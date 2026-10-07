La operación corresponde a la segunda licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, administrado por el Banco Central

Implica cuotas ajustables por inflación y requisitos de ingreso de $2,2M para préstamos promedio de $84M.

Es la segunda licitación de fondos del FGS de ANSES; ahora el acceso no se limita a primera vivienda.

El Gobierno adjudicó $200.000 millones a 12 bancos para impulsar los créditos hipotecarios UVA destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

La operación corresponde a la segunda licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, administrado por el Banco Central en su función de agente financiero.

En esta segunda ronda participaron 14 bancos, que presentaron 40 ofertas por un total de $246.000 millones, superando los $200.000 millones disponibles.

Finalmente, 12 entidades resultaron adjudicatarias, entre ellas el Banco Nación y el Banco Ciudad.

Los fondos en cuestión se colocaron en plazos fijos UVA, es decir, depósitos ajustables por inflación.

De los $200.000 millones adjudicados, $196.748 millones correspondieron al tramo de cinco años, a una tasa de UVA + 4,79%, mientras que $3.252 millones se colocaron en el tramo de un año, a una tasa de UVA + 2,71%.

ANSES adjudica $200000 millones a 12 bancos y las cuotas de los hipotecarios UVA ya tienen cifra

12 bancos reciben $200.000 millones de ANSES para créditos hipotecarios UVA

Los bancos que recibieron fondos deberán transformarlos en créditos hipotecarios UVA en un plazo máximo de 90 días. Las condiciones establecidas por el Ministerio de Economía fijan una tasa máxima de UVA + 7,5% anual y un plazo mínimo de 15 años.

A diferencia de la primera licitación, los fondos ya no están limitados exclusivamente a quienes compran su primera vivienda. La ampliación del universo de beneficiarios busca dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso al crédito para un rango más amplio de solicitantes.

La primera licitación, realizada el 7 de septiembre de 2026, también fue por $200.000 millones, con 18 bancos participantes que presentaron 42 ofertas por un total de $258.640 millones. En esa oportunidad, 13 entidades resultaron adjudicatarias.

Durante la primera ronda, el 82% de los fondos se colocó en el tramo largo de cinco años, a una tasa de UVA + 4,94%.

La comparación entre ambas licitaciones muestra una leve baja en la tasa del tramo largo (de 4,94% a 4,79%), lo que representaría una reducción de costos para los bancos y, eventualmente, en mejores condiciones para los tomadores de crédito.

Cada banco pudo adjudicarse como máximo el 20% del monto ofrecido en cada licitación, es decir, hasta $40.000 millones. El mínimo por entidad fue de $1.000 millones.

Para los tomadores de crédito, el tope de financiamiento se establece en 150.000 UVA por persona, equivalente a aproximadamente $322 millones o US$209.000, según la referencia utilizada en el programa. La aprobación final y las condiciones concretas dependen de cada banco.

A partir de la iniciativa, el Gobierno prevé realizar una serie de 10 licitaciones de $200.000 millones cada una, hasta completar un total de $2 billones destinados a financiar créditos hipotecarios UVA.

Cuánto pagan de cuota aquellas personas que compraron su primera vivienda mediante ANSES

Las personas que compraron su primera vivienda con fondos de ANSES ya comenzaron a pagar cuotas iniciales promedio de $550.000 por mes, según los primeros casos escriturados a través del Banco Ciudad. Ese promedio corresponde a préstamos de aproximadamente $84 millones.

En las primeras 50 operaciones concretadas con la línea del Banco Ciudad, la cuota inicial promedio fue de $550.000 mensuales, mientras que el monto promedio financiado alcanzó los $84 millones.

Estos valores son reales y corresponden a las primeras escrituras efectivizadas, no a simulaciones teóricas. La cifra puede variar según el monto del crédito, el plazo elegido, la tasa aplicada por cada banco y el valor de la UVA al momento de la operación.

El Ministerio de Economía difundió una simulación de referencia para un crédito de aproximadamente u$s80.000 (unos $120.920.000), con una tasa de UVA + 7% anual y un plazo de 25 años. Bajo esas condiciones, la primera cuota sería de $865.098 mensuales.

Este ejemplo representa el escenario más alto dentro del programa, ya que utiliza el tope de tasa permitido (UVA + 7,5%) y un plazo largo de 25 años. La cuota real que paga cada familia depende de las condiciones específicas que ofrezca el banco.

Para acceder a estos créditos, la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar. Tomando como referencia la cuota promedio de $550.000, se necesitarían ingresos netos de al menos $2,2 millones mensuales.

En el caso del ejemplo oficial de $865.098 de cuota inicial, el ingreso familiar neto requerido asciende a $3.460.391 mensuales.

Los créditos hipotecarios con fondos de ANSES son préstamos UVA, es decir, ajustables por inflación. Esto significa que la cuota en pesos no permanece fija, sino que se actualiza periódicamente junto con el valor de la UVA.

La tasa máxima que pueden cobrar los bancos es de UVA + 7,5% anual, con un plazo mínimo de 15 años y un tope de financiamiento de 150.000 UVA por persona.