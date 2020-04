Startups: cuáles son los errores más frecuentes que cometen los fundadores de nuevas empresas

Durante las primeras etapas de una empresa es raro que los fundadores presten la atención correcta al análisis de su modelo financiero, ¿cómo solucionarlo?

Muchos de los fundadores de startups no están viendo los unit economics reales de sus compañías. La mayoría de ellos entienden el significado de unit economics, pero pocos lo están mirando con el enfoque correcto.

La realidad es que durante las primeras etapas de una empresa es raro que los fundadores presten la atención correcta al análisis de su modelo financiero, muchas veces esto es porque el equipo de fundadores no tiene la experiencia en finanzas y tradicionalmente este rol suele ser una contratación posterior.

¿Por qué el término "fully loaded"? Muchos análisis de unit economics que no incluyen todos los costos asociados con cada venta, lo que significa que estos fundadores no operan sus empresas con los datos correctos y necesarios para entender lo que realmente está sucediendo en su negocio. ¿Deberían incluir el costo de soporte al cliente? ¿El de marketing? ¿El de procesamiento de pagos? Saber qué incluir y qué excluir no es fácil, pero es lo que te ayudará a comprender mejor cómo realmente funciona tu negocio y te permitirá tener una idea más precisa de las finanzas de tu empresa.

Es por eso que hacer un análisis profundo de los unit economics de un startup en una etapa temprana debería ser un requisito desde un inicio y así poder entender cómo el negocio funciona en su totalidad.

A veces, la mala costumbre o falta de experiencia de no tener tus unit economics "fully loaded" se usa como una estrategia para presentar una imagen más optimista de tu modelo financiero a posibles inversionistas, e incluso a veces para engañarnos a nosotros mismos. Hay múltiples argumentos de por qué no se debe incluir un costo específico, mismos que rara vez tienen sentido, pero si logran mejorar la óptica.

Es importante que los fundadores e inversionistas se cuestionen uno al otro los unit economics del startup y lograr ser pragmáticos sobre la realidad de sus modelos financieros. Como inversionistas debemos ayudar a las startups a tener un control estricto de sus finanzas, y si están operando con unit economics negativos deberían tener un plan accionable hacia la rentabilidad.

¿Qué más pueden decirte tus Unit Economics?

Por un lado, te muestran el estado actual de tus márgenes brutos, algo que muchos fundadores no ponen atención en un inicio. No hay nada peor que pasar tiempo considerable y valioso en un proyecto para luego darse cuenta de que los márgenes brutos son muy bajos.

También pueden ayudarte a comprender los puntos de equilibrio mensuales, así como también entender cuál es el monto máximo que debes invertir para adquirir clientes. Esto es más fácil de entender en modelos de negocio sin clientes recurrentes, si tu margen de ganancia es de $X, gastar más que eso adquiriendo un cliente único no es un buen negocio.

Y lo más importante es que te ayudará a comprender cuáles son los costos más importantes que necesitarás analizar de cerca para GANAR DINERO.

¿Con qué frecuencia deberías estar monitoreando tus Unit Economics?

Esto depende mucho de cada compañía. Algunas tienen costos unitarios que no varían mucho con respecto al tiempo, mientras que otras tienen costos unitarios que cambian constantemente. Si tu empresa se acerca más al último caso y los márgenes brutos de tus unit economics no son ideales, deberías analizarlos semanalmente. Esto te dará tiempo para reaccionar implementando cambios y seguir analizándolos con la misma frecuencia.

La práctica común de mirar las finanzas de la compañía la primera o segunda semana después de que el mes terminó no te permitirá reaccionar y hacer cambios con la velocidad necesaria comparado con revisarlos de manera semanal y así poder mejorar tus units, indicó Entrepreneur.