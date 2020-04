Internet de las cosas: los dispositivos más útiles para convertir tu casa en un "hogar inteligente"

Los dispositivos inteligentes no solo están diseñados para facilitar la vida en tu casa, sino que además buscan hacerla más segura y cómoda

En los últimos años, el internet de las cosas se ha ido metiendo cada vez más en los hogares. En los años que vienen está claro que los dispositivos domésticos inteligentes revolucionarán la manera en la que se piensa y se interactúa con los hogares.

Estos dispositivos no solo están diseñados para facilitar la vida del hogar, sino que también son más seguros y más cómodos. En definitiva: la idea es transformar tu hogar "tonto" con los mejores aparatos inteligentes para el hogar en 2020.

Asistente de voz

Lo primero que querrás tener es un asistente virtual que te ayude a controlar tus dispositivos inteligentes usando solo la voz. Puedes optar por un parlante inteligente, que solo tiene audio, o si no por una pantalla inteligente que te permite interactuar visualmente con tu asistente.

El Amazon Echo es la bocina inteligente de Amazon que cuenta con Alexa, la asistente virtual de Amazon. Echo 3rd Generation tiene una excelente calidad de sonido, por lo que es posible escuchar claramente tu lista de reproducción desde servicios de transmisión de música como Amazon Music, Apple Music o iHeart Radio.

Si deseas un Echo más accesible, el Echo Dot with Clock hace todo lo que hace el Echo, excepto que su parlante no es tan potente. El Dot with Clock tiene una pantalla LED en la parte frontal que te muestra la hora, el clima o un temporizador. También puedes optar por un Echo Flex, que es un mini Echo que se conecta a tu pared.

Una de las razones por las que estos dispositivos deberían estar en tu lista de compras para tu hogar inteligente es que funcionan con muchos de los otros productos que puedes comprar más adelante. Alexa responde a comandos cortos que hacen la vida más fácil y divertida. Es posible configurar alarmas, hacer preguntas, pedir pizza, comprar, jugar a juegos y más, simplemente usando tu voz. Además, los dispositivos compatibles te permiten usar Alexa para modificar aspectos de tu hogar inteligente haciendo cosas como bajar el termostato o encender una luz.

Si preferís una pantalla inteligente que te permita hacer videollamadas, ver la letra de las canciones y ver la cámara de seguridad o la señal de video del videoportero, el Echo Show 5 es una gran opción. Sin embargo, el Show 5 es una pantalla compacta, y si estás buscando una pantalla más grande, el Echo Show 8 es ideal.

Por otro lado, tal vez prefieras usar un parlante inteligente no asociado con Amazon, pero te encanta el diseño del Echo Dot. En ese caso, no busques más allá del Nest Mini. El Nest Mini tiene un diseño ecológico y es similar en tamaño y forma al Echo Dot, el Nest Mini 2 funciona con el Asistente de Google, que es en muchos sentidos más inteligente que Alexa.

El asistente multilingüe puede controlar dispositivos inteligentes, crear una lista de compras, responder preguntas y mucho más. Además, se conecta a montones de dispositivos domésticos inteligentes para el control de voz. Sin embargo, Alexa es compatible con más dispositivos inteligentes. Si deseás una pantalla inteligente con Google Assistant, está el Nest Hub Max con una pantalla de 10 pulgadas, control de gestos, características de seguridad incorporadas e incluso tiene una Nest Cam incorporada.

Cerradura inteligente

Cuando tu hogar tiene una cerradura inteligente, no hay necesidad de preocuparse por buscar sus llaves cuando está oscuro o tener que dejar una llave debajo de la alfombra para el cuidador de tu perro. Las opciones de hoy se instalan en minutos y brindan comodidad combinada con tranquilidad.

La August Smart Lock 3rd Generation se adapta a tu cerradura existente, por lo que es muy fácil de instalar. Alternativamente, es muy buena la cerradura Nest x Yale. Este pestillo con pantalla táctil sin llave permite a los usuarios bloquear y desbloquear una puerta desde casi cualquier lugar, y crear códigos de acceso para administrar el acceso de familiares, amigos e invitados.

Cámara de seguridad y timbre con video

Invertir en un timbre con video te permite ver quién llama a la puerta sin levantarte del sofá. Una cámara de seguridad también puede ofrecerte mayor tranquilidad, ya que la mayoría de los modelos para exteriores te permiten ver los acontecimientos en tu casa desde cualquier lugar, a través de una aplicación en el teléfono. Muchos también proporcionan alertas de audio, visión nocturna y movimiento bidireccionales.

Nest es una de las marcas líderes en el mercado doméstico inteligente y ofrece cámaras para uso en interiores y exteriores. La Nest Cam Indoor, por ejemplo, viene con un soporte magnético y tiene un parlante, por lo que se puede hablar con una persona o mascota, incluso si no estás cerca.

El Arlo Pro 3 ofrece una imagen nítida de visión nocturna y diurna y una conversación de audio bidireccional natural en un sistema resistente a la intemperie de dos cámaras. Otra opción es el Ring Video Doorbell 2 que a pesar de que ha estado en el mercado por un tiempo, funciona con batería y ofrece muchas características.

Termostato

Tu sistema de calefacción y refrigeración es probablemente una parte del hogar en la que no se piensa con demasiada frecuencia, hasta que la temperatura no sea la correcta. Un termostato inteligente podría hacer que los controles de la temperatura estén aún más integrados en tu vida.

Para esto existe el termostato inteligente Ecobee. Tiene incorporado Alexa, y viene con un sensor de habitación para ayudar a calentar y enfriar tu casa de manera más eficiente, según informó el sitio America-Retail.