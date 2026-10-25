Banco Nación destinó los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a créditos para primera vivienda, con un promedio de $147 millones

El programa +Hogares ya acumula 36.000 préstamos hipotecarios por $4 billones para ampliar el acceso a la vivienda.

Banco Nación sumó $40.000 millones del FGS, alcanzando $72.000 millones y superando el promedio de $114M por crédito.

El Banco Nación destinó los $32.000 millones que recibió en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a ampliar el financiamiento para la compra de viviendas.

A través de su línea +Hogares, la entidad otorgó préstamos por un promedio de $147 millones, por encima de los $114 millones que el Gobierno había estimado para proyectar el alcance de la iniciativa.

¿Cuántos créditos hipotecarios otorgó Banco Nación con los fondos del FGS?

Según informó la entidad, los recursos permitieron financiar más de 210 operaciones distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

El banco obtuvo el 16% de los $200.000 millones adjudicados en la convocatoria inicial, dentro de un esquema que utiliza depósitos del FGS para impulsar nuevos préstamos destinados a vivienda familiar.

Las entidades participantes tenían 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para convertir esos depósitos en créditos hipotecarios, de acuerdo con las condiciones establecidas para la primera licitación oficial.

La adjudicación permitió al banco avanzar con operaciones ya orientadas a la primera vivienda, mientras el programa busca ampliar el acceso al crédito hipotecario mediante recursos previsibles para las entidades financieras.

¿Cómo funciona el programa de créditos hipotecarios UVA del FGS?

El programa funciona con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que coloca depósitos a plazo fijo ajustados por UVA en bancos participantes.

Los bancos deben destinar ese dinero a financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas, aunque cada entidad conserva autonomía para definir tasas, plazos, requisitos y documentación de sus clientes.

La primera licitación se realizó en septiembre y recibió ofertas de 18 entidades financieras por $258.640 millones, pero finalmente 13 bancos se repartieron los $200.000 millones disponibles para esa primera convocatoria.

La mayoría de los depósitos se constituyó a cinco años, un plazo pensado para dar previsibilidad a los bancos al ofrecer financiamiento hipotecario de largo alcance y organizar la disponibilidad de los recursos.

Las reglas impedían que una entidad recibiera más del 20% del monto de cada convocatoria, por lo que el Nación obtuvo $32.000 millones, por debajo del máximo de $40.000 millones permitido por las reglas.

El Ministerio de Economía proyectó movilizar hasta $2 billones mediante diez licitaciones de $200.000 millones, con la expectativa de beneficiar a entre 17.000 y 18.000 familias con créditos promedio de $114 millones.

El financiamiento quedó sujeto a un límite de 150.000 UVA por préstamo, equivalente a cerca de u$s200.000 según las estimaciones difundidas al presentar el programa, mientras cada banco define las condiciones concretas.

¿Cuánto dinero recibió Banco Nación en la segunda licitación?

Después de colocar los recursos de la primera convocatoria, Banco Nación obtuvo otros $40.000 millones en la segunda subasta y elevó a $72.000 millones el financiamiento del FGS asignado a +Hogares.

Esta nueva etapa amplió los destinos admitidos y habilitó créditos para comprar, construir, ampliar o refaccionar una vivienda única o de ocupación permanente, incluso para personas que ya poseen otra propiedad.

El cambio contempla a quienes no pueden habitar esa otra vivienda porque está alquilada, cedida a terceros o afectada por un usufructo; cada banco deberá verificar esas circunstancias y determinar qué documentación solicita.

Los fondos de la segunda licitación también deben transformarse en nuevos préstamos dentro de los 90 días posteriores a su acreditación, o el FGS podrá aplicar una cancelación anticipada de los depósitos.

¿Cuántos créditos acumula la línea +Hogares de Banco Nación?

Banco Nación informó que la línea +Hogares ya acumula 36.000 créditos hipotecarios por un total de $4 billones, una cifra que dimensiona la escala alcanzada por su oferta de financiamiento para vivienda.

Con los $72.000 millones adjudicados en las dos primeras licitaciones del FGS, la entidad suma recursos adicionales para sostener sus préstamos UVA, aunque deberá colocarlos dentro de los plazos previstos en los próximos meses.

El promedio de $147 millones de los créditos financiados con la primera subasta superó la referencia oficial de $114 millones, pero el alcance final dependerá de la colocación efectiva y los requisitos de cada banco.