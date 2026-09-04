El proyecto se complementará con la emisión de una criptomoneda estable propia, denominada B3RL, desarrollada sobre la red Polygon

El proyecto de B3 integrará una stablecoin propia, B3RL sobre Polygon, para liquidaciones y permitirá operar 24/7.

La Bolsa de San Pablo (B3) lanzará en 2026 una plataforma de tokenización de activos financieros, incluyendo acciones en blockchain.

La Bolsa de San Pablo (B3) lanzará en el segundo semestre de 2026 una plataforma de tokenización de activos financieros, que incluirá acciones representadas en blockchain y una depositaria digital tokenizada.

El proyecto se complementará con la emisión de una stablecoin propia, denominada B3RL, desarrollada sobre la red Polygon, que funcionará como medio de liquidación dentro de la infraestructura digital de la bolsa.

El plan de B3 no busca crear un mercado alternativo de negociación; en cambio, la entidad busca crear una réplica digital de la custodia tradicional.

Según Rodrigo Nardoni, vicepresidente de tecnología de la bolsa, la iniciativa consiste en representar en forma de token la base de datos de la depositaria central, garantizando que cada acción tokenizada tenga respaldo en el activo subyacente.

Esto permitirá mayor trazabilidad, reconciliación más rápida entre custodios y gestores, y la posibilidad futura de liquidaciones intradiarias utilizando la stablecoin B3RL.

La primera fase contempla la tokenización de acciones listadas en la propia bolsa, con un libro de órdenes único para evitar la fragmentación de precios entre el mercado tradicional y el digital.

Cómo avanza la integración cripto en Brasil

Luiz Masagão, vicepresidente de productos de B3, explicó que el objetivo es que los inversores puedan operar 24/7, integrando redes de criptomonedas e inteligencia artificial para automatizar procesos posteriores a la negociación.

La stablecoin B3RL será el "dinero digital" de esta infraestructura, permitiendo que las liquidaciones se realicen directamente en la red sin necesidad de salir del entorno regulado.

De esta manera, la bolsa busca controlar no solo el registro de activos digitales, sino también el tramo de liquidación, un aspecto clave para garantizar seguridad y eficiencia.

El proyecto de tokenización de B3 se suma al avance del real digital Drex, impulsado por el Banco Central de Brasil, y a las discusiones de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) sobre mercados tokenizados.

La convergencia de estas iniciativas posiciona a Brasil como uno de los países más activos en la institucionalización de activos digitales en América Latina.

Según el Global Crypto-Friendly Nations Report 2026, Brasil ocupa el sexto lugar mundial en número de inversores en criptoactivos, destacándose por su entorno legislativo y la disponibilidad de plataformas de intercambio.

Brasil ocupa el sexto lugar mundial en número de inversores en criptoactivos, según el Global Crypto-Friendly Nations Report 2026

En agosto, la Resolução BCB 584/2026 del Banco Central de Brasil amplió las medidas de prevención de fraudes y estableció una retención cautelar de hasta 24 horas en transferencias superiores a u$s10.000 hacia entidades extranjeras o billeteras de autocustodia.

La medida busca dar tiempo a las instituciones para evaluar riesgos de jurisdicción, contraparte y perfil del cliente, aunque generó críticas en el sector por considerarse excesiva.

El país se posiciona como líder regional junto con Chile y El Salvador, aunque con un enfoque más regulado y orientado a la integración con el sistema financiero tradicional.