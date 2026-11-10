Un análisis de estilometría cruzó publicaciones de X con los correos de Satoshi. Doble espacio, términos británicos y el contraste con Hal Finney.

El enigma en torno a la identidad del creador de Bitcoin sumó un nuevo capítulo de contrastación empírica. Pese a que el rumor sobre una supuesta autoría de Elon Musk circuló durante años en foros tecnológicos -alimentado en 2017 por declaraciones de un ex pasante de SpaceX y desmentido en reiteradas ocasiones por el propio magnate-, un nuevo estudio estadístico de autoría recurrió paradójicamente a las herramientas informáticas desarrolladas por el propio dueño de la automotriz Tesla para examinar la hipótesis.

La investigación, volcada en el repositorio de código abierto satoshi-stylometry en GitHub a comienzos de noviembre de 2026, combinó algoritmos del chatbot Grok (desarrollado por la compañía xAI) con métodos de estilometría, la disciplina que rastrea hábitos involuntarios de puntuación, frecuencias léxicas y elecciones sintácticas para contrastar la autoría de textos anónimos.

Los resultados arrojaron que las huellas de redacción de Musk guardan escasa correlación con los mensajes y documentos fundacionales del creador de Bitcoin . Para validar la metodología, el sistema clasificó a ciegas escritos históricos, identificando con exactitud los textos reales de Satoshi Nakamoto en 27 de 30 evaluaciones comparativas .

¿Cuáles fueron las diferencias de escritura que descartaron a Elon Musk?

El análisis pericial aisló tres divergencias estadísticas sustanciales en el tratamiento del texto y la estructura de las frases.

La primera de ellas radica en el espaciado tipográfico: los correos y mensajes en foros de Satoshi Nakamoto exhiben un doble espacio tras el punto en el 95,3% de los casos analizados, una costumbre propia de la escritura mecanográfica formal. Por el contrario, la base de publicaciones de Elon Musk en la plataforma X no registró ninguna aparición de este patrón de puntuación (0%).

La segunda brecha insalvable apareció en el uso de modismos británicos. El creador de la criptomoneda alternaba vocabulario técnico con giros típicos del Reino Unido en el 32,7% de sus escritos, mientras que el magnate sudafricano solo recurrió a variantes británicas en el 0,65% de sus comunicaciones públicas, manteniendo una ortografía netamente estadounidense en todos sus registros archivados desde 2006. Incluso en detalles cotidianos surge la discrepancia: Satoshi empleó el término "e-mail" con guion 17 veces y "email" solo tres veces, mientras que Musk redactó la palabra "email" en 65 ocasiones sin haber utilizado jamás la grafía con guion intermedio.

¿Qué lugar ocuparon Hal Finney y otros referentes en el relevamiento?

Al momento de evaluar el uso recurrente de palabras funcionales sobre una base de control compuesta por 66 escritores vinculados a la industria digital, Elon Musk quedó situado en el puesto 30, sin diferenciarse de la media aleatoria de cualquier redactor contemporáneo.

En contraste, el pionero informático y miembro del movimiento cypherpunk Hal Finney obtuvo una proximidad estilística considerablemente mayor al patrón de Satoshi Nakamoto que la registrada por el fundador de SpaceX.

Por su parte, el criptógrafo Nick Szabo -frecuentemente señalado por la comunidad debido a su desarrollo previo de Bit Gold- arrojó marcas discursivas distantes en este estudio particular , mientras que el divulgador Brad Mills figuró rezagado en el casillero 52 de la muestra .

Los autores del repositorio técnico aclararon, no obstante, las limitaciones intrínsecas de la comparación: los textos de Nakamoto consisten en correos electrónicos extensos y debates técnicos en foros, mientras que el grueso del material disponible de Musk proviene de publicaciones cortas en redes sociales donde los teléfonos celulares suelen corregir automáticamente los dobles espacios. Por tratarse de un relevamiento exploratorio y no de una pericia judicial colegiada, el origen de Bitcoin continúa protegido tras el anonimato.