La firma de la manzana desplazó a Nvidia como la empresa de mayor valor bursátil de Estados Unidos. Ambas rondan los u$s5.1 billones

Apple limitó la compra del iPhone Duo por alta demanda y Nvidia presentó DSX POD para acelerar centros de datos.

El crecimiento de la IA impulsó a Nvidia con sus chips y soluciones, mientras Apple lanzó el nuevo iPhone Duo.

Apple y Nvidia se disputan el liderazgo como empresas más valiosas de Wall Street, con Nvidia cerrando en u$s5.124 billones.

Apple y Nvidia volvieron a disputarse el primer puesto entre las empresas más valiosas de Wall Street. La fabricante del iPhone superó brevemente a la compañía de chips, aunque Nvidia recuperó el liderazgo durante la jornada.

Al cierre del jueves, Nvidia tenía una capitalización bursátil de u$s5.124 billones, frente a los u$s5.082 billones de Apple.

La diferencia entre ambas se redujo en una semana marcada por los movimientos de sus acciones. Apple alcanzó un máximo histórico de u$s348,22 por acción, mientras que Nvidia cayó un 4,40%, hasta u$s212,21.

Al mismo tiempo, Apple comenzó a vender su nuevo iPhone Duo, un teléfono plegable con un precio inicial de u$s1.999 en los Estados Unidos, lo que llamó la atención de sus inversores.

Apple y Nvidia se alternan en el liderazgo

Durante gran parte de la última década, Apple ocupó el primer puesto entre las empresas de EEUU con mayor valor bursátil. Desde octubre de 2015, cerró aproximadamente siete de cada diez ruedas en esa posición.

Sin embargo, el crecimiento de la IA cambió el escenario. Nvidia, fabricante de chips utilizados para desarrollar y ejecutar modelos de IA, pasó a liderar el ranking por primera vez en 2024.

Apple limitó la compra del iPhone Duo por alta demanda

Desde comienzos de ese año, el primer puesto cambió de manos 24 veces. Apple ya había superado temporalmente a Nvidia en cuatro oportunidades anteriores.

Una de las etapas más largas de liderazgo de Apple ocurrió a comienzos de 2025, cuando las acciones de las empresas de chips cayeron tras la aparición de DeepSeek, el modelo chino de inteligencia artificial.

Nvidia presenta una nueva solución para centros de datos

Nvidia también busca ampliar su negocio de inteligencia artificial con nuevas soluciones para centros de datos.

Durante su conferencia GTC Berlin, la empresa presentó DSX POD, un diseño que permite construir instalaciones para IA mediante módulos que se fabrican y prueban antes de llegar a su destino.

Según la compañía, el sistema puede reducir de seis meses a 14 días el tiempo necesario para instalar la infraestructura en un sitio preparado. Los módulos llegan listos para conectarse a la electricidad, la refrigeración y las redes.

La propuesta permite realizar gran parte del montaje en la fábrica, incluidos los equipos informáticos, el cableado y los sistemas de refrigeración. De esta manera, Nvidia busca reducir los tiempos de instalación de los centros de datos que necesitan sus clientes.

Apple limita la compra del nuevo iPhone Duo

Por su parte, Apple apuesta al lanzamiento del iPhone Duo para impulsar su negocio de dispositivos. La preventa comenzó el 16 de octubre y el teléfono llegó a las tiendas este viernes 23.

Ante la demanda inicial, la compañía estableció un límite de dos unidades por cliente en su tienda online de Estados Unidos y en la aplicación Apple Store. La restricción incluye todas las variantes del dispositivo.

Se desconoce el motivo de esta medida. Sin embargo, durante las primeras horas de la preventa, los plazos de entrega comenzaron a extenderse hasta noviembre y diciembre. Para algunas configuraciones, las fechas disponibles llegaron a enero de 2027.

Mientras Nvidia busca crecer con sus chips y soluciones para centros de datos, Apple apuesta a su nuevo teléfono para mantener el interés de los consumidores. La evolución de las acciones de ambas compañías definirá cómo continúa la disputa por el liderazgo de Wall Street.