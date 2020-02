Tenés que saberlo: ¿cómo funciona Bitcoin?

Se habla él , se leen noticias, se aprende sobre sus inversiones, ¿pero sabés realmente cómo funciona el Bitcoin?: acá te lo comentamos

Como las nuevas tecnologías, no hay momento en que no escuches hablar o leas sobre, por ejemplo, robótica o inteligencia artificial. Pero en el caso de las inversiones y el mundo financiero, eso se refleja en las monedas digitales, con el Bitcoin como la más conocida. Pero por más que se hable de ella, ¿conocemos bien su funcionamiento?. Veámoslo.

Bitcoin es la aplicación mas conocida de blockchain, que es una tecnología P2P, lo que quiere decir que su funcionamiento no depende de ningún servidor central sino que son los propios usuarios los que hacen funcionar el sistema con aplicaciones instaladas en sus ordenadores personales, aplicaciones que se comunican entre si para llevar a cabo las operaciones.

Blockchain es una base de datos segura, en el sentido de que todo lo que se anota en ella está firmado digitalmente para que no se pueda manipular. En el caso concreto de bitcoin, blockchain hace las veces de libro de contabilidad, donde se anotan los saldos de las cuentas corrientes y las operaciones de transferencia entre ellas. Las cuentas corrientes, que en bitcoin se llaman "monederos", se definen mediante un par clave pública/clave privada, siendo la clave pública el identificador público de la cuenta y la clave privada sirve para firmar las operaciones de envío de dinero que hagamos. Así, cuando queremos enviar dinero a otra cuenta generamos una operación de transferencia, la firmamos y la lanzamos a la red, donde otros usuarios la revisan, confirman su validez (Básicamente, que tengamos el saldo necesario en nuestra cuenta) y la firman también a modo de notarios; cuando la operación ha reunido seis firmas, se anota en el blockchain con lo que la operación se considera ejecutada.

Todo esto quiere decir que en blockchain no sólo está la lista completa de monederos y sus saldos, sino que también se guarda la lista completa de transferencias que se han hecho; es decir, que para cualquier monedero podemos saber que saldo tiene y todas las operaciones que ha realizado desde su creación; ¿Donde está la seguridad entonces? La seguridad del sistema viene del anonimato, los monederos no llevan asociada ninguna información personal, de manera que no es posible saber quien es el propietario de un monedero determinado; además, cada usuario puede crear todos los monederos que quiera y la aplicación se puede instalar en cualquier ordenador, incluso en un pendrive, lo que hace muy difícil el rastreo.

Y, como ya he mencionado, las aplicaciones de blockchain van mas allá de bitcoin. Su naturaleza de base de datos autentificada e infalsificable lo convierte en una herramienta muy útil para aplicaciones notariales; de hecho, ya hay varios países que quieren utilizar blockchain para sus bases de datos de registro de la propiedad y varias bolsas, como el NASDAQ, que quieren utilizarlo para llevar el registro de las operaciones, indicó Termómetro en Línea.