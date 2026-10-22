Banco Provincia suma una nueva línea de préstamos personales para compra de viviendas industrializadas, que puede gestionarse de forma 100% digital

Las cuotas, en 12 a 96 meses, se ajustan por inflación (CER), haciendo clave analizar la capacidad de pago y sumando opciones de vivienda.

Ofrece hasta $50 millones en UVA, con tasas fijas del 9% (clientes) o 15% (no clientes), ajustable por CER y disponible para empresas adheridas.

Banco Provincia lanza préstamos personales para financiar viviendas industrializadas desde Cuenta DNI y Home Banking, con gestión 100% digital.

El avance de la construcción industrializada –que ofrece rapidez de ejecución, procesos estandarizados y previsibilidad de costos–, la respuesta de Banco Provincia con un préstamo personal gestionado de forma digital –sin trámites presenciales ni papeles–, la adhesión de empresas al programa de Construcción Industrializada y la decisión de la entidad financiera bonaerense de ampliar su oferta de acceso a la vivienda –que se apoya en fondos propios y en licitaciones de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad–, es la combinación de factores que permite a Cuenta DNI ahora financiar viviendas industrializadas.

La propuesta está destinada a clientes del banco con calificación crediticia y permite financiar viviendas de empresas adheridas.

El préstamo se solicita desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin trámites presenciales ni documentación en papel.

De esta forma, la compra y la financiación quedan resueltas en un mismo proceso.

Cómo funciona el préstamo para viviendas industrializadas

La línea ofrece hasta $50 millones de financiamiento y permite combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto, siempre que el monto total no supere el valor de la vivienda.

Cada persona elige el plazo de devolución que mejor se adapte a sus necesidades, entre 12 y 96 cuotas.

El acceso es sencillo: la persona selecciona una empresa adherida, recibe una propuesta de financiación personalizada y, si está de acuerdo, confirma la operación desde los canales digitales del banco.

Las empresas adheridas figuran en el sitio web de Banco Provincia.

Desde la entidad financiera bonaerense aclararon a iProUP que se trata de un préstamo personal y no de un crédito hipotecario tradicional.

Tasa fija en UVA: costos y qué analizar antes de pedir el crédito

Los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa nominal anual fija de 9% para quienes perciben sus haberes en Banco Provincia.

Para quienes no cobran su sueldo a través de la entidad, la tasa es de 15%.

Esas cuotas se debitan automáticamente de una cuenta bancaria.

Las cuotas se ajustan por inflación, porque el capital está vinculado al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Por tal motivo, el capital adeudado como el valor de las cuotas pueden aumentar con el tiempo.

Por tal motivo, resulta importante e imprescindible analizar la capacidad de pago antes de tomar el crédito.

Una batería de créditos para vivienda en Banco Provincia

Esta alternativa se suma a otras soluciones que la banca pública bonaerense lanzó semanas atrás.

Estas ppropuestas incluyen:

préstamos hipotecarios para construcción, ampliación y refacción

para construcción, ampliación y refacción préstamos personales para casas modulares

préstamos para la compra de materiales de construcción

Banco Provincia mantiene además su hipotecario tradicional a tasa fija en pesos, para comprar, construir, ampliar, terminar o refaccionar viviendas.

El préstamo para materiales llega hasta $50 millones y se cancela en hasta 72 cuotas mensuales.

La línea para viviendas modulares ofrece hasta $100 millones y permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, IVA incluido.

Todas se gestionan y aceptan desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, que se consolida como el canal central para los créditos de vivienda.

Viviendas Roca, una de las empresas adheridas

Entre las firmas adheridas se encuentra Viviendas Roca, una de las de mayor trayectoria en construcción industrializada.

La compañía –que cuenta con más de cinco décadas de experiencia en viviendas, complejos habitacionales y soluciones constructivas para distintos usos– tiene capacidad de instalación en todo el país.

A través de esta línea, los interesados acceden a distintos modelos habitacionales de la firma mediante una operatoria integrada y 100% digital.

Cuáles son las diferencias entre vivienda industrializada y vivienda modular:

El principal diferencial de la vivienda industrializada es que gran parte de su fabricación se realiza en planta, bajo condiciones controladas y con componentes estandarizados, que luego se trasladan al terreno para el montaje final.

Este sistema reduce los tiempos de obra, mejora el control de calidad, minimiza desperdicios y da previsibilidad a costos y plazos de entrega.

En la Argentina el segmento crece con sistemas como steel frame, wood frame y módulos prefabricados, valorados por su eficiencia energética y su rapidez.

La vivienda modular, en cambio, se organiza en unidades o módulos y muchas veces permite ampliar la casa en etapas, sumando nuevos módulos sin alterar la estructura original.

Según definiciones del sector, la industrializada se monta en el terreno con piezas estandarizadas hechas en fábrica, mientras que la modular combina industrialización y prefabricación.

En la práctica los términos suelen usarse como sinónimos, por lo que conviene consultar a cada empresa cuánto del proceso se hace en fábrica y qué queda para la obra.