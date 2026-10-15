El empresario indicó que la compañía podría alcanzar los USD 100 billones en una década, salvo que ocurra una guerra mundial. Los detalles

Elon Musk indicó que SpaceX alcanzará una valuación de u$s100 billones en los próximos 10 años, siempre que no se desate una guerra mundial.

El fundador de la compañía hizo esta proyección en X, en respuesta a Ron Baron, fundador de Baron Capital, quien estimó que la empresa podría valer entre u$s20 billones y u$s50 billones en ese período.

La cifra representa un salto significativo frente a la valuación de u$s2.07 billones que registraba SpaceX, según los datos citados en el informe original.

Para alcanzar ese objetivo, la compañía deberá expandir sus negocios actuales y convertir sus proyectos de infraestructura espacial e inteligencia artificial en nuevas fuentes de ingresos.

Starlink y los centros de datos espaciales, las apuestas de Musk

La proyección de Baron se basa principalmente en el crecimiento de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, y en el desarrollo de centros de datos en órbita.

El inversor sostuvo que la compañía podría alcanzar una valuación de entre u$s20 billones y u$s50 billones. También estimó que Starlink podría representar por sí sola entre u$s14 billones y u$s15 billones en la próxima década.

Baron consideró que los centros de datos espaciales podrían convertirse en un negocio todavía más grande, con un valor potencial de varias veces el de Starlink, durante una entrevista en Columbia Business School.

La idea consiste en trasladar parte de la infraestructura informática al espacio para ampliar la capacidad de procesamiento vinculada con la IA.

Sin embargo, estos desarrollos todavía presentan desafíos técnicos y comerciales. En la documentación de su oferta pública inicial (IPO), SpaceX advirtió que sus proyectos de computación orbital e industrialización espacial se encuentran en etapas iniciales y utilizan tecnologías que todavía no fueron probadas a escala comercial.

Los costos de la IA ponen a prueba el negocio

El ambicioso objetivo de valuación llega en un contexto de fuertes inversiones en infraestructura.

Según los datos citados en el informe original, solo Starlink registró ganancias operativas durante el último trimestre, mientras que la división de IA destinó u$s15.800 millones a infraestructura en ese mismo período.

Además, trascendió que SpaceX busca obtener otros u$s40.000 millones en financiamiento mediante deuda para adquirir chips de Nvidia y sostener sus proyectos de IA.

La situación también se reflejó en el mercado de cobertura de riesgo crediticio.

Según el Financial Times, los contratos de credit default swaps (CDS) a cinco años de SpaceX subieron a 194 puntos básicos, frente a los aproximadamente 110 puntos registrados en junio.

Qué necesita SpaceX para alcanzar los u$s100 billones

La compañía deberá demostrar que puede transformar sus proyectos de conectividad satelital, IA y computación orbital en negocios rentables y sostenibles.

También tendrá que administrar el costo de sus inversiones sin comprometer su capacidad financiera.

La evolución de Starlink será uno de los factores centrales para evaluar esa posibilidad, mientras que los centros de datos espaciales representan una apuesta de mayor incertidumbre por su complejidad tecnológica y su viabilidad comercial.

Los próximos vuelos de Starship y los resultados financieros del tercer trimestre podrían aportar nuevas señales sobre el avance de estos proyectos.

Por ahora, los u$s100 billones constituyen una proyección de Musk, no una valuación garantizada.

Alcanzarla dependerá de la capacidad de SpaceX para ampliar sus ingresos, financiar su expansión y convertir sus desarrollos tecnológicos en negocios rentables durante la próxima década.