¿Miles de millones a la basura?: Amazon dice que Honey, la extensión adquirida por PayPal, es insegura

Honey es una herramienta que permite recibir cupones de descuento en diversos sitios de comercio electrónico, con una gran popularidad, pero, ¿es riesgosa?

A nadie le gusta que le señalen que, luego de haber invertido u$s 4.000 millones en una empresa, lo que esta ofrece no se puede utilizar. Pero es algo que le acaban de señalar a PayPal, que ahora lucha por ver cómo sale del embrollo.

Y es que luego de haber realizado la compra, y ayudar a que se extienda el uso de la herramienta en los navegadores de los usuarios, Amazon lanzó una advertencia a los que a utilizan, aduciendo que es "un riesgo de seguridad", y advertía que recolectaba datos de sus sesiones de navegación.

Una advertencia llamativa, dado que su propia aplicación, Amazon Assistant, hace lo mismo, por lo que se puede interpretar como una movida para desacreditar a la competencia.

Obviamente, lo esperado: Honey ha negado las acusaciones de Amazon.

Una acusación aparentemente exagerada

Los mensajes de advertencia comenzaron a aparecer durante esta pasada época navideña. Los usuarios que usaban Honey en sus navegadores e iban a realizar alguna compra en Amazon de repente se encontraban con un mensaje de aviso sobre Honey en el que se la calificaba de riesgo para la seguridad de esos usuarios.

Según Amazon, "Honey monitoriza tu comportamiento privado de compras, recolecta datos sobre tu historial de pedidos y los objetos que guardas, y puede leer o cambiar cualquiera de los datos en todos los sitios web que visitas. Para mantener tus datos privados y seguros, desinstala esta extensión inmediatamente".

La advertencia emitida por Amazon parece a priori exagerada, sobre todo porque muchas extensiones funcionan de esa forma, sobre todo cuando lo que el usuario busca con ellas es precisamente hacer cosas como aprovechar ofertas en tiendas online: si Honey no puede acceder a lo que buscamos, poco podrá ayudarnos a encontrar cupones para los productos que están en esos sitios web.

Esa recolección de datos no solo es común entre sitios web que nos monitorizan en cuanto los visitamos —sin extensiones de por medio, sino a través de scripts y las célebres cookies—, sino también en otras muchas extensiones como la que Amazon ofrece para el mismo objetivo que Honey.

Con Amazon Assistant también podemos ir monitorizando precios y compararlos entre distintas tiendas, y al instalar la extensión se nos avisa de que esta extensión también puede "leer y cambiar todos los datos en sitios web que visitamos":

Honey indicó que su extensión no plantea ningún riesgo de seguridad, y que cumplen totalmente sus reglas de privacidad. Aunque admiten que recolectan "información que los usuarios comparten directamente", destacan que "no monitorizamos su historial de búsquedas, sus correos o su navegación web en sitios que no sean sitios de comercio electrónico", y añaden que nunca venden esos datos, indicó Xataka.