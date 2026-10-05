Con reintegro del 100% en administración del fondo laboral, el Banco Nación bonifica financiamiento para pymes e inversión productiva. Los detalles

La implementación de nuevas herramientas para impulsar el empleo formal sumó un respaldo clave desde la banca pública. En sintonía con la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) -el mecanismo promovido por el Gobierno nacional para favorecer la contratación registrada y dar previsibilidad a las compañías en la administración de sus plantillas de personal-, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una propuesta comercial integral diseñada para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y grandes corporaciones de todo el país.

El programa busca apuntalar la actividad económica, dinamizar la inversión productiva y facilitar la incorporación de personal mediante un esquema de alivio financiero directo. A través de este paquete, la entidad bancaria busca acompañar al sector privado en esta etapa de reconfiguración laboral, consolidar la relación crediticia con sus clientes corporativos actuales y sumar nuevas firmas a su ecosistema de servicios financieros con líneas adaptadas a cada rama productiva.

La estrategia oficial apunta a que el costo financiero no opere como un freno para las empresas que deciden expandir o sostener su nómina salarial en el actual contexto de estabilización macroeconómica.

¿Cuáles son los beneficios concretos que ofrece el Banco Nación para las empresas?

El esquema presentado por la entidad contempla rebajas de costos administrativos y tasas diferenciales en sus principales líneas operativas:

Reintegro del 100% en comisiones del FAL: El banco asumirá la devolución total de la comisión de administración del Fondo de Asistencia Laboral, un beneficio que regirá de manera plena hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Tasas preferenciales de financiamiento: Las compañías contarán con una bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en las tasas de interés aplicadas a operaciones de descuento de cheques de pago diferido, líneas para capital de trabajo y préstamos destinados a proyectos de inversión productiva.

Condiciones comerciales para el segmento corporativo: El programa incorpora pautas preferenciales en operaciones Call, orientadas específicamente a optimizar la liquidez y las colocaciones de corto plazo de medianas y grandes empresas.

¿Qué ventajas contempla el programa para los empleados de las compañías adheridas?

La iniciativa del BNA trasciende el balance corporativo y derrama beneficios directos sobre los trabajadores en relación de dependencia:

Para los colaboradores que formen parte de las empresas que canalicen su nómina y acrediten haberes en la institución bajo el esquema de Plan Sueldo BNA, el paquete introduce una bonificación especial de 5 puntos porcentuales en la tasa de los préstamos personales. La medida busca mejorar el acceso al crédito de consumo para los trabajadores formales y reforzar la retención de talento en las organizaciones.

Con este despliegue, el Banco Nación ratificó su rol como agente financiero para el desarrollo productivo, coordinando estímulos monetarios con las políticas de incentivo al trabajo formal implementadas a escala federal.