Revolut informó en septiembre que su lista de espera en la Argentina ya superaba las 150.000 personas. El neobanco apunta a lanzar su operación bancaria en el segundo semestre de 2027, según el calendario que recoge UBS. La apertura de cuentas todavía no tiene fecha confirmada.

El banco de inversión considera que su llegada puede elevar la competencia con Mercado Pago y Naranja X, de Grupo Galicia. Los analistas ubican el diferencial de Revolut en las cuentas internacionales, los pagos transfronterizos y el acceso a servicios financieros globales.

Cuándo llega Revolut a Argentina y qué servicios ofrecerá

El Banco Central autorizó en septiembre la compra de Banco Cetelem a BNP Paribas y Revolut completó el cambio de control a comienzos de noviembre. La entidad, que pasará a llamarse Revolut Bank Argentina, estaba inactiva y carecía de clientes.

Para la fintech, la compra permitió acortar el camino para entrar al mercado sin tener que migrar cuentas ni integrar los sistemas de un banco en funcionamiento. Fue una excepción a su estrategia habitual de solicitar licencias propias y desarrollar su tecnología internamente.

La compañía quiere replicar elenfoque bancario de Revolut en México: salir al mercado con varios productos bancarios desde el inicio. Allí abrió al público a fines de enero y superó el millón de clientes al cierre de septiembre, según el reporte trimestral de Revolut Bank México.

El informe de UBS del 9 de noviembre no detalla qué servicios estarían disponibles desde el primer día en la Argentina.

UBS analiza la competencia de Revolut con Mercado Pago y Naranja X (generado con IA)

Para Mercado Pago, el primer frente de competencia podría estar en operaciones puntuales. Un usuario puede conservar su billetera habitual para pagar compras en pesos y elegir otra plataforma para hacer un giro al exterior o manejar gastos en otra moneda.

En ese escenario, Revolut puede ganar volumen de pagos aun entre clientes que mantengan su cuenta principal en otra fintech. El impacto sobre el negocio dependería de la frecuencia y del monto de las operaciones que consiga captar.

La compañía identifica dos fuentes de interés en la lista de espera: argentinos que viven en el exterior y ya usan Revolut en otros países, y personas interesadas en sus servicios de cambio de moneda. La adopción se verá después del debut. La cantidad de cuentas que se activen, el volumen que procesen y la proporción de usuarios que vuelvan a operar permitirán evaluar el alcance de la entrada.

Si la oferta inicial se concentra en servicios internacionales, la disputa puede quedar acotada a esos usos. Si Revolut también consigue captar saldos y sumar operaciones cotidianas, el terreno en común con Mercado Pago y Naranja X sería más amplio.

El crédito es otra variable. Si la compañía incorpora préstamos locales, también podría competir por los clientes que buscan financiamiento. Para UBS, la baja penetración del crédito y el menor desarrollo del mercado bancario argentino podrían amortiguar el impacto competitivo. En un mercado con margen para crecer, parte de la expansión podría venir de personas que hoy tienen poco acceso al financiamiento. El informe no proyecta una pérdida de participación de mercado ni cuantifica un efecto sobre las ganancias de Mercado Libre o Grupo Galicia.

Cómo impactan las nuevas reglas financieras de Brasil en las fintech

La operación argentina forma parte de un plan de expansión de las fintech en América Latina con una inversión de al menos u$s1.000 millones para los próximos años, según la información de prensa que cita UBS BB. El programa incluye también a Brasil, México, Colombia y Perú.

La cifra es un compromiso inicial que podría aumentar según las necesidades de cada mercado. El informe no desglosa el monto por país. En paralelo, Revolut busca obtener licencias bancarias plenas en la región.

La dirección de Revolut espera que América Latina y Estados Unidos aporten, en conjunto, uno de cada cuatro nuevos clientes globales de la compañía en 2027. Brasil es su mayor mercado de expansión y figura entre los tres donde más rápido crece a escala global, según el informe.

La operación brasileña funciona desde 2023 y su equipo de pagos trabaja en las integraciones para la Argentina y otros mercados de la región. La meta de captación corresponde al conjunto de ambas geografías, por lo que el documento no permite inferir cuántas altas espera Revolut para la Argentina.

Ese despliegue lleva a UBS BB a mara la expansión de Nubank. El equipo considera que Revolut podría convertirse en una fuente adicional de competencia a medida que ambas plataformas coincidan en más mercados de América Latina y Estados Unidos.

La tabla de cobertura que acompaña al informe consigna una recomendación vigente de compra a 12 meses para Nu Holdings. El precio de u$s12,03 que figura en esa tabla corresponde al cierre del 6 de noviembre.

A comienzos de noviembre, una operación con acciones llevó a la valuación de mercado de Revolut a u$s115.000 M, un 53% más que los u$s75.000 millones de noviembre de 2025.

Qué está cambiando en el mercado financiero brasileño

En Brasil, el informe también analiza cambios que afectan la forma en que bancos y fintech compiten por transacciones y distribuyen productos de inversión. Uno de ellos es la entrada en vigor de la interoperabilidad de las tarjetas de beneficios de alimentación. Las tarjetas de distintos proveedores deben aceptarse en las mismas redes de pagos habilitadas para esos beneficios, lo que reduce el valor de contar con una red exclusiva de comercios.

La medida se suma a un tope de 3,6% para la comisión que paga el comercio, un máximo de 2% para la tasa de intercambio y un plazo de liquidación de hasta 15 días. El Gobierno mantuvo el calendario de implementación pese a las dudas de la industria sobre su preparación técnica. UBS BB observa que el segmento ya atrajo a entidades como C6 y BTG y que operadores más nuevos, como Flash y Caju, ganaron relevancia junto a Alelo, Pluxee, VR y Ticket.

Otro frente es la distribución de inversiones tras el caso Banco Master. En una entrevista que recoge UBS BB, Renato Gomes, presidente de la Asociación Brasileña de Bancos y exfuncionario del Banco Central de Brasil, señaló que las reglas del fondo de garantía se endurecieron y anticipó posibles cambios en la resolución de entidades, la regulación de fondos y la venta de productos de inversión.

Entre las propuestas mencionó requisitos para adecuar los productos al perfil del inversor, mayor transparencia en riesgos y comisiones, límites a la preferencia por productos propios y acceso de los emisores a los tenedores de sus títulos.

Para UBS BB, ese debate importa especialmente a las plataformas que distribuyen renta fija emitida por terceros. Una mayor transparencia sobre las comisiones y eventuales cambios en los incentivos de venta podrían alterar la rentabilidad de ese negocio. La industria todavía puede presentar observaciones durante la consulta del Banco Central brasileño.

El informe también recoge dos propuestas de ABToken ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil para probar activos tokenizados, es decir, representados en registros digitales. Una prevé ensayar con debentures y fondos de derechos crediticios en redes públicas y de acceso restringido, con la participación de Inter, Mercado Bitcoin, Parfin, Stellar y Chainlink.

La otra, de orientación institucional, se desarrollaría en Stellar con Itaú, Taurus y Cheesecake Labs. Las pruebas usarían activos y fondos simulados y evaluarían interoperabilidad, seguridad, protección de datos y supervisión regulatoria. UBS BB considera que una expansión regulada de ese mercado podría favorecer a largo plazo el negocio de infraestructura de B3.

En la Argentina, la primera señal concreta llegará con la oferta de lanzamiento. El costo de operar en otras monedas, las condiciones de las transferencias internacionales y la eventual incorporación de crédito local ayudarán a medir cuánto se superpone la propuesta de Revolut con la de Mercado Pago. Después, el indicador será cuántos de los más de 150.000 anotados convierten ese interés en operaciones habituales.