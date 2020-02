Estos números muestran la importancia cada vez más grande de Instagram en el negocio de Facebook

Las cifras de engagement de Instagram son tres veces superiores a las que muestra Facebook. Claves del éxito de la red social de fotografía y video

Si bien Facebook aún se mantiene como la plataforma de interacción social más grande a nivel mundial, pierde activos e Instagram parece no parar de crecer.

Mientras que Facebook, según datos de We Are Social, cuenta con 2.000 millones de usuarios activos al mes, Instagram apenas llega a los mil; no obstante, las cifras de engagement de esta última red social son tres veces superiores a las que se logran en la red social emblema del imperio de Zuckerberg, al tiempo que cuando se miden con referencia a Twitter la relación es 30 a 1.

El asunto comienza a verse reflejado en los ingresos que logra captar la plataforma de los filtros y las fotografías.

No resulta poca cosa que de cada 5 dólares ganados por Facebook en publicidad, Instagram se queda con uno manteniendo una tendencia a alza en este sentido.

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

Así lo descubre un reciente informe entregado por Marin Software, el cual precisa que Instagram acapara el 19.5 por ciento de la inversión publicitaria en Facebook.

De hecho, para ser más precisos, al cierre del tercer trimestre de 2019, se estimaba que uno de cada 10 dólares ganados por Facebook en términos de publicidad eran generados por las Stories de Instagram, lo que a decir de Socialbakers significa un crecimiento de 70 por ciento con respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo de 2018.

Los resultados comienzan a ser más efectivos en Instagram antes que en Facebook y el fenómeno ya se refleja en la manera en la que se distribuye la inversión publicitaria.

Así lo revela un reciente estudio publicado por Socialbakers el cual indica que, después de haber estudiado a los los 50 perfiles de marca más populares en cada plataforma, los resultados alcanzados en Instagram y Facebook, los resultados son más convenientes para las empresas en la primera aún cuando su base de usuarios activos mensuales es menor.

En este sentido, se preve que las marcas más populares en Instagram cerraron el último trimestre de 2019 con un total de 3.570 millones de impresiones, mientras que las más populares de Facebook hicieron lo propio con 3.470 millones de impresiones.

Aunque la cifra no es destacada en la diferencia leída, lo ralamente interesante es que de un trimestre a otro las posiciones cambiaron.

Datos entregados por la propia red social indican que 500 millones de cuentas de Instagram utilizan Stories todos los días.

Tres meses antes de esta última medición, Facebook lograba 3.460 millones de impresiones entre sus perfiles de marca más populares, mientras que las de Instagram se quedaban con 3.420 millones.

El asunto se empieza a ver reflejado en términos de inversión publicitaria. Durante el último trimestre de 2018, la inversión en el feed de Facebook fue de 64.1 por ciento del presupuesto publicitario total destinado a la red social; esta cifra cayó a 58.3 por ciento para el último trimestre de 2019.

Esto es destacable si consideramos que aunque en lo que se refiere a la inversión en el feed de Instagram el porcentaje poco se movió, los recursos destinados a la publicidad en Stories de Instagram se elevó 40 por ciento durante el último año y un 91 por ciento en los últimos dos.