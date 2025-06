Bitcoin (BTC), la criptomoneda con mayor capitalización de mercado, superó en mayo un nuevo techo al alcanzar los u$s112.000 por unidad, reafirmando su lugar como la más influyente del mercado. Sin embargo, este rally no fue exclusivo de la moneda digital creada por Satoshi Nakamoto: varios tokens menos conocidos también se catapultaron, sorprendiendo a inversores y expertos.

Según datos compartidos por la plataforma Bitso -actualizados al 30 de mayo-, cinco criptomonedas destacaron por sobre el resto en cuanto a su impactante crecimiento porcentual.

Estas "tapadas" no solo mostraron desempeños sobresalientes, sino que, en muchos casos, lo hicieron apalancadas por narrativas específicas, avances tecnológicos o movimientos especulativos impulsados por redes sociales.

No todo es Bitcoin: el "Top Five" de las criptomonedas que la rompieron en mayo

De acuerdo con Bitso, las criptomonedas con mejor desempeño en mayo fueron:

NEIRO: +97%

SPX: +96%

WIF: +66%

VIRTUAL: +54%

AAVE: +51%

Entre ellas, AAVE es la que posee mayor capitalización de mercado y forma parte del top 30 global. Su precio ronda los u$s248.

VIRTUAL se ubica unas 30 posiciones por debajo, con un valor cercano a u$s1,90. SPX y WIF también figuran dentro de las 100 primeras, ocupando los puestos 66 y 80 respectivamente, mientras que NEIRO corre más rezagada.

Criptomonedas 'tapadas' que subieron en mayo y las que pueden subir en junio

Qué hay detrás del rally: claves y narrativas de cada criptomoneda

El sorpresivo desempeño de estos activos no pasó desapercibido para los expertos. En diálogo con iProUP, Camilo Rodríguez, docente en FRI.CRYPTO, no oculta su asombro por algunos casos:

"No puedo negar que NEIRO me sorprendió. Casi duplicar su valor en un solo mes no es poca cosa", afirma, y agrega que "es un recordatorio de que, aunque muchos miran siempre a las grandes como BTC o ETH, hay gemas ocultas que explotan en momentos inesperados".

En esa misma línea, Axel Becker, Key Opinion Leader especializado en cripto, explica a iProUP que "NEIRO está en la narrativa de memecoins dentro de Ethereum", y que su suba se debe al impulso que volvió a tomar este tipo de tokens en redes sociales.

"Las memecoins se recuperaron por el movimiento especulativo en comunidades como X y Telegram. Son muy volátiles, pero cuando hay impulso, suben mucho", remarca.

Una lógica similar explica el ascenso de SPX, que según Rodríguez, "tan cerca del 100% de rendimiento me hizo pensar en lo fácil que es subestimar proyectos que no están en boca de todos". Aunque aclara que "este crecimiento es puro momentum, sin fundamentos sólidos al ser una memecoin". Becker suma que este token "parodia al S&P 500 y su viralidad en redes fue clave para impulsarlo".

Por su parte, WIF también entra en la categoría de memecoins, aunque con una comunidad que la sostiene en ciclos más amplios. Rodríguez destaca que "este incremento del 66% no es casualidad. Habla de una narrativa igual a Shiba o Doge, que se está fortaleciendo. Es una de esas monedas que, cuando despega, lo hace con respaldo de comunidad pero por cortos periodos de tiempo".

En contraste, VIRTUAL y AAVE se destacan por tener fundamentos más sólidos. Rodríguez subraya sobre la primera que "es una de esas apuestas a futuro en IA que de a poco van construyendo su historia. No es solo especulación, es confianza proyectada. Recuperó más de la mitad del camino que venía perdiendo desde diciembre".

Becker complementa que "lanzaron recientemente su marketplace para agentes de inteligencia artificial, lo que potencia su valor proyectado. Es una narrativa que va a crecer mucho".

Respecto a AAVE, ambos coinciden en su solidez. Rodríguez afirma que "su crecimiento me confirma que los protocolos sólidos, aunque tengan altibajos, terminan recuperando terreno". Y Becker explica que "AAVE es un token de gobernanza del protocolo de préstamos descentralizados, principalmente en Ethereum. Entró más capital al ecosistema y eso reactivó las finanzas descentralizadas.

"Además, está por lanzar su propia stablecoin y su versión 4, lo que genera muchas expectativas", subraya Becker.

El inversor argentino: entre la moda y la cautela

Más allá del desempeño global de estos activos, ¿qué pasa con los usuarios argentinos?

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, señala a iProuP que, si bien se ve un mayor interés por estas criptos emergentes, el grueso de los inversores sigue optando por estrategias más conservadoras: "Siempre hay compras de tokens que están de moda o que recién listamos. Hype, Virtual y SUI están siendo muy elegidos por los argentinos. Pero, en su mayoría, los usuarios mantienen el comportamiento del reporte de panorama cripto: principalmente stablecoins, seguidas por Bitcoin, Ether y Solana".

Esto refleja una dualidad en el mercado local: por un lado, un segmento atraído por las oportunidades de alto riesgo y alta recompensa; por otro, una mayoría que prioriza resguardo de valor y liquidez inmediata en un contexto económico inestable.

Las criptomonedas para seguir de cerca en junio

En diálogo con iProUP Lesme Hernández, LATAM Operations Manager de CoinEx, señala 5 criptomonedas a seguir de cerca en junio de 2025

Ethereum (ETH): l íder en contratos inteligentes y base del ecosistema DeFi . Sus mejoras recientes la vuelven más atractiva para desarrolladores y usuarios

íder en . Sus mejoras recientes la vuelven más atractiva para desarrolladores y usuarios Solana (SOL): alta velocidad y bajo costo por transacción , con fuerte presencia en GameFi y redes descentralizadas físicas (DePIN)

, con fuerte presencia en GameFi y redes descentralizadas físicas (DePIN) Arbitrum (ARB): solución de capa 2 de Ethereum con creciente adopción en dApps , destacándose por su escalabilidad y bajas comisiones

solución de , destacándose por su Kaspa (Kas): blockchain basada en blockDAG que procesa múltiples bloques en paralelo, logrando confirmaciones casi instantáneas y una resistencia excepcional a los ataques del 51 %. Su política monetaria deflacionaria y bajas tarifas l a convierten en candidata ideal para pagos y DeFi de alto rendimiento.

blockchain basada en blockDAG que procesa múltiples bloques en paralelo, logrando %. Su a convierten en candidata ideal para de alto rendimiento. Render (RNDR): potenciada por la revolución de la inteligencia artificial y el metaverso, ofrece renderizado descentralizado para entornos 3D y realidad virtual

Criptomonedas: riesgos y oportunidades

Mayo fue un mes atípico para el mundo cripto, con una mezcla de factores técnicos, tendencias sociales y avances tecnológicos que impulsaron tanto a gigantes como BTC como a criptomonedas emergentes y memecoins.

Las declaraciones de los expertos muestran que el mercado está más fragmentado que nunca, con una diversidad de opciones y riesgos.

Mientras AAVE y VIRTUAL representan apuestas más fundamentadas y con desarrollo de producto real, NEIRO, SPX y WIF responden a fenómenos sociales de corto plazo que pueden revertirse en cualquier momento.

Como siempre, en cripto, la clave está en informarse, analizar el riesgo y diversificar. Porque si algo dejó claro mayo, es que en este ecosistema, hasta las monedas menos pensadas pueden dar un golpe de efecto.