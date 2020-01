Experto de la UCA: "suspender la Ley del Conocimiento es entender el mundo como si fuera 1950"

La decisión del Gobierno nacional de suspender la llamada "Ley del Conocimiento", aprobada en mayo de 2019 para incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información, generó fuerte rechazo en el sector.

La medida publicada ayer en el Boletín Oficial, resuelve suspender los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al régimen de promoción presentadas a la fecha, "hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente", informó El Economista.

Augusto Salvatto, politólogo internacionalista y profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA dio su opinión en Twitter y fue tajante: "suspender la Ley de economía del conocimiento es entender el mundo como si fuera 1950 y no 2020".

El politólogo afirmó que "las empresas que se benefician son ejemplo de innovación en el país, y en la región, pudiendo generar miles de empleos de calidad en el país. Pero para innovar se necesita dinero. El gobierno, en el mundo del revés, subsidia industrias no competitivas e ineficientes", afirmó el politólogo.

La resolución, que lleva la firma del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, entrará en vigencia a partir de hoy.

"Más allá de la plata ahorrada por uno u otro lado, el gobierno envía el mensaje de que la economía del conocimiento no le interesa. Que sería como decir en 1870 que no le interesan los ferrocarriles o invertir en frigoríficos. Si estas empresas, (ultra competitivas), necesitan beneficios impositivos, claramente habla del nefasto sistema impositivo argentino, que ahoga a cualquier industria, para llenar las arcas del estado central que la distribuye deficientemente (El 30% de pobres no es nuevo)", sostuvo Salvatto.

Y concluyó: "Espero que el viaje a Israel ilumine al Presidente. Si mira un poquito a su alrededor en ese país, se va a dar cuenta de los beneficios de invertir en innovación".

Mateo Salvatto, hermano del politólogo, fundador de Asteroid Technologies y creador de la app Háblalo, reconocida mundialmente, no se quedó callado ante la medida: "no suspendan la Ley de economía del conocimiento. No hay lugar a debate. Necesitamos este tipo de cosas para avanzar como país."