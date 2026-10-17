YPF prepara nuevas opciones de inversión desde su aplicación y busca acercar el mercado de capitales a los pequeños ahorristas argentinos

La petrolera busca financiar sus proyectos productivos y acercar el mercado de capitales, combatiendo estafas digitales.

Horacio Marín, CEO de YPF, destacó que 300.000 usuarios ya compraron 1,5 millones de acciones en 45 días.

YPF sumará obligaciones negociables en pesos y dólares a su aplicación, ampliando las inversiones bursátiles para pequeños ahorristas.

YPF busca ampliar el uso de su aplicación más allá de los pagos por combustible y convertirla en un canal de inversión para pequeños ahorristas, con nuevas herramientas bursátiles disponibles desde el celular.

Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, anunció que los usuarios podrán comprar Obligaciones Negociables en pesos y dólares, después de la llegada de las acciones a la plataforma digital.

¿Qué cambia con las nuevas inversiones de YPF desde la aplicación?

La incorporación de Obligaciones Negociables permitirá a YPF financiar sus proyectos productivos mediante la emisión de deuda en pesos y dólares, mientras amplía las opciones de inversión disponibles para los usuarios de su aplicación.

Durante una presentación ante referentes agroindustriales y energéticos en la Bolsa de Comercio de Rosario, Marín explicó que la plataforma sumará productos del mercado de capitales para sus usuarios minoristas.

Para precisar el alcance del anuncio, Marín destacó primero la habilitación de acciones y adelantó la próxima incorporación de títulos de deuda corporativa para pequeños ahorristas locales desde la aplicación.

"Una de las cosas más importantes de YPF digital es que logramos que se puedan comprar acciones, y otra cosa muy importante es que después van a poder comprar obligaciones negociables", explicó Marín.

Marín defendió el objetivo de acercar el mercado bursátil a los pequeños ahorristas: "Nuestro objetivo era que la gente empiece a desarrollar el concepto de mercado de capitales".

Luego cuestionó el impuesto a los Ingresos Brutos: "Para el mercado de capitales, esta es una opinión personal, hay que terminar con ingresos brutos, sino no va a haber ingresos de mercado de capitales en la República Argentina".

Y agregó: "Lo que queríamos era que la gente de a pie compre y lo logramos".

¿Cuántas personas compraron acciones de YPF desde la app?

La primera etapa de inversión minorista comenzó formalmente en agosto, cuando YPF habilitó la compra de acciones sin exigir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, simplificando el acceso para nuevos inversores.

Los primeros resultados expuestos por Marín muestran una adopción rápida: la operatoria acumuló cerca de 1,5 millones de títulos en apenas 45 días desde su habilitación para clientes de la aplicación.

Marín detalló los resultados: "Nos compraron en 45 días el orden del millón y medio de acciones, con un promedio de 5 acciones por persona, y eso significa $40.000 pesos. Ahora tenemos 300.000 personas".

Además, bromeó sobre el papel de los nuevos accionistas en el control de las estaciones de servicio: "Si alguno tiene una estación de servicio, a ustedes les aviso que tenemos 300.000 auditores nuevos para decir que el baño está sucio".

La operatoria funciona dentro de una aplicación que supera los tres millones de usuarios activos, aunque las 300.000 personas mencionadas por Marín corresponden a participantes de la compra de acciones.

¿Qué otros servicios ofrece la billetera virtual de YPF?

La expansión bursátil se apoya en una plataforma que dejó atrás su función original, centrada en fidelizar clientes y acumular puntos por cargar combustible, para incorporar herramientas de uso financiero cotidiano.

Mediante acuerdos con entidades bancarias como el Banco Santander, la aplicación incorporó pagos mediante códigos QR, transferencias inmediatas y remuneración automática de los saldos depositados en la cuenta digital de los usuarios.

La remuneración de saldos ayudó a retener fondos dentro del circuito de YPF y competir con Mercado Pago, MODO y los plazos fijos tradicionales del sistema bancario en el mercado argentino.

La alianza con Mastercard sumó una tarjeta prepaga internacional asociada al saldo de la cuenta, que permite pagar tanto en estaciones de servicio como en otros comercios y amplía los usos cotidianos de la billetera.

Los más de seis millones de pagos mensuales se apoyan también en promociones para cargar nafta y gasoil, con beneficios por autodespacho y recargas nocturnas que ayudan a captar usuarios frente a plataformas consolidadas.

¿Qué busca YPF con su estrategia de inversión digital?

El desempeño de las acciones de YPF coincidió con una valorización de sus papeles en Wall Street y en la bolsa local durante el último año, un contexto que favoreció el interés de pequeños ahorristas.

La recuperación de márgenes operativos en Vaca Muerta y los proyectos para evacuar crudo y exportar gas natural licuado atrajeron ahorristas que buscan resguardar valor ante la inflación y la brecha cambiaria.

Marín justificó además la creación de un canal formal de inversión como respuesta a las estafas digitales: "Nosotros veíamos que teníamos cerca de 250 denuncias penales por estafas. Con esto queríamos romper eso".

La incorporación prevista de Obligaciones Negociables permitirá captar recursos directamente en pesos y dólares para financiar los planes productivos de YPF, mientras su billetera amplía el acceso minorista al mercado bursátil.