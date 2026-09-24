El neobanco británico recibió el aval del Banco Central tras haber comprado al Cetelem. El público al que apuesta y el gran negocio

El desembarco de Revolut en la Argentina dejó de ser una expectativa: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le dio luz verde a la fintech británica para adquirir el Banco Cetelem, la entidad local de BNP Paribas Personal Finance. La noticia llega apenas después de que el propio regulador confirmara que Mercado Pago y Revolut tendrán licencia bancaria antes de fines de año, en el marco de una carrera regulatoria que también incluye a Cocos y a otros jugadores.

Una vez cerrada la operación, cuyo monto no fue divulgado, el banco pasará a llamarse Revolut Bank Argentina S.A.U. y funcionará como entidad bancaria plena, según confirmó la compañía en un comunicado. Es importante aclarar que la compra no incluye a los clientes históricos de Cetelem: Revolut se queda con la estructura societaria y el permiso para operar, no con la cartera de usuarios previa.

Qué significa la aprobación del BCRA

La fintech ya había empezado a armar su equipo argentino antes de recibir el aval del regulador. Agustín Danza, exejecutivo de Mercado Pago, fue designado para encabezar la operación local, en momentos en que su exempleador confirmó que Mercado Pago solicitará una licencia bancaria en la Argentina.

Danza será nombrado CEO de Revolut Bank Argentina una vez que se complete una instancia adicional de aprobación del BCRA. Además, la compañía conformó un directorio local presidido por Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina, lo que suma peso institucional a la apuesta.

Según explicó el propio Danza, quedarse con un banco que ya cuenta con licencia le da a Revolut una base regulatoria inmediata para avanzar en el país mientras termina de definir la oferta comercial. "La decisión de adquirir un banco ya regulado forma parte de nuestra estrategia de construir una presencia bancaria licenciada en mercados estratégicos", afirmó el ejecutivo.

Sobre los tiempos de lanzamiento, Danza fue cauto: "Todavía estamos terminando de definir la propuesta local y los detalles del lanzamiento, que serán anunciados más adelante", señaló, y adelantó que en los próximos meses la compañía reforzará el equipo y la infraestructura local antes de abrir el servicio al público.

Qué servicios promete traer Revolut a la Argentina

Ignacio Carballo, director del programa de Finanzas Alternativas de la UCA, afirmó a iProUP que "así como Mercado Pago tuvo como killer feature a Mercado Libre y Ualá la tarjeta prepaga, el diferencial histórico de Revolut fueron los pagos transfronterizos".

"Con una economía más estable y argentinos viajando al exterior, Revolut será muy competitivo con su tarjeta internacional y una interfaz fantástica para cambiar monedas", señala.

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, asegura: "Lo veo posible para players regionales. Es una feature fundamental dependiendo del mercado objetivo. Hoy, para mandar dinero afuera, Western Union es muy caro: te llegan monedas. A través de bancos es peor. Es un lindo negocio: Global66 tiene tiene ahí su caballito de batalla".

Para Balatti, "el primer paso de Revolut será diferenciarse, si no será un competidor más que va a tener que construir marca local". El especialista relativiza además el impacto inmediato sobre el líder del segmento "Es una competencia leve. Mercado Pago está tan bien plantado en el mercado, con una principalidad tan alta, que un desconocido para la mayoría como es Revolut no creo que le impacte tanto", sostuvo.

Se espera que Revolut inspire a otros jugadores a avanzar en las cuenta multimoneda, aprovechando la conexión de los sistemas de pagos instantáneos locales, como Transferencias 3.0 y PIX. Prex ofrece un servicio multipaís, para lograr algo similar a lo que hace Revolut en Europa: un argentino puede tener cuenta en Uruguay, enviarse dólares a la mejor cotización y pagar en Montevideo con las exenciones impositivas de no residente.

La estrategia de las fintech para captar las cuentas sueldo

El gran botín de los neobancos es la captación de sueldos, una deuda pendiente de la Reforma Laboral. Según Balatti, "es mucho más que captar un depósito: es capturar la principalidad del cliente y conocer su flujo de ingresos desde el día uno de cada mes".

"Es el premio mayor porque convierte a un usuario ocasional en el 'banco principal' de una persona: es donde entra el ingreso recurrente y desde donde se puede vender todo lo demás", resalta Diego Kupferberg, experto en negocios digitales.

Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, las pólizas laborales permiten calcular una masa salarial de casi $20 billones mensuales. Son unos u$s12.700 millones, equivalentes al valor bursátil combinado de Galicia (u$s7.500M) y Macro (u$s5.000M).

Para captar salarios, Kupferberg espera Revolut, Cocos y Mercado Pago una vez que sea banco "ofrezcan tasas más altas que el plazo fijo tradicional en la cuenta remunerada, adelantos de sueldo, envíos gratis en Mercado Libre, tarjetas de crédito con aprobación más ágil y acuerdos con empleadores para facilitar la migración de la nómina".

Balatti destaca que "el cambio más importante está en el lending: el depósito del sueldo genera fondeo estable y mejora muchísimo la capacidad de evaluar riesgo. El crédito pasa a ser el complemento natural de ese funding y una de las principales vías de monetización".

En efecto, la licencia bancaria habilita hacer intermediación financiera: usar saldos de unos clientes para prestar a otros, lo que baja el costo de fondeo, que las fintech deben buscar en el mercado de capitales a tasas más altas.

El otro gran segmento son los monotributistas, pese a tener ingresos frecuentes, no cuentan con los beneficios de una cuenta sueldo. ARCA recaudó este año una media de $100.000 millones mensuales del régimen en concepto de cuota, pero no revela cuánto facturan. Puede multiplicarse por 20 para trazar un piso sobre los ingresos mensuales del segmento: unos $2 billones (u$s1.300 millones). Un botín nada despreciable para los neobancos.

Kupferberg advierte que "hay una oportunidad gigante porque el autónomo, el monotributista y las minipymes históricamente quedaron a mitad de camino entre la banca individuos y la banca empresas".

"La propuesta ganadora debería combinar cuenta sin costo, cobros y pagos, remuneración automática del saldo y, fundamentalmente, financiamiento de capital de trabajo basado en sus flujos reales, que puede valer mucho más que cualquier programa de beneficios", agrega.

Balatti concuerda en que "es un segmento históricamente desatendido", por lo que "pueden ofrecer cuenta gratuita sin acreditación de haberes, tarjeta de crédito con límite basado en el historial de facturación y cobros en lugar de un recibo de sueldo, adelantos sobre facturación pendiente y línea de crédito de capital de trabajo".

Chaves del Valle añade que Revolut además "puede tener una gran oportunidad entre trabajadores que facturan servicios al exterior", con una propuesta que apunta a "jóvenes profesionales, viajeros, personas que cobran o gastan en dólares, freelancers, trabajadores remotos y clientes de mayor ingreso".

El universo freelancer, según la última estimación de Argencon, asciende a 500.000 profesionales de la industria del conocimiento.