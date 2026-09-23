El Banco Central confirmó la exclusiva de iProUP, que había adelantado que para diciembre tanto Mercado Pago como Revolut tendrían su licencia para competir en el país.

Juan Curutchet, uno de los directores del BCRA, remarcó en el evento Nuevo Dinero: "Antes de fin de año, Mercado Pago y Revolut tendrán su licencia bancaria"

Así, competirán junto a Cocos en una batalla para construir la relación principal con el cliente: no solo captar nuevos usuarios, sino también por ser la "primera estación" de los salarios e ingresos, un negocio de miles de millones.

Mercado Pago, Cocos y Revolut preparan su jugada bancaria

Según dos ejecutivos familiarizados con las tratativas, Mercado Pago está en la "recta final" para convertirse en banco y solo restaría "cumplir algunos pasos formales" para que finalmente obtenga su licencia. "Faltan unas firmas", resumen.

El negocio que abre la licencia bancaria a gigantes fintech

Por su parte, Cocos recibió el OK del BCRA para fusionarse con el VOII y ahora espera que le apruebe el cambio de denominación de la entidad a Cocos Bank, nombre que fue aceptado en asamblea tras votación de los usuarios.

Se especula con que el despliegue de servicios bancarios se integre a la app de Cocos para que estén disponibles cuando el usuario lo requiera en lugar de una aplicación aparte. Una estrategia que ya adoptó Ualá cuando absorbió Wilobank.

Finalmente la fusión Revolut-Cetelem ya tendría fecha para su aprobación. Dos directivos de la industria aseguran que el banco digital más grande de Europa –vale unos u$s115.000 millones y planea salir a la Bolsa en 2027– puede lanzarse en Argentina antes de diciembre. Algo que terminó confirmando Curutchet.

Creen que ese mismo plazo corre para Mercado Pago, que cumplirá 18 meses de haber solicitado su licencia.

Cómo es el plan de Mercado Pago, Cocos y Revolut para transformarse en bancos

Si bien apuntan a todos los usuarios, estos nuevos jugadores buscarán sacarle partido a los segmentos donde son más fuertes.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, asegura que "Mercado Pago seguramente será el banco de las mayorías, apoyándose en el ecosistema de Mercado Libre y sus 25 millones de usuarios. Replicará el modelo que ya validó Nubank en Brasil: banco masivo, gratuito y 100% mobile".

En tanto, Christian Balatti, cofundador de EsXAI, coincide en que MP apostará a la principalidad para aprovechar su popularidad, mientras "Cocos hará el camino inverso: partirá desde el inversor y buscará capturar su transaccionalidad cotidiana, incorporando pagos, crédito y cuenta sueldo en el mismo ecosistema".

En el caso de Revolut, Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, resalta que "tiene otra propuesta: convertirse en el banco global del argentino".

"Su diferencial será la experiencia multimoneda, pagos internacionales, cambio de moneda, tarjetas y, posteriormente, crédito y otros servicios financieros", agrega.

La estrategia de las fintech para captar las cuentas sueldo

La cuenta sueldo es el santo grial de las fintech devenidas en banco y una deuda pendiente de la Reforma Laboral: la habilitación para que lo provean las billeteras terminó siendo el fusible en la negociación del oficialismo para que finalmente se aprobara el proyecto.

Según Balatti, "es mucho más que captar un depósito: es capturar la principalidad del cliente y conocer su flujo de ingresos desde el día uno de cada mes".

Kupferberg coincide en que "es el premio mayor porque convierte a un usuario ocasional en el 'banco principal' de una persona: es donde entra el ingreso recurrente y desde donde se puede vender todo lo demás".

Adicionalmente, Chaves del Valle dice que "Mercado Pago tiene probablemente la propuesta más potente para el trabajador masivo: cobrás tu sueldo, pagás con QR, comprás en Mercado Libre, recibís promociones, tenés tarjeta y crédito, y tu dinero genera rendimiento".

Se trata de una torta en la que todos intentarán cortar la mayor porción. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, las pólizas laborales permiten calcular una masa salarial de casi $20 billones mensuales. Son unos u$s12.700 millones, equivalentes al valor bursátil combinado de Galicia (u$s7.500M) y Macro (u$s5.000M).

Para captar salarios, Kupferberg espera "que ofrezcan tasas más altas que el plazo fijo tradicional en la cuenta remunerada, adelantos de sueldo, envíos gratis en Mercado Libre, tarjetas de crédito con aprobación más ágil y acuerdos con empleadores para facilitar la migración de la nómina".

Balatti añade la posibilidad de reintegros en las compras en ML, pero destaca que "el cambio más importante está en el lending: el depósito del sueldo genera fondeo estable y mejora muchísimo la capacidad de evaluar riesgo. El crédito pasa a ser el complemento natural de ese funding y una de las principales vías de monetización".

En efecto, la licencia bancaria habilita hacer intermediación financiera: usar saldos de unos clientes para prestar a otros, lo que baja sustancialmente el costo de fondeo, que hoy las fintech van a buscar al mercado de capitales a tasas más altas.

El plan de los nuevos neobancos para conquistar a los monotributistas

La rentabilidad de las cuentas sueldo obliga a los bancos a ofrecer paquetes con tarjetas bonificadas, créditos a mejores tasas, promos ampliadas y otros incentivos para fortalecer la relación a largo plazo. Pero los monotributistas, pese a tener ingresos frecuentes, no cuentan con un tratamiento similar. Para los nuevos bancos, ese vacío representa otra gran oportunidad.

ARCA recaudó este año una media de $100.000 millones mensuales del régimen en concepto de cuota, pero no revela cuánto facturan. Puede multiplicarse por 20 para trazar un piso sobre los ingresos mensuales del segmento: unos $2 billones (u$s1.300 millones). Un botín nada despreciable para los neobancos.

"Mercado Pago tiene una ventaja enorme porque ya está dentro del circuito comercial del pequeño empresario: cobra, paga proveedores y tiene información sobre ventas. Su plataforma para comercios ya integra cobros, crédito y herramientas de gestión", sostiene Chaves del Valle.

Kupferberg advierte que "hay una oportunidad gigante porque el autónomo, el monotributista y las minipymes históricamente quedaron a mitad de camino entre la banca individuos y la banca empresas".

"La propuesta ganadora debería combinar cuenta sin costo, cobros y pagos, remuneración automática del saldo y, fundamentalmente, financiamiento de capital de trabajo basado en sus flujos reales, que puede valer mucho más que cualquier programa de beneficios", agrega.

Balatti concuerda en que "es un segmento históricamente desatendido", por lo que "pueden ofrecer cuenta gratuita sin acreditación de haberes, tarjeta de crédito con límite basado en el historial de facturación y cobros en lugar de un recibo de sueldo, adelantos sobre facturación pendiente y línea de crédito de capital de trabajo".

"A esto se suman beneficios pensados específicamente para este público: descuentos en la cuota de Ingresos Brutos o el propio Monotributo al pagar con la billetera y usar el dinero que ya cobran por la plataforma como garantía implícita, algo no disponible en la banca tradicional", agrega.

Chaves del Valle añade que Revolut además "puede tener una gran oportunidad entre trabajadores que facturan servicios al exterior", con una propuesta que apunta a "jóvenes profesionales, viajeros, personas que cobran o gastan en dólares, freelancers, trabajadores remotos y clientes de mayor ingreso".

El universo freelancer, según la última estimación de Argencon, asciende a 500.000 profesionales de la industria del conocimiento.

Cómo será el nuevo mapa bancario argentino

Los expertos esperan que el mapa del dinero electrónico argentino dé un vuelco en 2027. Y las entidades tradicionales analizan diversas acciones. Según Chaves del Valle, van a profundizar alianzas con empresas, retailers, petroleras, telecomunicaciones, marketplaces y otras plataformas".

Balatti apunta que "la batalla pasará por aumentar el valor percibido: mejores descuentos y reintegros, tasas preferenciales de préstamos, límites de tarjetas, beneficios en viajes, programas de puntos y propuestas segmentadas".

Añade que "la banca tiene dos activos muy fuertes para defenderse: décadas de información crediticia de sus clientes y la capacidad de ofrecer soluciones financieras más complejas. El riesgo sería intentar competir con las fintech solamente agregando promociones".

Para Kupferberg, en tanto, las entidades tradicionales ejecutarán tres estrategias:

" Imitar : sumar cuentas remuneradas, apps más simples y beneficios que hasta hace poco eran exclusivos de las fintech"

: sumar cuentas remuneradas, apps más simples y beneficios que hasta hace poco eran exclusivos de las fintech" " Asociarse en lugar de competir : Macro ya compró el 50% de Personal Pay por u$s75 millones, modelo que otros bancos pueden replicar comprando o asociándose con billeteras en lugar de desarrollar tecnología propia"

: Macro ya compró el 50% de Personal Pay por u$s75 millones, modelo que otros bancos pueden replicar comprando o asociándose con billeteras en lugar de desarrollar tecnología propia" "Reforzar lo que las fintech no igualan: la red de sucursales, la confianza institucional y el vínculo con el ahorro de largo plazo"

"Si consiguen trasladar esa lógica al negocio bancario, la competencia no será por quién tenga más productos, sino por quién consiga convertirse en la plataforma financiera principal o al menos la que orquesta al resto de las entidades que seguro ya tiene ese cliente", remarca.

Chaves del Valle remarca que "el mayor riesgo no es perder una cuenta, sino perder la interfaz financiera del consumidor. Si el usuario cobra, pide crédito y paga con QR en Mercado Pago, la banca puede terminar convertida en el proveedor invisible de infraestructura financiera".