El empresario podría acceder a una fortuna en acciones gracias a la fusión de Tesla y SpaceX, pero también perdería otros incentivos millonarios

Renunciaría a un paquete de 424M de acciones futuras de Tesla, pero buscaría nuevos incentivos y un mayor control.

La operación podría desbloquear u$s70.000 millones en acciones de Tesla para Musk, impactando su compensación.

Elon Musk impulsa la adquisición de Tesla por SpaceX para unificar sus empresas y aumentar su control.

Elon Musk volvió a poner sobre la mesa una operación que podría cambiar sus empresas, después de confirmar que SpaceX estudia adquirir Tesla, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

La iniciativa reuniría a SpaceX, valuada en u$s2 billones, y Tesla, cuya capitalización alcanza u$s1,5 billones, y podría modificar la compensación, el patrimonio y el control del empresario sobre la automotriz.

Qué ganaría Elon Musk si SpaceX concreta la adquisición de Tesla

Durante la presentación de resultados de SpaceX, Elon Musk reveló que ambas compañías crearon comités especiales para estudiar una posible fusión y evaluar sus condiciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

El interés por la operación no responde solamente a una estrategia empresarial, porque una cláusula incluida en el paquete de compensación de Musk de 2018 podría activarse ante un cambio de control.

Ese mecanismo le permitiría desbloquear 286 millones de acciones restringidas de Tesla, cuyo valor rondaría los u$s70.000 millones después de impuestos, según el precio de cierre del miércoles en bolsa.

El cálculo también contempla los u$s7.000 millones en títulos restringidos que Musk conservó para cubrir el costo de ejercicio de las opciones que dieron origen a esas acciones de la automotriz.

Si la fusión no avanza, el empresario debería continuar como CEO de Tesla, o desempeñar un cargo similar, hasta enero de 2028 para acceder a esos beneficios económicos de la automotriz.

Su fortuna estaba estimada en u$s989.000 millones al cierre del miércoles, aunque durante la jornada siguiente cayó aproximadamente u$s70.000 millones, una variación enorme incluso para los mercados internacionales.

Qué acciones de Tesla perdería Musk si avanza la fusión

El posible beneficio tiene una contrapartida que Musk también deberá considerar. El paquete de compensación que Tesla aprobó en 2025 establece condiciones específicas sobre sus incentivos pendientes ante un eventual cambio de control empresarial.

Ese esquema contempla 424 millones de acciones restringidas que Musk debería resignar si la adquisición se concreta, antes de impuestos y costos de ejercicio, y que podría recibir cumpliendo determinados objetivos financieros y operativos.

Para acceder a esos beneficios, Tesla debería multiplicar casi por seis su capitalización bursátil, hasta alcanzar los u$s8,5 billones, y aumentar considerablemente sus resultados operativos durante la próxima década.

En particular, la compañía tendría que elevar su EBITDA ajustado desde los casi u$s15.000 millones registrados en 2025 hasta los u$s400.000 millones para septiembre de 2035, según las condiciones establecidas.

Sin embargo, analistas e incluso la propia Tesla consideran extremadamente exigentes esos objetivos. Por eso, renunciar a esas acciones no necesariamente significaría resignar una ganancia que Musk tuviera posibilidades concretas de recibir.

Qué beneficios podría obtener Musk si Tesla alcanza nuevas metas

Jesse Fried, profesor de Derecho de Harvard, señaló que Elon Musk podría negociar un nuevo paquete de incentivos con la compañía fusionada y recuperar parte o todos esos beneficios potenciales para él.

La operación limitaría su acceso a uno solo de los doce tramos iguales previstos en el paquete de compensación de 2025, aunque todavía conservaría la posibilidad de alcanzar ese primer objetivo.

Para recibirlo, Tesla debería alcanzar una capitalización bursátil de u$s2 billones, aproximadamente un 33% por encima de su valuación actual, mientras que quedarían descartadas las metas vinculadas al EBITDA.

El primer tramo habilitaría la entrega de 35 millones de acciones, cuyo valor ronda u$s13.500 millones antes de impuestos y costos de ejercicio, mientras que el siguiente exigiría llegar a u$s2,5 billones.

Qué objetivos millonarios tiene Musk dentro de SpaceX

La compañía aeroespacial le concedió otros dos paquetes de compensación que podrían darle acceso a 1.300 millones de acciones restringidas, antes de impuestos, si cumple sus objetivos corporativos y tecnológicos.

Entre esas metas figura elevar la valuación de SpaceX hasta u$s7,5 billones, cifra que aumentaría si incorpora a Tesla, además de establecer una colonia permanente en Marte con un millón de habitantes.

Los incentivos también contemplan construir centros de datos fuera de la Tierra, capaces de ofrecer 100 teravatios de capacidad de procesamiento anual, una ambición ligada a proyectos tecnológicos de largo plazo.

A esos premios se suman 4.800 millones de acciones de SpaceX, valuadas en u$s759.000 millones, y 350 millones de opciones estimadas en u$s53.000 millones que Musk ya posee.

En comparación, sus 396 millones de acciones ordinarias de Tesla tienen un valor aproximado de u$s153.000 millones, por lo que SpaceX representa la mayor parte de su patrimonio empresarial.

Pero el dinero no sería el único incentivo, ya que Musk concentra poco menos del 20% de los derechos de voto de Tesla y controla más del 80% de SpaceX gracias a acciones especiales.

El empresario ya había manifestado su incomodidad ante la posibilidad de convertir Tesla en líder de inteligencia artificial y robótica sin contar con suficiente influencia sobre sus decisiones estratégicas de la compañía.

Una eventual adquisición podría resolver esa tensión y darle un control mucho mayor sobre el futuro de la automotriz, además de consolidar bajo una misma estructura sus principales apuestas tecnológicas.