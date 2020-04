Bolsillo en cuarentena: ¿es más barato realmente llamar por Whatsapp que hacerlo por red móvil o línea fija?

La cuarentena para achatar la curva de contagio limitó el contacto físico y disparó el tráfico de llamadas de voz, video y conferencias online

La cuarentena obligó a los argentinos a reducir al máximo el contacto físico con familiares y compañeros de trabajo. De esta forma, aplicaciones como WhatsApp, Skype, Zoom o Webex permitieron mantener el vínculo virtual con otras personas desde el hogar.

En este contexto, Movistar reporta que las llamadas de voz desde el celular crecieron 30%, mientras que las comunicaciones desde líneas fijas se incrementaron cerca de un 20%.



Por su parte, Telecom informa que herramientas para videoconferencias, habitualmente reservadas al ámbito laboral, tuvieron además un uso social y crecieron 1.000 por ciento.

La que registró un mayor incremento fue Zoom: 4.100% desde el inicio de la cuarentena. En tanto que Webex, más orientada al ámbito profesional, repuntó 320%.

Además, desde el 20 de marzo:



- El uso de WhatsApp registró un avance de 110%



- Mientras que el tráfico de llamadas por celular se elevó cerca de un 20%

Estas cifras revelan una clara tendencia: a la hora de hablar por teléfono, los usuarios eligen comunicarse a través de aplicaciones como WhatsApp antes que realizar una comunicación de voz sobre red móvil.



Pero ¿qué pesa detrás de esta elección: el precio o la adopción de una tecnología?.

Evolución de la llamada de voz

La comunicación de voz se fue modificando con el tiempo. La masificación de los celulares canibalizó el negocio de la telefonía tradicional y definió un nuevo esquema en el que los usuarios pasaron de tener una línea fija por hogar a una móvil individual, casi como una identificación personal.

"Una llamada móvil es más costosa que una fija en términos comparativos. La cuestión es que, junto a la expansión del celular, los operadores comenzaron a crear planes de telefonía móvil con minutos ilimitados incluidos en el abono, se usaran o no", dice a iProUP, Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) y gerente General en TelViso.

Según el ejecutivo, "primero se ofreció este beneficio dentro de la red de cada operador y luego sobre la red de todos los demás, lo que generó que la conversación por teléfono fijo fuera quedando en desuso". Y agrega que, en muchos casos, la adopción de la tecnología no responde tanto a un tema de costos como de usos y costumbres.

Te puede interesar Predijo el coronavirus y advierte sobre nuevos males: Bill Gates, el genio que destina su fortuna a salvar vidas

Entonces, la telefonía fija, que era la principal fuente de ingresos de las telcos, fue cediendo espacio a la móvil. Luego, con la masificación de los datos se produjo un nuevo pasaje de la conversación de voz de la red a Internet.

De esta manera, las comunicaciones de voz pasaron a ser un negocio secundario y los operadores comenzaron a ofrecer llamadas ilimitadas como un componente más en el abono celular. "Es un cambio en el ciclo de la tecnología que va acompañado por una modificación en la tendencia de consumo. La voz pasó de ser fija a móvil, y luego de la red a los datos", describe el ejecutivo.

Además, Fernández Alvarado remarca: "No se trata únicamente de un tema de conveniencia en función del costo: la gente elige hablar por WhatsApp porque cuando lo usa está dentro de un ecosistema más amplio en el que, además, puede escribir, enviar audios, compartir un documento, hacer un video o llamar. Incluso es más fácil encontrar un contacto ahí que en la agenda".

Qué es más barato

Desde Movistar explican a iProUP que:

- El minuto nacional de telefonía fija cuesta $0,86



- El minuto desde la red móvil tiene un precio nominal de $17,50. Sin embargo, el importe real que paga el cliente prepago es $4,62

"Es importante destacar que existen diferentes iniciativas que disminuyen significativamente el precio nominal del minuto prepago: Multiplicate, que reduce cinco veces el precio del minuto; los bonos contra recarga, que tienen minutos incluidos y los beneficios Comunidad. A su vez, los planes pospagos ya vienen con minutos incluidos", señalan desde la firma.

El valor de la conversación por red móvil varía en función del plan del cliente. En un abono, las llamadas son ilimitadas en la mayoría de los planes, con lo cual el usuario no gasta nada extra.

En tanto, las comunicaciones por WhatsApp se descuentan de los GB del plan y el receptor también consume de su abono de datos al responderla. Además, la oferta de WhatsApp ilimitado aplica sólo para mensajes, no incluye ni voz ni video.

Se estima que:

- Una llamada por Whatsapp consume por minuto 500 KB aproximadamente



- Un plan de 3GB (3 millones de KB) de Movistar insume $400 mensuales. Es decir, $133,33 por GB.



- Así, el valor del KB queda en $0,000133.



- Por tanto, el costo de la comunicación de voz por WhatsApp costaría $0,066 por minuto

Según este cálculo, hablar por esta aplicación sigue siendo más económico aunque no es gratis, ya que consume datos móviles y ancho de banda del abono, salvo que la llamada se realice sobre el WiFi del hogar. Esta última opción tendría una erogación menor todavía, sin considerar que para realizarla se necesita una conexión a Internet, una línea móvil y un abono.

"Las dos llamadas le cuestan al usuario. La voz por red móvil se usa muy poco y los operadores la ofrecen de manera ilimitada porque la compensan con el valor del abono. La telefonía fija sí es más barata que la móvil, pero la gente ya no la usa. La elección entre una y otra no está dada por su valor sino por otros factores, como la usabilidad y la costumbre", opina Fernández Alvarado.

A estas dos variables se suma la nitidez del audio a la hora de elegir entre una y otra. En ese sentido, desde Movistar explican que las comunicaciones por la red móvil son controladas para tener una alta calidad y garantizar estabilidad.

"Una comunicación de voz puede cursarse libremente en movimiento porque conmuta, sin ser percibido por el cliente, a diferentes redes. En el caso de Whatsapp, dicha comunicación depende de la conexión de datos de ambos extremos", destacan desde la compañía.

Además, resaltan que "en caso de usar WhatsApp por la red móvil, tanto emisor como receptor deben tener datos disponibles; mientras que en una llamada convencional el móvil receptor puede no tener crédito y recibirla igual".

Por otro lado, desde la red móvil puede marcarse a números fijos y no geográficos; con WhatsApp no: por ejemplo, no permite comunicarse con un 0800 ni con un celular sin la app instalada.

La tecnología Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, por sus siglas en inglés) o Voz sobre IP permite convertir el sonido en datos digitales que se retransmiten a través de Internet, ya sea fija o móvil. Así funcionan las llamadas de Whatsapp.

Te puede interesar Emprendedores argentinos lanzan la MicroMask: un barbijo reutilizable, lavable y con varios motivos

"Las que corren por la red móvil y la red fija, pueden ser IP o no, eso tiene que ver más que nada con la tecnología. De todas formas, funcionando las tres correctamente no debería haber una diferencia concreta", explica Fernández Alvarado.

El directivo asegura que "todavía la voz en la red móvil va por un camino diferente al de los datos, en su gran mayoría". Y añade que "esto es algo que empezó a tomar valor con 4G y LTE, pero en gran parte del país la voz sigue yendo por 3G".

Acompañando el fuerte uso que registra entre los argentinos, las operadoras están bonificando el uso de Whatsapp, aunque las comunicaciones convencionales también están dentro de las promos:

- Personal: sus abonos de 1 a 20 gigas vienen con el servicio de WhatsApp bonificado en distintas zonas geográficas. También ofrecen llamadas ilimitadas a cualquier compañía de la Argentina, a América a precio local y roaming gratuito en algunos países

- Movistar: sus planes pospagos también ofrecen tráfico gratuito en la app, comunicaciones sin cargo a cualquier número de Argentina y a todo el continente a tarifa local, y roaming gratuito (voz, SMS y megas) en casi todo el mundo durante 24 horas

- Claro: a partir del plan de 3GB, brinda llamadas y SMS limitados en el país, tráfico de WhatsApp sin costo y roaming gratuito en países limítrofes. Desde el plan 5GB, este beneficio se extiende al continente; y desde el de 25GB, a América y Europa

- Tuenti: el operador "low cost" dirigido a jóvenes y con una gestión 100% online ofrece WhastApp ilimitado. También bonifica 1.000 minutos y 1.000 SMS en su plan más económico de 2,5 GB

De esta forma, los operadores móviles ofrecen voz ilimitada por la red móvil y WhatsApp bonificado, porque el negocio está en el abono de Internet más que en la voz.

Ya sea en una u otra modalidad, al cliente no le resulta costoso realizar una llamada y la elección está relacionada ver con el grado de adopción de la tecnología, la calidad de la comunicación y la conveniencia según el abono contratado.