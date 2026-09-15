Un trabajo interno del sector financiero advierte que los créditos impagos persisten debido al peso de las obligaciones mensuales en los hogares

La refinanciación de $523 mil millones no resuelve el problema, afectando más a jóvenes y multideudores.

La carga de deuda creció de 9,1% a 24% del salario por gastos fijos, no por sobreendeudamiento individual.

El Banco Nación publicó un informe que contradice la lectura del Gobierno sobre la normalización de la mora: concluyó que no hay elementos suficientes para darla por consolidada.

La entidad pública difundió el lunes 14 de septiembre un informe elaborado por su gerencia de Planeamiento y Gestión Integral de Riesgos, sobre microdatos de la Central de Deudores del BCRA complementados con información de ARCA.

Aunque reconoció señales de "desaceleración en la velocidad del deterioro", la conclusión fue explícita: "los niveles de irregularidad permanecen elevados y todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado".

Ese diagnóstico contrasta con la lectura oficial. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había asegurado en mayo que el proceso de "digestión de la mora" estaba "muy avanzado". El ministro Luis Caputo afirmó por esos días que el peor momento ya había pasado. Y Javier Milei atribuyó parte del deterioro a personas que se endeudaron para comprar televisores durante el Mundial, sosteniendo que "nadie les había puesto una pistola en la cabeza".

Los datos de julio confirman que los indicadores todavía no comenzaron a descender. La cartera irregular representó el 7,7% del saldo prestado frente al 7,6% de junio, y la proporción de clientes con atrasos aumentó del 19% al 19,3%.

Por qué sube la mora, según el informe del Banco Nación

El aumento de los gastos fijos, no la irresponsabilidad de los deudores.

El BNA encontró una "marcada correlación" entre la carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial y el posterior comportamiento de la mora.

El dato central indica que los pagos mensuales de deuda pasaron de representar el 9,1% de la masa salarial a más del 24%. Se multiplicaron por más de dos y medio.

Aunque los salarios reales registraron cierta recuperación, los gastos fijos aumentaron significativamente entre 2024 y 2026 y dejaron menos recursos disponibles para las obligaciones financieras.

"El ingreso disponible de las familias avanzó con menor intensidad debido al incremento de otros gastos relativamente inflexibles, limitando su capacidad de afrontar obligaciones financieras crecientes", sostuvo el documento.

Su resumen es una secuencia en tres pasos:

Durante 2024 y 2025 los hogares sufrieron una disminución del ingreso disponible

Un incremento de la carga financiera

Posteriormente la amplificación por la suba de las tasas de interés durante el segundo semestre del año pasado

Lorena Quiroga, economista, señala por qué ese dato cambia el diagnóstico: "Cuando el servicio de deuda pasa del 9% al 24% de la masa salarial, ya no estás hablando de sobreendeudamiento individual sino de un desplazamiento estructural del ingreso hacia el sistema financiero. El límite recomendado en cualquier manual de finanzas personales es 30% para el conjunto de obligaciones. Argentina llegó a 24% promedio, lo que implica que una porción enorme de hogares está muy por encima de ese techo".

Múltiples acreedores y jóvenes: dónde se concentra el riesgo de mora

La probabilidad de incumplimiento crece de forma casi lineal con la cantidad de prestamistas, y el salto es enorme.

El informe detectó esta progresión:

21,9% de mora entre quienes operan con una sola entidad

entre quienes operan con una sola entidad 34% entre quienes tienen deudas con cinco

entre quienes tienen deudas con cinco 57,6% entre quienes registran obligaciones con diez o más prestamistas

Es decir: quien debe a diez acreedores tiene casi tres veces más probabilidad de caer en mora que quien debe a uno solo.

La mayoría de los deudores se concentra en los tramos de una o dos entidades, pero el BNA consideró que el grupo con múltiples relaciones constituye un segmento de riesgo creciente.

Ese patrón describe un comportamiento concreto: tomar crédito en un lado para pagar el de otro. Es exactamente el circuito que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA identificó cuando detectó que el 77,2% de los encuestados tomó una nueva deuda para cancelar una anterior en los últimos seis meses.

El problema está concentrado fuera de los bancos y entre los jóvenes.

Por tipo de acreedor, el deterioro fue mucho más marcado entre los proveedores no financieros de crédito, donde la mora alcanzó el 32,5% tanto del monto como de la cantidad de clientes, contra el 31,1% del mes anterior. El informe vinculó esa diferencia con el mayor riesgo de sus clientes y con las tasas cobradas, que duplicaron en promedio las aplicadas por las entidades financieras.

El propio Banco Nación destacó que su ratio de cartera irregular fue del 6,4%, por debajo del 7,8% del sistema.

Por composición de deudores, sobre 21,7 millones de personas: 8,7 millones operaban exclusivamente con entidades financieras, 5,5 millones solo con proveedores no financieros y 7,5 millones tenían deudas en ambos segmentos. La incidencia de la mora era mayor entre quienes estaban vinculados con prestamistas no bancarios.

Por edad, la vulnerabilidad se concentra en los jóvenes: el 33,4% de los clientes bancarios de entre 18 y 25 años está en mora, más de tres veces el porcentaje correspondiente a los mayores de 60. Entre los usuarios jóvenes de proveedores no financieros, la proporción supera el 40%.

Por segmento, en la cartera de consumo de los bancos la irregularidad alcanzó al 12,9% del monto y al 19,6% de los clientes, mientras que entre las empresas representó el 3,5% del saldo y afectó al 14,2% de los deudores.

Cuánto refinanció el Banco Nación y por qué advierte sobre los plazos

La entidad refinanció desde comienzos de año $523.203 millones mediante 114.232 operaciones, que alcanzaron a casi 100.000 clientes. El 64,2% del monto correspondió a personas que ya acumulaban más de 90 días de atraso.

Pero el propio informe incluye una advertencia que conviene leer con atención: esas reestructuraciones requieren períodos prolongados de cumplimiento y sus efectos sobre la mora aparecerán con demora.

Traducido: aunque las refinanciaciones funcionen, los indicadores no van a mejorar en lo inmediato. Un deudor que refinancia hoy necesita meses de pagos regulares antes de salir de la categoría de irregular.

Esa advertencia es coherente con el hallazgo de Econviews, que detectó que el 48,5% de quienes regularizaron su situación volvió a caer en mora dentro de los 12 meses siguientes.

Andrés Valdecantos, consultor en riesgo crediticio, plantea la conclusión operativa del informe: "Lo más valioso de este documento no es el número de mora sino la variable que la explica. Si el problema es que los gastos fijos crecieron más que el ingreso, ninguna política de refinanciación lo resuelve. Podés estirar el plazo todo lo que quieras, pero si al hogar le queda menos plata cada mes después de pagar alquiler, luz y prepaga, el resultado es el mismo con otra fecha".