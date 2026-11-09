La rotación de carteras en Wall Street dejó una lección contundente para los inversores minoristas en la plaza local. Durante octubre de 2026, el ranking de los diez Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) con mejor desempeño en dólares anotó rendimientos de entre el 23% y el 37,5% en especie D, de acuerdo con un relevamiento compartido por la sociedad de bolsa Balanz sobre la base de datos de Seeking Alpha.

El dato sobresaliente del período radica en el desacople entre las preferencias habituales del público argentino y los papeles que efectivamente lideraron las ganancias. Mientras la masa de pequeños inversores volcó su liquidez mayoritariamente hacia las "Siete Magníficas" y los índices tradicionales de Nueva York, las mayores subas en moneda dura provinieron de sectores ligados a la defensa, la gestión crediticia corporativa, la salud y la consultoría tecnológica.

A su vez, este diferencial de rentabilidad operó en un contexto de marcada volatilidad externa. Un informe de coyuntura de Vector Investments emitido este viernes y al que accedió iProUP remarcó que los mercados internacionales atraviesan una corrección liderada por el ajuste de las tecnológicas estadounidenses, lo que vuelve indispensable seleccionar papeles desvinculados de las valuaciones saturadas de las grandes plataformas digitales.

Los CEDEAR más rentables de octubre y las claves para 2027 (generado con IA)

Cuáles fueron los 10 CEDEAR con mayor suba en dólares durante octubre

La cima de los rendimientos estuvo encabezada por compañías con balances trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas de Wall Street.

La firma de reportes financieros y gestión de riesgo crediticio Equifax Inc. (EFX) lideró la tabla con un avance del 37,51% en dólares en el mes.

En segundo lugar se posicionó la tecnológica de origen argentino Globant S.A. (GLOB), que cosechó un alza del 36,13%, escoltada por el fabricante de motocicletas Harley-Davidson (HOG) con una ganancia del 34,70%.

El pelotón intermedio mostró la fortaleza de los servicios profesionales con Accenture (+31,19%), el sector aeroespacial y de armamento con Lockheed Martin (+27,25%), la plataforma de comercio electrónico Etsy (+27,04%) y la aplicación de streaming Spotify (+25,62%).

Completaron el cuadro Advance Auto Parts (+23,89%), la farmacéutica Eli Lilly (+23,46%) -impulsada por la demanda global de sus tratamientos metabólicos- y el gigante de calificaciones crediticias S&P Global con un 23,01%.

Los 10 CEDEAR con mejor rendimiento en dólares en octubre (Fuente: Balanz / Seeking Alpha)

Cuánto dinero rindió colocar $100.000 en los activos más rentables del mes

La conversión del rendimiento de los subyacentes a la cotización local en pesos dejó un saldo ampliamente positivo para los tenedores de certificados.

Según estadísticas de Cocos Capital, si un inversor colocaba $100.000 el 1° de octubre en Globant, finalizó el período con $134.640, consolidando un beneficio neto del 34,64% en pesos.

La misma colocación inicial destinada al gigante de defensa Lockheed Martin (LMT) ascendió a $125.080 (+25,08%), mientras que en la farmacéutica Eli Lilly (LLY) rindió $122.510 (+22,51%).

En el caso de Spotify (SPOT), la cuenta comitente finalizó con $121.760 (+21,76%), en tanto que la cadena minorista Walmart (WMT) acreditó $118.850, con una suba mensual del 18,85%.

Todos estos rendimientos no solo superaron con holgura a la tasa de interés de los depósitos en pesos, sino que pulverizaron el avance de la inflación mensual, proyectada en un 1,8% para octubre según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central.

Rendimientos destacados de octubre (Fuente: Cocos)

En qué invierten realmente los argentinos y por qué hay una brecha con los ganadores

El contraste entre los papeles que más ganaron y los instrumentos efectivamente adquiridos por las familias expone un marcado sesgo de concentración en pocas marcas tecnológicas globales.

La métrica de volumen de Cocos Capital reveló que en octubre la cartera de los usuarios minoristas estuvo encabezada por Google (Alphabet) con el 9,9% del total de las operaciones, seguida por la fintech regional Nu Holdings (6,1%), el banco local Grupo Financiero Galicia (4,6%), Amazon (4,0%) y Meta Platforms (4,0%).

Más atrás quedaron el fabricante de microchips TSMC (3,9%), el ETF de acciones de Brasil EWZ (3,4%), YPF (3,2%), el índice SPY (3,1%) y Nvidia con el 2,8%.

Inversiones de los usuarios de Cocos

Esta conducta confirma una pauta que ya se había observado en agosto a través de las métricas de Ualá a las que accedió iProUP, donde la mayor cantidad de compradores se congregó de forma casi idéntica en el índice SPY, Nvidia, Google, Amazon, Mercado Libre, GLD (oro), IBIT (Bitcoin), Coca-Cola, Microsoft y el ETF tecnológico QQQ.

El inversor minorista suele recurrir a las empresas que consume a diario o a las que dominan los titulares sobre Inteligencia Artificial, perdiéndose los ciclos de fuerte apreciación que registran firmas industriales, de ciberseguridad financiera o laboratorios farmacológicos durante la temporada de presentación de balances corporativos.

Cómo recomienda Balanz armar la cartera de CEDEAR para llegar dolarizado a 2027

Frente a la dispersión de retornos entre sectores y la cercanía del cronograma electoral del año próximo, los especialistas sugieren abandonar las apuestas a un solo papel y priorizar vehículos indexados.

Matías Migliore, Team Leader de la Mesa IFA en Balanz, advierte que "la dolarización a través de CEDEAR no funciona como una cobertura cambiaria perfecta", ya que en general se mueven tanto por el comportamiento del subyacente en el exterior como por la variación del tipo de cambio financiero (dólar CCL).

Por ese motivo, el experto recalca en diálogo con iProUP que estos instrumentos de renta variable deben reservarse para carteras de perfil agresivo o moderado con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, buscando apreciación de capital.

Para reducir el riesgo de caídas abruptas sin resignar exposición a la moneda dura, desde Balanz destacan el valor de los CEDEAR de fondos cotizados (ETFs), que ofrecen diversificación automática y permiten calibrar el perfil de riesgo frente a la volatilidad del mercado estadounidense.

Los tres vehículos indexados recomendados son:

RSP (S&P 500 Equal Weight): Replica el índice de las 500 empresas líderes pero con ponderaciones idénticas para cada componente. Esta estructura disminuye la concentración excesiva en las grandes tecnológicas, que sufrieron un marcado castigo en las ruedas recientes

ACWI (MSCI All Country World Index): Ofrece una diversificación geográfica integral al incluir unas 2. 200 acciones de mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo, a diferencia del SPY que concentra exclusivamente en 500 compañías estadounidenses

GLD (SPDR Gold Shares): Sigue la cotización internacional del oro físico, cumpliendo un rol netamente defensivo y de reserva de valor ante episodios de turbulencia cambiaria o tensiones geopolíticas globales.

"Las últimas incorporaciones de CEDEARs de ETF permiten construir carteras diversificadas que contribuyen a reducir el riesgo y evitar que la inversión quede concentrada en un solo país o sector", señala Migliore. El especialista agrega a este medio que, para moderar la volatilidad propia de la renta variable, este tipo de instrumentos puede complementarse con obligaciones negociables de alta calidad crediticia, lo que permite combinar la búsqueda de apreciación de capital con el cobro periódico de intereses en moneda dura.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de análisis de mercado al 6 de noviembre de 2026. Este contenido no constituye una recomendación de compra, venta ni asesoramiento financiero vinculante.