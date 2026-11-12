La app conecta a vecinos con profesionales verificados por la universidad para realizar trabajos de aire acondicionado, plomería, gas y electricidad

Garantía de 30 días y presupuesto escrito aseguran calidad y transparencia; seña de $5.000 se descuenta del final.

El servicio opera por WhatsApp y con IA, ofreciendo egresados UTN nuevas oportunidades laborales en varios rubros.

La UTN lanzó "De Confianza", una plataforma que conecta vecinos de CABA y GBA con técnicos matriculados y verificados.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su aceleradora UTN.LABS, desarrolló De confianza, una plataforma que conecta a vecinos de CABA y el Gran Buenos Aires con técnicos matriculados y verificados por la institución.

El servicio funciona por WhatsApp, utiliza inteligencia artificial (IA) y busca generar nuevas oportunidades laborales para sus egresados.

La iniciativa apunta a resolver una dificultad habitual: encontrar profesionales confiables para realizar trabajos en el hogar.

En su primera etapa, el proyecto comenzó con servicios de instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, aunque también contempla otros rubros, como plomería, gas y electricidad.

El desarrollo estuvo a cargo de estudiantes y graduados de la UTN y cuenta con el respaldo institucional de la universidad.

La propuesta busca acercar la formación académica a las necesidades de la comunidad y ofrece una salida laboral para quienes se capacitaron en la casa de estudios.

La universidad desarrolló una plataforma que utiliza IA para conectar a usuarios con profesionales matriculados y verificados

Cómo funciona la plataforma de la UTN

El servicio funciona por WhatsApp; los usuarios deben indicar qué trabajo necesitan, en qué zona y para cuándo. A partir de esos datos, un asistente virtual desarrollado con IA coordina la solicitud y busca profesionales disponibles. Luego, el vecino recibe hasta tres opciones con información de:

Cada técnico

Sus antecedentes

Calificaciones

Trabajos realizados

Para incorporarse, los profesionales deben presentar su DNI, verificar su número de WhatsApp y aportar documentación que permita validar sus antecedentes y habilitaciones. La plataforma también verifica las matrículas contra los registros oficiales y contempla una revisión periódica.

Uno de los diferenciales del servicio es que la contratación tiene algunas condiciones para dar mayor previsibilidad a ambas partes. Antes de comenzar el trabajo, el técnico debe presentar un presupuesto por escrito, que firman tanto el profesional como el cliente.

La búsqueda de técnicos y la solicitud de presupuestos no tienen costo. Una vez que el profesional confirma que puede realizar el trabajo, el usuario debe abonar una seña de $5.000, que se descuenta del precio final. Si no se consigue un técnico disponible, no se cobra ese importe.

Además, la plataforma informa que los trabajos cuentan con una garantía de 30 días. Si aparece algún inconveniente durante ese período, el cliente puede comunicarse nuevamente por WhatsApp para solicitar asistencia.

Qué otros servicios ofrece la plataforma de la UTN

Aunque el proyecto comenzó con técnicos de aire acondicionado, la plataforma también contempla profesionales de plomería, gas y electricidad. Entre los trabajos incluidos se ofrece:

Reparaciones de cañerías

Destapaciones

Instalaciones eléctricas

Mantenimiento de calefones y calderas

El objetivo es ampliar progresivamente la oferta de oficios y facilitar el acceso a profesionales con formación y habilitaciones verificadas.

La iniciativa está dirigida por Axel Gualda, director de UTN.LABS, y fue impulsada desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires, a cargo de Juan Manuel Balestro.