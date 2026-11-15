La fintech obtuvo luz verde para comprar un banco brasileño y sumar una licencia que fortalecerá su operación en su principal mercado

Permite a Nubank ampliar su oferta de productos sin afrontar mayores exigencias de capital y prevé u$s7,900M de inversión.

La medida consolida su liderazgo en Brasil con 120 millones de clientes y potencia su expansión en México, Colombia y EE.UU.

Nubank obtuvo la aprobación del Banco Central de Brasil para adquirir un banco y operar formalmente con una licencia bancaria.

Nubank obtuvo la aprobación del Banco Central de Brasil para adquirir una entidad financiera y conseguir una licencia bancaria en su principal mercado, un paso clave para consolidar su negocio en América Latina.

La decisión coincide con su avance en Colombia y México y con sus planes para ingresar al mercado estadounidense, donde busca ampliar el alcance de su modelo financiero digital.

¿Qué significa para Nubank conseguir una licencia bancaria en Brasil?

La autorización del Banco Central brasileño habilita la compra de Banco Porto Real de Investimentos S/A, una operación anunciada en julio que permitirá a Nubank modificar su estructura dentro del sistema financiero local.

Hasta ahora, la compañía desarrollaba sus actividades mediante permisos específicos para pagos, crédito, financiación, inversión y corretaje de valores, pero no contaba con una licencia bancaria propiamente dicha.

La adquisición permitirá a Nubank operar formalmente como "banco", una denominación habilitada por la regulación brasileña, sin que la compañía deba afrontar mayores exigencias de capital ni de liquidez, según informó.

El movimiento tiene una dimensión comercial importante, porque la entidad ya reúne cerca de 120 millones de clientes brasileños y alcanza al 65 % de la población adulta, una penetración que explica sus nuevas inversiones.

Para 2026 anunció desembolsos por 45.000 millones de reales, equivalentes a unos u$s7,900 millones, prácticamente el doble de lo comprometido dos años atrás.

Livia Chanes, CEO de Nubank para Brasil y América Latina, comentó sobre el avance: "En trece años, llegamos a más de 120 millones de clientes en el país, y es esa relación con los brasileños la que sustenta nuestra expansión".

¿Cómo compite Nubank con los bancos tradicionales en Colombia y México?

La expansión brasileña forma parte de una estrategia regional que llevó a Nu Holdings a reunir 143 millones de clientes globales al cierre de septiembre, con presencia consolidada en tres mercados latinoamericanos.

Brasil concentra 120 millones de usuarios, México aporta 16,6 millones y Colombia suma 6,1 millones, mientras que durante el último trimestre el grupo incorporó otros 3,7 millones de clientes.

En Colombia, donde comenzó a operar hace cinco años, Nubank alcanzó tres millones de tarjetahabientes y desplazó a sus competidores al convertirse en el mayor emisor de tarjetas de crédito por cantidad de clientes.

Su crecimiento también se refleja en otros productos, porque la cartera crediticia aumentó 80 % en un año y los depósitos de personas naturales llegaron a la cuarta mayor base del mercado.

En paralelo, Nu Holdings registró ingresos brutos por u$s6.300 millones durante el tercer trimestre, un 37 % más interanual, y consiguió una utilidad neta récord de u$s1.100 millones, con una mejora del 31 %.

La expansión del crédito también presenta desafíos, porque la morosidad superior a 90 días aumentó del 6,9 % al 7,3 % entre ambos trimestres.

En México, la licencia bancaria permitió a Nubank ampliar su oferta de productos, habilitar cuentas de nómina y multiplicar por dieciséis la cobertura del seguro de depósitos.

¿Qué planes tiene Nubank para crecer en Estados Unidos?

La compañía también comenzó a desarrollar una estrategia en Estados Unidos, donde busca trasladar parte de su propuesta financiera mediante productos digitales y servicios que conecten distintos mercados internacionales.

En septiembre lanzó Nu US, una cuenta que ofrece un rendimiento anual del 3,5 %, transferencias gratuitas hacia Brasil, México y Colombia y una tarjeta de crédito sin cuota anual.

El producto devuelve el 1,5 % de las compras, aunque por ahora los servicios funcionan mediante un banco asociado mientras Nubank avanza en el proceso para conseguir una licencia propia.

En octubre presentó Nu Global, una cuenta multidivisa basada en stablecoins que, según la compañía, ya tiene usuarios en 37 países y amplía las posibilidades de operar con distintas monedas.

Las dos iniciativas responden a una misma ambición, que consiste en extender la infraestructura financiera de Nubank más allá de América Latina y construir una operación internacional con mayor autonomía.

Nubank: ingresos récord y una ganancia de u$s1.100 millones

El resultado ajustado por riesgo estuvo afectado por un cargo extraordinario relacionado con cuentas por cobrar adquiridas a instituciones de pago que posteriormente quedaron bajo liquidación extrajudicial por decisión del Banco Central de Brasil.

Ese impacto redujo el margen ajustado por riesgo en 63 puntos básicos. Sin ese efecto y excluyendo un beneficio no recurrente del trimestre anterior, el indicador habría mejorado hasta 12,7%, frente al 11,9% del segundo trimestre.

La compañía sostuvo que esa evolución refleja la fortaleza de sus retornos recurrentes. El dato resulta relevante porque permite distinguir el desempeño habitual del negocio de los efectos puntuales que afectaron el balance.

El crecimiento también se reflejó en la cartera de crédito, que alcanzó los u$s41.600 millones, un avance interanual del 33% y del 6% frente al trimestre anterior. El segmento de tarjetas de crédito concentró u$s27.200 millones, con una suba del 32% interanual.

Los préstamos personales sin garantía llegaron a u$s11.000 millones, un incremento del 39%, mientras que los créditos garantizados sumaron u$s3.400 millones, un 23% más. En Brasil, las originaciones de préstamos personales sin garantía alcanzaron un récord de 22.100 millones de reales, con una mejora del 28% interanual.

También se registró un máximo trimestral en las originaciones de préstamos garantizados.

Crédito, depósitos y morosidad: qué muestran los indicadores de Nubank

La expansión del crédito estuvo acompañada por un aumento de los depósitos, que totalizaron u$s47.500 millones, un 19% más que un año antes. Brasil aportó u$s38.600 millones, México u$s5.300 millones y Colombia u$s3.500 millones.

La entidad también consiguió reducir el costo de los depósitos hasta el 87% de la tasa interbancaria, frente al 89% registrado en el tercer trimestre de 2025. Ese descenso contribuye a mejorar el costo de fondeo y la rentabilidad de las operaciones crediticias. En materia de eficiencia, el indicador se ubicó en 19,3%, por debajo del 20,3% de un año atrás.

Sin embargo, el balance también mostró un avance de la morosidad. El indicador de atrasos de entre 15 y 90 días subió levemente hasta el 4,9%, desde el 4,8% del trimestre anterior. La mora de más de 90 días aumentó al 7,3%, frente al 6,9% del segundo trimestre.

Si se consideran únicamente los saldos que generan intereses, el indicador de atrasos de entre 15 y 90 días mejoró al 8%, desde el 8,2%, mientras que el de más de 90 días avanzó al 12,1%, desde el 11,6%.

La compañía explicó que una parte de ese movimiento responde al cambio en la composición de su cartera, con una mayor proporción de préstamos que generan intereses. La cobertura de los créditos con más de 90 días de atraso se mantuvo en 234%.

Nubank mejoró su previsión de eficiencia para 2026

A partir de los resultados acumulados, Nu Holdings revisó su previsión para el índice de eficiencia de todo 2026. Ahora espera que se ubique entre el 19% y el 19,5%, por debajo de su estimación anterior, que rondaba el 20%.

La mejora se apoya en el desempeño de los ingresos y en una evolución de los costos más favorable a la prevista. La empresa mencionó, entre otros factores, menores gastos de personal y una desaceleración en el ritmo de contrataciones, en un contexto en el que la inteligencia artificial contribuye a elevar la capacidad y productividad de sus equipos.

El balance dejó así dos señales centrales para el mercado: por un lado, Nubank alcanzó máximos históricos de ganancias e ingresos, amplió su cartera de crédito y sumó millones de clientes; por otro, deberá sostener la calidad de sus activos mientras avanza con su expansión internacional.

La evolución de la morosidad, los márgenes ajustados por riesgo y el costo de financiar su crecimiento serán variables relevantes para evaluar la continuidad de sus resultados.

La compañía llegará al cierre de 2026 con una base de clientes en expansión, una operación más eficiente y nuevos productos fuera de América Latina.

Su desafío será convertir esa escala en rentabilidad sostenible sin perder disciplina en la gestión del riesgo.