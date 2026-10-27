La automotriz avanza con su estructura local en un contexto de crecimiento de los autos electrificados y cambios en los aranceles de importación

El Decreto 1128/2026 permite arancel cero a vehículos electrificados, pero precios y modelos de Tesla no están definidos aún.

La automotriz de Elon Musk constituyó Tesla Argentina S.R.L. el 25/03/2026 para venta, mantenimiento y energía.

Tesla Argentina desembarca en 2026 con una filial para comercializar vehículos eléctricos, repuestos y servicios de carga.

La automotriz Tesla avanza con su desembarco en la Argentina durante 2026, con una filial local que podrá comercializar vehículos eléctricos, repuestos y servicios de carga.

El cambio en las reglas de importación podría reducir los costos de ingreso de algunos modelos, aunque la empresa todavía no confirmó precios, inversión inicial ni fecha de lanzamiento.

La firma de Elon Musk dio los primeros pasos para estructurar su negocio en el país con la creación de Tesla Argentina S.R.L., una sociedad que contempla:

actividades comerciales

servicios de posventa

soluciones energéticas

El 95% de sus participaciones pertenecen a Tesla International B.V. y el 5% restante a Tesla Motors Netherlands B.V.

La sociedad tiene un capital social declarado de $100.000 que corresponde al capital societario inicial que no es la inversión total que demandará el desarrollo de la operación.

El objeto social permite importar, distribuir y vender vehículos eléctricos, además de comercializar repuestos y accesorios. También contempla mantenimiento, reparación, desarrollo de software y servicios digitales vinculados con los automóviles.

Tesla llegará a Argentina en 2026

A esas actividades se suma la posibilidad de instalar y operar cargadores, gestionar estaciones de carga y desarrollar soluciones de generación y almacenamiento de energía.

Cómo impactará el arancel cero en los costos de Tesla

El régimen de importación de vehículos electrificados permite ingresar determinados modelos con un arancel extrazona de 0%.

El Decreto 1128/2026 elevó el valor FOB máximo a u$s35.000 para los eléctricos puros, u$s18.000 para los híbridos convencionales y enchufables y u$s16.000 para los mild hybrid.

El beneficio podría reducir los costos de importación de los modelos de Tesla que cumplan los requisitos.

Sin embargo, el precio final también dependerá del flete, los impuestos y los gastos locales.

Además, el acceso está sujeto a cupos, por lo que todavía no se confirmó qué modelos podrán ingresar bajo este régimen.

Cuanto costarán los nuevos modelos en Argentina

Los Tesla Model 3 y Model Y son posibles candidatos para la oferta local, aunque la empresa todavía no confirmó las versiones que venderá ni publicó precios para la Argentina.

El costo dependerá del valor de cada modelo, de si puede acceder al arancel cero y de los gastos logísticos e impuestos aplicables.

La filial también contempla la comercialización de cargadores, la gestión de estaciones de carga y los servicios de mantenimiento, repuestos y software.

Estas actividades podrían ampliar las fuentes de ingresos de Tesla en el país.

Durante los primeros siete meses de 2026 se patentaron 48.320 vehículos híbridos y eléctricos en Argentina, un crecimiento interanual del 322%, según cifras oficiales. Su participación en el mercado pasó del 4,4% al 21,1%.

En este escenario, el desafío para Tesla será definir sus precios, la oferta de modelos y los servicios de posventa para competir en el mercado local.