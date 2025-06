Este lunes, XRP alcanzó los u$s2,30 tras un incremento de 0,83% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s135.079,98 millones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s3,37 billones este lunes 9 de junio, con 34.753 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 1,56% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 63,85%, seguido por Ethereum con un 9,19%. El resto de monedas captó un 26,96%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al lunes 9 de junio, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s108.333,19 (1,83%)

Ethereum: u$s2.568,06 (1,45%)

BNB: u$s659,62 (1,01%)

Ripple: u$s2,30 (0,83%)

XRP: u$s156,09 (1,46%)

Cardano: u$s0,68 (1,89%)

Polkadot: u$s4,07 (-0,69%)

Dogecoin: u$s0,19 (0,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, lunes 9 de junio, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $130,03 millones

Ethereum: $3,09 millones

BNB: $794.410,45

Ripple: $2.768,16

XRP: $188.215,02

Cardano: $823,85

Polkadot: $4.908,36

Dogecoin: $225,51

Polygon: $257,54

Asimismo, este lunes 9 de junio, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.199,50

DAI: $1.205,23

USDC: $1.205,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.