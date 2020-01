Bitcoin: cuál es la posición de Elon Musk frente a las monedas digitales

EL CEO de Tesla nunca deja de sorprender con sus opiniones sobre propios y ajenos negocios y temas en general, ahora fue el turno de las monedas digitales

Las opiniones de Elon Musk siempre son noticia, por sus extravagantes, aunque a vece certeras, posiciones ante diferentes temas, sean derivados de sus propias empresas, o en general.

Ahora fue el turno de revelar su posición frente a las monedas digitales, a las que ve con escepticismo

Después de una larga y enigmática serie de tuits sobre Bitcoin (BTC), el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló su postura sobre las monedas digitales en un podcast del 20 de enero. Al señalar que él "no está ni aquí ni allá en Bitcoin", Musk se centró en su uso para transacciones ilegales.

El multimillonario recientemente ha estado en el centro de atención por varios tuits cortos y enigmáticos relacionados con las monedas digitales. El 10 de enero publicó un tuit que decía "Bitcoin *no* es mi palabra segura".

Esto llega tras un tuit igualmente enigmático de abril de 2019, que dice "La moneda digital es mi palabra segura".

Pero aunque generalmente se los consideraba bromas, especialmente a la luz de los tuits anteriores en los que se comprometió a tomar "Tesla privado a u$s 420", la historia anterior de Musk está profundamente ligada a la industria de tecnología financiera.

En 1999, Elon Musk fundó X.com, un banco en línea que a través de fusiones posteriores se convirtió en PayPal. Él mencionó la compañía en el podcast y señaló: "Si PayPal hubiera ejecutado el plan que yo quería ejecutar, creo que probablemente sería la compañía más valiosa del mundo".

Luego, los entrevistadores preguntaron qué pensaba Musk sobre Bitcoin y las monedas digitales, dada su similitud espiritual con X.com. Musk respondió que él "no está ni aquí ni allá respecto a Bitcoin".

Si bien se refirió al libro blanco de Satoshi como "bastante inteligente", dijo que su postura sobre las monedas digitales "enfurece a las criptopersonas". Continuó: "Hay transacciones que no están dentro de los límites de la ley, obviamente hay muchas leyes en diferentes países, y normalmente se usa efectivo para estas transacciones. Pero para que ocurran transacciones ilegales, el efectivo también debe usarse para transacciones legales. Necesitas un puente ilegal a legal. Ahí es donde entran las monedas digitales".

Musk señaló que el efectivo es cada vez más difícil de usar, pero cualquier alternativa tendría que ser utilizable tanto para fines legales como ilegales, ya que "no cuenta de otra manera".

Aunque es posible que no esté completamente convencido respecto a las monedas digitales, Musk ve un propósito claro para ellas: "Debes tener un puente legal a ilegal. Entonces, donde veo a las monedas digitales es que, efectivamente, son como un reemplazo para el efectivo. No veo que las monedas digitales sean la principal base de datos [para las transacciones]".

A pesar de la connotación negativa de ser utilizado con fines ilegales, enfatizó que no está "juzgando a las monedas digitales". En opinión de Musk, los gobiernos se extralimitan en ciertos aspectos: "Creo que hay muchas cosas que son ilegales que no deberían serlo. Creo que a veces los gobiernos simplemente tienen demasiadas leyes sobre las misiones que deberían tener, y no deberían tener tantas cosas que son ilegales".

Si bien no es un respaldo completo, Musk no está exactamente opuesto a las monedas digitales. En una parte anterior de la entrevista, dijo que "los bancos están en problemas", aunque se refirió principalmente a competidores como Stripe, indicó Cointelegraph.