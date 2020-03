Solidaridad en la crisis: cientos de emprendedores trabajan online creando apps para combatir al coronavirus

Crecen de forma continua en todo el mundo las iniciativas para crear en forma colectiva soluciones a los problemas que presenta la pandemia

En medio del aislamiento y los innumerables problemas que impuso el Covid-19, el universo emprendedor busca no quedarse quieto y aportar soluciones creativas a las dificultades.

Una manifestación del fenómeno son las convocatorias on line (hackathon, workshop y reuniones virtuales) para idear y crear de manera colectiva, soluciones a problemas desatados por la pandemia. Se trata de propuestas pensadas y lanzadas desde instituciones o grupos del mundo emprendedor para trabajar en modo colectivo con herramientas ágiles que permiten convertir ideas en prototipos de manera veloz.

Como los llamados son abiertos, están captando récord de interesados en participar de toda clase de ámbitos, más allá del ecosistema emprendedor y vinculado a la tecnología. El mismo fenómeno se replicó en tres casos recientes e independientes, que sólo en horas y con acotada difusión lograron captar el interés de un total de casi 500 inscriptos muy diversos, informó La Voz.

Se trata del hackathon #lohackeamosentretodos (LHET) organizado por tres empresas a nivel nacional para idear y desarrollar prototipos funcionales que ayuden a resolver los desafíos de la pandemia y cuarentena social obligatoria. Otro es el primer workshop del ciclo de innovación virtual abierto bautizado Desafío Cuarentena, realizado por la Escuela de Innovación y por último, #HackCovid19AR, el hackathon que impulsa la incubadora Fide con inscripción abierta hasta el 2 de abril.

Con sus diferencias, todos buscan algo similar: lograr diseñar en corto tiempo, a partir de la colaboración cruzada e interdisciplinaria de voluntarios, soluciones a desafíos urgentes planteados por la pandemia. Y dejar ese saber colectivo en estado de prototipos factibles disponibles on line, para que instituciones o empresas puedan utilizarlos o implementarlos.

Iniciativas similares se están realizando en Europa en el marco de esta crisis. En Estonia, lograron obtener más de 96 ideas para enfrentar la crisis pandémica y se formaron 27 equipos de trabajo. De allí nació Coronabot, un asistente virtual que responde preguntas sobre el virus y NotAlone, una plataforma de apoyo emocional y mental en cuarentena.

"Entre las personas que están participando no sólo hay trabajadores tecnológicos. Tenemos a dueños de cadenas de restaurantes que debieron cerrar, de gimnasios, arquitectos, diseñadores y más". Así describe Hernán Virgolini, fundador de la Escuela de Innovación, el perfil de los 30 personas que realizan on line el primer workshop de dos días del ciclo Desafío Cuarentena. Otros 50 voluntarios quedaron en lista de espera para el próximo, una respuesta detonada en pocas horas que sorprendió a los organizadores. "La gente quiere ayudar y no sabe cómo. Siente que con respetar la cuarentena no alcanza", opinó Virgolini.