Los bancos reducen los intereses de sus créditos hipotecarios UVA y modifican los ingresos que necesitan demostrar las familias para acceder a una vivienda

Esta baja en tasas disminuye las cuotas iniciales y los ingresos familiares necesarios para calificar a los préstamos.

Banco Ciudad ofrece la tasa más baja (6,5% + UVA) para primera vivienda, seguido por Nación e ICBC.

Los créditos hipotecarios UVA reducen sus tasas a menos del 7,5% anual, facilitando el acceso a la vivienda.

Los créditos hipotecarios UVA atraviesan una nueva etapa de reducción de tasas, con alternativas que ya cotizan debajo del 7,5% anual más UVA y modifican los requisitos para acceder.

La reducción de tasas disminuye las cuotas iniciales y también los ingresos que deben demostrar las familias para cumplir con los criterios de financiación establecidos por cada entidad bancaria.

Banco Ciudad ofrece la tasa más baja para una primera vivienda

Banco Ciudad dispone de una tasa del 6,5% más UVA para financiar una primera vivienda única, familiar y permanente ubicada en CABA, bajo condiciones específicas para este tipo de operación.

La entidad permite financiar hasta el 75% del inmueble, con un monto máximo de $150 millones y un plazo de hasta 25 años para quienes cumplen todos los requisitos establecidos.

La propiedad no puede superar los 80 metros cuadrados y también debe respetar un límite establecido para el valor del metro cuadrado, restringiendo las características de los inmuebles elegibles actualmente.

Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial ronda $658.000, valor que determina ingresos familiares cercanos a $2,632 millones mediante la relación máxima del 25% establecida por la entidad.

Banco Nación ofrece financiamiento a 30 años con tasa competitiva

Banco Nación mantiene una tasa del 6,7% más UVA para clientes que cobran sus haberes en la entidad y adquieren una vivienda única y permanente destinada a residencia habitual y propia.

El inmueble debe presentar una valuación de hasta 210.000 UVA, mientras el plazo máximo de devolución puede alcanzar los 30 años para los solicitantes que reúnen las condiciones requeridas actualmente.

La extensión del plazo representa una alternativa relevante dentro del mercado, porque permite distribuir durante más tiempo el capital financiado y puede aliviar el peso inicial de la cuota mensual.

La propuesta se concentra en clientes que acreditan ingresos en Banco Nación y buscan financiar una única vivienda permanente, con una tasa ubicada apenas por encima de Ciudad actualmente ofrecida.

ICBC ofrece 6,9% para clientes que acreditan el sueldo

ICBC ofrece una tasa preferencial del 6,9% más UVA para quienes acreditan su sueldo en la entidad, mientras su línea general establece un interés situado en 9,9% para otros clientes.

El préstamo puede financiar hasta el 80% de una vivienda de uso permanente, con un monto máximo de $450 millones y un plazo que alcanza los 20 años disponibles en total.

Para solicitarlo, ICBC establece ingresos mínimos de $1,4 millones, aunque el capital disponible finalmente depende de la relación entre la cuota y los ingresos netos demostrados por los solicitantes.

Por eso, cumplir el ingreso mínimo publicado no garantiza acceder al máximo de $450 millones, ya que también pesan el monto solicitado, el plazo elegido y la cuota resultante en cada caso.

Macro, Galicia, Hipotecario, BBVA y Credicoop llegan al 7,5%

Macro, Galicia, Banco Hipotecario, BBVA y Credicoop cuentan con líneas que alcanzaron una tasa de UVA más 7,5% para determinados clientes, convirtiendo ese nivel en una referencia para el mercado.

Las condiciones concretas de acceso dependen de cada entidad y del perfil del solicitante, por lo que compartir una tasa no significa que los cinco bancos exijan requisitos idénticos para todos.

Ese porcentaje funciona además como punto de comparación frente a Banco Ciudad, Banco Nación e ICBC, que presentan tasas inferiores para determinados perfiles de clientes dentro del mercado actual.

El nuevo esquema de fondeo para primera vivienda fijó una tasa máxima de UVA más 7,5% para créditos otorgados con esos recursos, reforzando esa referencia entre bancos participantes del mercado.

Cuánto hay que ganar para acceder y cuánto bajó la cuota inicial

En la mayoría de los bancos, el importe mensual destinado al préstamo debe mantenerse dentro de una cuarta parte de los ingresos netos familiares, regla que determina cuánto debe demostrar cada hogar para solicitar financiamiento.

ICBC fija ingresos mínimos de $1,4 millones, Santander informa un piso de $2,24 millones para vivienda única y permanente, y Supervielle redujo su exigencia desde $5 millones hasta $3 millones.

Sin embargo, esos ingresos mínimos publicados funcionan como un filtro inicial, porque para préstamos elevados también importan la cuota resultante, el plazo seleccionado y los ingresos que puedan sumar los titulares.

Con ese criterio, un compromiso mensual de $800.000 demanda ingresos netos de $3,2 millones, mientras que una cuota de $650.000 requiere aproximadamente $2,6 millones para respetar el límite establecido por las entidades financieras.

Antes de la última rebaja, Banco Ciudad calculaba una cuota inicial cercana a $710.000 para $100 millones a 25 años, destinada a primera vivienda con una tasa del 7,5% más UVA vigente.

Con el descenso hasta 6,5%, esa primera cuota pasó a unos $658.000, generando un ahorro inicial aproximado de $52.000 mensuales y reduciendo el ingreso necesario desde $2,84 millones hasta $2,632 millones.