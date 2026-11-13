Elon Musk insiste en que la inteligencia artificial y los robots traerán abundancia y harán innecesario guardar dinero para la jubilación

Este consejo choca con que solo el 35% de los estadounidenses confía en su plan de retiro, según la Reserva Federal.

El CEO de Tesla y SpaceX basa su tesis en que la inteligencia artificial eliminará la escasez y hará el trabajo opcional.

Elon Musk afirma que ahorrar para la jubilación carece de sentido por la futura “abundancia superinteligente” de la IA y robots.

Elon Musk volvió a sostener que ahorrar para la jubilación y para el futuro lejano no tiene sentido, porque la inteligencia artificial y los robots traerán una era de "abundancia superinteligente".

"Ahorrar dinero para el futuro lejano no tiene sentido con la llegada de la abundancia superinteligente", escribió el dueño de Tesla y SpaceX en X. El posteo de Elon Musk respondía a un usuario que bromeaba con que sus decisiones financieras cuestionables no iban a importar en ese futuro.

En ese mensaje, Musk no fijó plazos ni explicó cómo llegaría esa abundancia a los hogares.

Qué dijo Elon Musk sobre el ahorro para la jubilación

La idea de que la IA volverá innecesario el ahorro previsional no es nueva para Musk. En enero, en el pódcast Moonshots con Peter Diamandis, lanzó una polémica predicción sobre la jubilación:

"No te preocupes por guardar dinero para la jubilación dentro de 10 o 20 años. No importará".

"Si algo de lo que dijimos es cierto, ahorrar para la jubilación será irrelevante".

En octubre, en el estreno de The Builders, el pódcast de su biógrafo Walter Isaacson, llevó esa lógica a la deuda de Estados Unidos: "La única manera en que vamos a resolver la deuda nacional es con IA y robots. No vamos a resolverla tratando de ahorrar para llegar ahí".

La visión del empresario sobre el fin del ahorro se apoya en que la automatización hará caer el costo de casi todo, eliminando la escasez de bienes y servicios.

Estos son los pilares que repite:

Sin escasez: "Sin escasez de bienes y servicios. Podés aprender lo que quieras sobre cualquier cosa gratis", dijo en Moonshots

Trabajo opcional: en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita de noviembre de 2025 planteó que trabajar será "opcional"

Un riesgo social: él mismo reconoció que "si realmente obtenés todo lo que querés, ¿es ese el futuro que querés? Porque significa que tu trabajo no va a importar"

Por qué no conviene dejar de ahorrar para la jubilación

El consejo de Musk sobre el ahorro previsional llega cuando muchos trabajadores ya tienen dificultades para guardar dinero.

Según el informe Economic Well-Being of U.S. Households in 2025 de la Reserva Federal, publicado en mayo de 2026, solo el 35% de los estadounidenses no jubilados cree que su plan de retiro va por buen camino.

El relevamiento, hecho en octubre de 2025 a casi 13.000 adultos, muestra un nivel por debajo del 40% de 2021.

El razonamiento de Musk tiene, además, una asimetría que juega en contra del ahorrista: si la abundancia llega, quien siguió ahorrando pierde poco; pero si se demora o nunca llega, quien dejó de hacerlo enfrenta el retiro sin colchón.