Estados Unidos avanza para que Facebook y Google le paguen a los medios por usar sus contenidos

Legisladores estadounidenses de ambos partidos culpan a las bigtech por reducir la presencia de la prensa local al acaparar el 70% de la publicidad digital

Estados Unidos comenzó a evaluar formas para que Google y Facebook comiencen a pagar a los medios de comunicación por su contenido, teniendo en cuenta de que ambas firmas acaparan más del 70% de los ingresos por publicidad digital.

En efecto, legisladores estadounidenses de ambos partidos (republicano y demócrata) culpan a las compañías tecnológicas de reducir la presencia de prensa local.

En los últimos diez años han cerrado multitud de diarios locales de larga historia, que no han podido hacer frente a sus problemas económicos. Eso ha dado como resultado un escenario en donde en numerosas ciudades y regiones importantes del país apenas tengan acceso a informaciones de proximidad.

Un artículo del New York Times publicado esta semana demuestra la fragilidad de los medios de comunicación más pequeños. En Cornelia, un pequeño pueblo de tres mil habitantes, se produjo un accidente de auto que causó la muerte de un menor de edad.

Un periodista del The Northeast Georgian acudió rápidamente al escenario del hecho cubriendo la información, la cual se fue distribuyendo por Facebook gracias a que miles de usuarios la compartieron. Sin embargo, el medio no consiguió réditos económicos de esa primicia ni nuevos suscriptores.

El senador Mitch McConnell, republicano del estado de Kentucky y líder de la mayoría del Senado, presentó la pasada semana un proyecto de ley que propone otorgarle a las empresas de medios una exención de las leyes antimonopolio vigentes en el país.

Una vía que les permitiría así unirse para poder negociar con las tecnológicas Google y Facebook sobre cómo se usan sus artículos y fotografías en internet y qué retribución pueden recibir.

Esta propuesta está respaldada por News Media Alliance, grupo que representa a organizaciones de noticias como el New York Times. La propuesta ha sido apoyada por el Doug Collins, dirigente republicano de Georgia cuyo distrito incluye, precisamente, la localidad de Cornelia.

El texto lo redactó David Cicilline, demócrata de Rhode Island, mientras que el senador John Kennedy, del partido republicano y que representa al estado de Louisiana, ha promovido una medida similar en el Senado.

En la actualidad, han surgido incluso iniciativas que proponen utilizar la tecnología blockchain para certificar y hacer seguimiento de los contenidos editoriales.

Facebook, por otro lado, anunció recientemente una alianza con importantes medios como The New York Times, The Wall Street Journal o CNN para fijar un pago por el contenido que comparten.