Esto es lo que pasa cuando tu smartphone ya no es compatible con WhatsApp

Si tu equipo está entre los que dejarán de poder usar WhatsApp, y querés o necesitás seguir utilizándolo, no te quedan muchas opciones para lograrlo

WhatsApp no siempre termina siendo compatible con todos los dispositivos, esto es gracias a la enorme cantidad de actualizaciones que llegan a la aplicación, las cuales dejan de ser compatibles con las versiones más viejas de los sistemas operativos. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con tu equipo si ya no es compatible con WhatsApp?

Algo que no todos se habían preguntado

Muchas personas logran actualizar su equipo de telefonía con regularidad, por lo que jamás se han visto desesperados por el hecho de que WhatsApp podría dejar de funcionar por completo en tu equipo. El asunto es que comprar un nuevo equipo celular no es nada barato y mucho menos algo que todos puedan hacer constantemente.

Es por eso que a algunas personas les ha pasado que la misma aplicación les avisa que la app ha dejado de ser compatible con el equipo que tienen por medio de un mensaje que aparece una vez que intentan entrar a la app.

El mensaje por lo general advierte a todo mundo, pero no siempre es el caso, pues hay algunos dispositivos en donde simplemente deja de funcionar y te dice que necesitas cambiar de equipo. Como ejemplo tenemos el caso de los Windows Phone, el cual le mostró un mensaje a sus usuarios que básicamente los estaba llevando de la mano para que compraran un nuevo teléfono.

¿Qué quiere decir todo esto? Pues que una vez que tu equipo deje de recibir soporte de parte de WhatsApp nunca más lo podrás volver a usar en este. Y la única manera de continuar usando esta aplicación es al comprar un equipo completamente nuevo. Si el gasto vale la pena o no, eso ya queda a tu consideración, indicó FayerWayer.