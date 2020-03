¿Un salvavidas y un gran peligro?: los pros y contras de trabajar desde casa

Las personas que trabajan a distancia pueden tener problemas para desconectarse del trabajo y de la tecnología que lo permite, entre otros problemas

A medida que el coronavirus se propaga, también lo hacen las cancelaciones de conferencias, viajes, vuelos, escuelas, programas de estudio en el extranjero y otros eventos. A raíz de estos planes descartados, los empleadores, las universidades, los anfitriones de las conferencias y los asistentes se esfuerzan por encontrar formas de salvar el tiempo y los recursos gastados en los eventos cancelados o el dinero perdido por mandar a los trabajadores a casa.

Por incompletas que sean, las soluciones dependen de la tecnología: trabajar de forma remota a través de canales de Slack o Hangouts de Google, usar Zoom para llamadas de conferencia, grabar en video y cargar conferencias, compartir y almacenar archivos en Google Drive, y otras soluciones alternativas relacionadas con la aplicación.

Las soluciones tecnológicas fáciles de usar salvan vidas en situaciones como esta, evitando que muchas operaciones se detengan. Las mismas tecnologías también son un salvavidas para aquellos en alto riesgo o en cuarentena. Cuando los humanos usan la tecnología de esta manera, aumenta su confianza en ella, según el Pew Research Center. Esa confianza es "fluida" y depende en gran medida de las circunstancias.

El nuevo coronavirus ya ha impulsado una adopción acelerada de tecnologías intermedias que reemplazan las experiencias de primera mano. Esa tendencia será difícil, si no imposible, de revertir, lo que, en última instancia, puede acelerar la obsolescencia de los trabajadores humanos, según un artículo de CNÑ.

Después de que las empresas se tomaron la molestia de implementar infraestructuras de teletrabajo para la mayoría o la totalidad de sus empleados, podrían decidir que prefieren que el acuerdo continúe.

A primera vista, eso podría no parecer tan malo. El teletrabajo aumenta la productividad. Los empleados usan menos días de enfermedad y no tienen que lidiar con los desplazamientos. La tendencia a renunciar a las condiciones convencionales de oficina ha aumentado en todo el mundo. Según un estudio del International Workplace Group, el 70% de las personas trabajan de forma remota al menos una vez a la semana, el 53% teletrabajan la mitad del tiempo y el 11% de los trabajadores nunca van a una oficina.

Si bien el teletrabajo funciona bien para algunos, no es igual para todos. Un estudio de 2016, que examinó a teletrabajadores entre 1989 y 2008, descubrió que trabajar de forma remota tenía "consecuencias negativas generalizadas". Por ejemplo, mucha gente que pasaba más tiempo trabajando, en lugar de disfrutar con familiares o amigos porque sus límites de vida laboral son más porosos.

Las personas que trabajan a distancia pueden tener problemas para desconectarse del trabajo y de la tecnología que lo permite, lo que contribuye a las consecuencias perjudiciales de la disminución del tiempo cara a cara y las interacciones personales. Dada la implementación repentina y generalizada del teletrabajo, muchos trabajadores pronto notarán cómo trabajar remotamente afecta sus vidas de una manera que probablemente no predijeron, especialmente en las circunstancias actuales.

En su libro "Reclamando la conversación: el poder de hablar en una era digital", Sherry Turkle, profesora del Programa de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología del MIT, dice que cuando los humanos dependen de la tecnología para mediar sus interacciones, "olvidamos cuán esencial es la conversación cara a cara para nuestras relaciones, nuestra creatividad y nuestra capacidad de empatía". Esas interacciones son cruciales para la felicidad humana.

Los programas educativos en línea y de baja residencia han aumentado en popularidad, especialmente teniendo en cuenta los costos escandalosos de sus contrapartes convencionales, en los que la inscripción se redujo en 0,5%, o 90.000 estudiantes de 2016 a 2017.

Dado el exceso de universidades y el creciente déficit de estudiantes, algunos economistas han pronosticado que estallará la burbuja de la educación superior. En ese contexto, la rápida implementación generalizada de la enseñanza y el aprendizaje a distancia podría tener un impacto desproporcionado en la industria.

Los administradores podrían verlo como una solución no solo para presionar los problemas relacionados con el coronavirus, sino también para los desafíos a más largo plazo relacionados con mantener a flote a las universidades.

Sin embargo no hay que dejar de preguntarse cuántos miembros de la facultad podrían ser despedidos si la universidad decide que enseñar de manera remota es lo suficientemente bueno, o cuántas personas serán despedidas cuando sus jefes se den cuenta de que no necesitan presentarse todos los días, o incluso en absoluto. En definitiva, a eso se reduce: si las personas creen en sus experiencias vividas de primera mano, pueden ser suplantadas adecuadamente y no solo durante una pandemia.

A medida que el asunto va en la otra dirección, cada vez más habrá que buscar y luchar por conexiones personales e interacciones de primera mano. El mantenimiento de las cualidades que separan a los humanos de las máquinas, como la empatía y la necesidad de conectarnos emocional y físicamente con los demás, requerirá esfuerzo.

El coronavirus acelerará la precipitada carrera hacia los brazos de la tecnología, la gracia salvadora. Irónicamente, la respuesta "tecnocéntrica" puede terminar acelerando la propia obsolescencia de la humanidad.