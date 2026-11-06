La inversión consolida a la empresa de Elon Musk como la principal tenencia del portafolio de inversiones de Alphabet, matriz de Google

Esta estrategia potencia la conectividad global con Starlink e integra servicios de nube e inteligencia artificial de Google.

Google amplió su exposición aeroespacial con SpaceX (94,78% del portafolio) y diversificó en chips con $547.9M en Qualcomm.

Alphabet aumentó su participación en SpaceX a 555 millones de acciones, valoradas en $68.600M, multiplicando su inversión original 75 veces.

Alphabet, la empresa matriz de Google, aumentó su participación en SpaceX durante el tercer trimestre y elevó su posición a unos 555 millones de acciones, valoradas en aproximadamente u$s68.600 millones.

La inversión, que comenzó con u$s900 millones en 2015, se multiplicó más de 75 veces y consolida a SpaceX como la principal tenencia del portafolio de inversiones del conglomerado.

Google multiplicó más de 75 veces su inversión en SpaceX

Alphabet incorporó casi 4 millones de acciones de SpaceX en el último trimestre, al pasar de 551,2 millones a 555,04 millones de títulos. El aumento representa cerca de 3,85 millones de acciones adicionales, equivalente a un incremento de 0,70% en su posición.

La compañía no reveló el monto exacto de la nueva compra ni el precio al que adquirió las acciones. Sin embargo, el aumento de la participación se produjo en un trimestre en el que el valor de mercado de SpaceX cayó pronunciadamente, lo que sugiere que Alphabet aprovechó la corrección para reforzar su exposición.

A un precio de u$s123,62 por acción al cierre del jueves, la participación de Alphabet en SpaceX está valorada en unos u$s68.600 millones. Esa cifra equivale a una ganancia de más de u$s67.700 millones frente a los u$s900 millones invertidos originalmente en 2015.

Cada movimiento de u$s10 en el precio de las acciones de SpaceX modifica el valor de la tenencia de Alphabet en aproximadamente u$s5.500 millones. Esa sensibilidad muestra el peso que la compañía aeroespacial tiene dentro del portafolio de inversiones de la matriz de Google.

Alphabet aprovechó la caída de SpaceX para comprar más acciones en el último trimestre

El valor de la participación de Alphabet en SpaceX había alcanzado u$s94.100 millones a fines de junio, cuando las acciones cotizaban a u$s170,86. Desde entonces, el precio cayó más de 27%, lo que redujo el valor de la posición de Alphabet en unos u$s25.500 millones.

En el tercer trimestre, Alphabet registró una pérdida contable de u$s8.700 millones por la depreciación de su inversión en SpaceX, un impacto que equivalió a 55 centavos por acción. La caída se produjo en un contexto de corrección más amplia del sector tecnológico y de los activos de crecimiento.

Es así como SpaceX representa cerca del 94,78% del portafolio de inversiones de Alphabet, según el informe 13F correspondiente al tercer trimestre. Esa concentración refleja la confianza de la compañía en el negocio aeroespacial, las telecomunicaciones satelitales y la infraestructura espacial.

La participación de Alphabet en SpaceX también amplía su exposición a un sector estratégico para el futuro de la conectividad global. La compañía de Elon Musk opera Starlink, una red de satélites de baja órbita que compite en el mercado de internet satelital, integrable con los servicios de nube, inteligencia artificial y telecomunicaciones de Google.

Qualcomm, la otra gran apuesta de Google en el trimestre

Otra de las grandes apuestas de Google es Qualcomm, en la cual mantiene una participación valorada en u$s547,9 millones al cierre del tercer trimestre de 2026.

La posición corresponde a 2.976.982 acciones del fabricante de chips y fue divulgada en el mismo informe 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Alphabet mantiene casi 3 millones de acciones de Qualcomm, según su balance presentado ante la SEC

El informe muestra que Alphabet poseía casi 3 millones de acciones de Qualcomm al 30 de septiembre, valuadas a u$s184,04 por título. Esa valuación implica una participación cercana al 0,28% del capital social de la compañía de semiconductores.

El documento no precisa cuándo Alphabet adquirió las acciones, a qué precio las compró ni qué unidad del grupo realizó la inversión. Tampoco revela si la compañía compró o vendió títulos después del cierre del trimestre.

Alphabet y Qualcomm mantienen una relación comercial de larga data. Ambas compañías colaboran en el desarrollo de los Chromebook de Google y en chips de IA para automóviles, bajo un acuerdo firmado en 2024.

La apuesta de Alphabet se produce mientras el mercado de smartphones atraviesa una de sus peores caídas. Qualcomm, que depende en gran medida de la demanda de chips para teléfonos móviles, necesita compensar esa debilidad con nuevas fuentes de ingresos.

Qualcomm ocupa el sexto lugar entre las posiciones bursátiles divulgadas por Alphabet, detrás de Arm, el diseñador de chips cuyas licencias utiliza Qualcomm para sus procesadores. La magnitud de la inversión muestra que Alphabet diversifica su portafolio más allá de SpaceX, su principal tenencia.