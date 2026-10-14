El BNA ya superó las 35.000 operaciones y proyecta alcanzar su meta antes de diciembre. Qué requisitos deben cumplir los monotributistas

El BNA reorientó su financiamiento: 60% ahora va al sector privado, inyectando $6.3 billones en la economía.

Rodrigo García (BNA) destacó préstamos a monotributistas y un proceso de cierre de operación en 60 días.

Banco Nación prevé 40.000 créditos hipotecarios para 2026, ya superó 35.000 con Más Hogares BNA.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) prevé alcanzar los 40.000 créditos hipotecarios otorgados antes de fin de 2026, tras superar las 35.000 operaciones desde el lanzamiento de su programa Más Hogares con BNA, en agosto de 2024.

Rodrigo García, subgerente general principal de Negocios de la entidad, confirmó la proyección e indicó que el banco coloca alrededor de 1.800 préstamos por mes.

Por otro lado, el ejecutivo detalló las condiciones de acceso para los trabajadores monotributistas, los plazos para concretar una operación inmobiliaria y el crecimiento del financiamiento al sector privado.

Según sostuvo, la expansión de las hipotecas forma parte de un cambio en la estrategia crediticia de la entidad.

El Banco Nación ya otorgó más de 35.000 créditos hipotecarios

El programa Más Hogares con BNA se lanzó en agosto de 2024 con el objetivo de otorgar 40.000 préstamos en tres años. La línea apunta principalmente a la compra de la primera vivienda y contempla propiedades de distintos valores según la región del país.

"Ya estamos en 35.000 y monedas, así que antes de fin de año vamos a llegar", profundizó García y detalló que el monto de los créditos se concentra principalmente entre los u$s100.000 y los u$s150.000, aunque la demanda y los precios varían según el mercado inmobiliario de cada provincia.

Banco Nación prevé 40.000 créditos hipotecarios para 2026, ya superó 35.000 con Más Hogares BNA

La tasa de interés de la línea comenzó en UVA más 4,5 puntos porcentuales y, según García, luego se ajustó a UVA más 6,70 puntos porcentuales.

La actualización acompañó la evolución de los precios, aunque el banco buscó mantener el ritmo de otorgamiento de los préstamos.

El crecimiento de la cartera también se refleja en los datos difundidos por la entidad. En un informe publicado en octubre de 2026, el Banco Nación indicó que su cartera de créditos hipotecarios para vivienda creció un 71,7% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026.

Qué necesitan los monotributistas para acceder a una hipoteca

Los trabajadores monotributistas pueden solicitar créditos hipotecarios en el Banco Nación, siempre que cumplan con las condiciones de evaluación de ingresos y comportamiento financiero, como por ejemplo, permanecer al menos un año en la misma categoría del régimen.

"El crédito para monotributista está disponible", confirmó el ejecutivo, que agregó que el banco debe evaluar la capacidad de pago de cada solicitante.

García también detalló los plazos previstos para avanzar con una operación. Según indicó, la calificación inicial o el preacuerdo hipotecario puede obtenerse en unos diez minutos.

Una vez reservada la propiedad, el proceso debería completarse en un máximo de 60 días, siempre que no aparezcan inconvenientes con los títulos o la documentación del inmueble.

Las demoras pueden surgir por cuestiones como sucesiones pendientes, planos u otros antecedentes registrales.

El crédito al sector privado gana peso en el Banco Nación

El crecimiento de los préstamos hipotecarios se enmarca en una mayor participación del crédito al sector privado dentro del financiamiento del Banco Nación.

Según García, en marzo de 2024 el 70% de los activos destinados a financiamiento se orientaba al sector público y el 30% al crédito en general. Esa relación pasó a ser del 40% y el 60%, respectivamente.

El ejecutivo afirmó que el banco incrementó en $6.3 billones sus préstamos al sector privado, una cifra equivalente al 36,8% del aumento registrado por todo el sistema financiero.

En el segmento empresarial, García indicó desembolsos por $18 billones y sostuvo que la participación del Banco Nación en el crédito a empresas pasó de 12% en marzo de 2024 al 20%. La industria y el agro se encuentran entre los principales destinos de esos fondos.

Además, los préstamos en dólares ya representan más del 30% de la cartera, según el directivo, y se dirigen a exportadores y empresas que proveen bienes y servicios a esa cadena de valor.

Por último, se refirió a la evolución de la morosidad y garantizó que comenzó a estabilizarse tanto en el banco como en el sistema financiero.

La entidad cuenta con mecanismos de atención temprana para clientes que acumulan más de 30 días de atraso, con el objetivo de encontrar alternativas de regularización antes de que la deuda avance hacia una situación de mora más prolongada.