciones de Servicio y realicen el depósito de manera inversa.

De esta manera, De Paoli destacó que esta especie de depósito a domicilio bancario, se transformó en una alternativa ágil y segura de solución tanto para el banco, como para las expendedoras.